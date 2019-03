El número de expedientes de regulación de empleo en la provincia descendió el año pasado a la mitad con respecto a 2017, pero todavía se registraron 13 ERE que afectaron a un centenar de sorianos, lo que demuestra que sigue habiendo coletazos de la crisis económica en la que se vio inmerso el país desde 2008. Así, desde entonces en Soria se han presentado 462 expedientes de regulación de empleo que han arrastrado a 8.093 trabajadores, según los datos de la Delegación Territorial de la Junta en Soria. En todo este tiempo han quedado tocadas muchas pequeñas y medianas empresas, pero también las que más plantilla tienen, como Puertas Norma, que incluso llegó a cerrar aunque luego abrió dos años después respaldada por la Diputación de Soria y Caja Rural, y Fico Mirrors, que este año ha vuelto a plantear otro expediente para todos sus trabajadores. Y la capital junto con la comarca de Pinares han sido las zonas más azotadas.

Se da la circunstancia de que al ritmo que caen los expedientes de regulación lo hacen también los que son de extinción, con dos el año pasado. Desde 2008 se han registrado 36 por este motivo, lo que abocó a esas empresas al cierre. El resto de ERE aprobados por la autoridad laboral durante 2018 fueron ocho de suspensión y cuatro de reducción. En cuanto a los sectores que recurrieron a ERE, la mayoría se corresponden con el de servicios ya que suma ocho frente a cinco en industria. Las razones fueron fundamentalmente por causas económicas -en seis casos-, además de las productivas -tres-, dos organizativas y una por razones técnicas. De los 13 expedientes de regulación de empleo registrados, más de la mitad se llevaron a efecto en empresas de la capital, hasta siete, mientras que el resto afectaron a empresas ubicadas en Almazán, San Leonardo de Yagüe, Golmayo, Navaleno y Duruelo de la Sierra.

El que más trabajadores afectados provocó fue un ERE de suspensión a 44 empleados en una fábrica de Almazán dedicada al tratamiento de piezas metálicas. Se presentó en septiembre y se puso en práctica el 1 de octubre, con una duración de 60 días, hasta el 31 de marzo de este año.

El tipo de empresas afectadas van desde las industrias de la madera, al comercio al por menor de muebles, un centro de hostelería, guarderías infantiles y un matadero.

En lo que va de año en la Oficina Territorial de Trabajo de Soria solo se ha tramitado uno de suspensión provocado por causas organizativas de una empresa de servicios y que afecta a la totalidad de su plantilla, siete empleados. Sin olvidar el ERE de Fico Mirrors que se tramitó ante la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, de la Consejería de Empleo, por razón del tamaño de la plantilla del centro de trabajo, ya que afecta a la totalidad de los 696 trabajadores). Se trata de un ERE de suspensión de 34 jornadas de trabajo dentro del periodo comprendido entre el 1 de marzo al 31 de diciembre de este año. La empresa alegó causas organizativas y productivas y finalizó con acuerdo entre Fico Mirrors y los empleados, de modo que ya entró en vigor el pasado 1 de marzo.

Cabe recordar que la Oficina de Trabajo no tiene competencia en la mayoría de los casos para autorizar o no un ERE. Ahora, lo único que recibe la Administración regional es la comunicación de las empresas de que han formalizado una medida de este tipo. Una excepción es el caso de una cooperativa cuando quienes pasan a situación legal de desempleo son los socios trabajadores. Entonces sí tiene que dar el plácet la autoridad laboral.

2012 y 2013, años negros

Lo cierto es que el número de ERE registrados en un año no presentaba una cifra tan baja desde el año 2008, considerado como el del inicio de la crisis económica, cuando también se registraron 13 expedientes, todos ellos de suspensión, y que afectaron a 917 trabajadores. En los años siguientes, tanto en 2009 como en 2010, el número de ERE registrados fue de 38. Y en 2011 la cifra ascendió a 46 para duplicarse al año siguiente, con 85 expedientes.

A partir de ahí la tendencia de las cifras evidencia un descenso desde el año 2013, si bien entonces hubo un repunte más que significativo cuando se abrieron 103 expedientes, el peor dato de la última década, de los que además siete fueron de extinción de la empresa y el resto de suspensión y reducción. Ya en 2014 los números que estabilizaron pero aún fueron 47 los ERE aprobados por la autoridad laboral, con todavía 189 trabajadores afectados. En la mencionada bajada paulatina, el año 2015 contabilizó 31 expedientes que involucraron a 143 empleados. Ya en 2016 bajó a 26 tramitados y 138 trabajadores que lo sufrieron. En 2017 fueron 22 expedientes pero más empleados afectados, 209. Y el año pasado, 13 registros y un centenar de trabajadores.

En cuanto al número de trabajadores el año más negro fue 2012, con 2.290 empleados afectados. Ya en 2013 el número de empleados que se vieron inmersos por algún expediente de regulación de empleo ascendió a 1.091. Hasta entonces la cifra iba en crecimiento, pasando de los 917 empleados en EREen 2008 a los 1.716 en 2009. Luego en 2010 bajó a los 864 y en 2011 a los 436. A partir de 2014 se estabilizaron los trabajadores inmersos en algún proceso regulatorio. Ese año fueron 189, mientras que en 2015, 143. En 2016, fueron 138 y en 2017, 209. Habrá que esperar a concluir el año para ver los resultados de este año, pero sólo con el EREde Fico Mirrors las estadísticas de trabajadores afectados para 2019 experimentarán un considerable repunte, dado que desde 2014 las cifras no superaban los 200 empleados inmersos en algún ERE, excepto en 2017, con 209.