La crisis lastra 142 empleos en el Área de Salud, un tercio sanitarios

La crisis económica de 2008 en la que se vio inmerso el país ha dejado secuelas en todos los ámbitos y sectores, así como en los servicios públicos, que se han visto recortados tanto en medios materiales y económicos como en personal, y que hasta el momento son recursos que no se han repuesto. Es el caso del Área de Salud de Soria, que en la última década ha perdido 142 efectivos, pasando de los 1.608 empleados en el año 2009 a los 1.466 en 2018, según los datos del último informe de Recursos Sanitarios Públicos. Además, cabe destacar que uno de cada tres empleos que se ha llevado la crisis en el Área de Salud de Soria es personal sanitario.



Así, la plantilla en Atención Primaria en el año 2009 se cuantificaba en 460 personas, de los que 361 eran efectivos sanitarios y 99, no sanitarios. Y diez años después, los pacientes de Soria cuentan con 409 personas trabajando en Atención Primaria, 405 efectivos y cuatro temporales, lo que implica que en esta área se han perdido 51 puestos de trabajo, 35 sanitarios y el resto, no sanitarios. Entre los puestos vinculados con formación en la salud en el año 2009 había 186 médicos, 137 enfermeras y siete matronas, pero una década después, los médicos se habían reducido a 158, las enfermeras, a 129 y se había perdido una matrona; sólo figuran seis en 2018. Estas cifras revelan que la mayor sangría se ha registrado entre la plantilla de médicos, donde se han perdido 28 plazas que a día de hoy no se han cubierto o restablecido.



En lo que respecta a la Atención Especializada la situación es similar: en el año 2009 había 1.148 efectivos, de los que 789 eran sanitarios, y 359, no sanitarios, mientras que diez años después la plantilla total de Atención Especializada es de 1.057 empleados, de los que 769 son del personal sanitario y 283, no sanitario.



En total se han perdido 91 puestos de trabajo, de los que 21 son efectivos sanitarios. No obstante, llama la atención que en este caso se han incrementado en seis el número de médicos en Atención Especializada, dado que en 2009 figuraban 182 médicos, mientras que en 2018 hay registrados 188. Es el dato más positivo de la comparativa del último informe de Recursos Sanitarios Públicos con el de diez años atrás. También cabe destacar que en la última década se han abierto dos nuevos consultorios locales, y ya suman 345 (uno de ellos el de Camaretas), y que el complejo asistencial de Soria contempla 37 servicios, uno más que en 2009.



La situación en urgencias está igual en cuanto a personal, y en medios materiales ha ganado un soporte vital avanzado, de modo que cuenta con ocho ambulancias de soporte vital básico y dos de avanzado.



En lo que respecta a los recursos materiales en Atención Especializada, Soria se queda con 39 camas menos, dado que en 2009 había 358 y el año pasado se cuantificaban 319. No obstante, en estos diez años y con las obras que se han realizado en el Hospital Santa Bárbara de Soria se han incrementado en dos los quirófanos y ya hay ocho, así como los paritorios; en la actualidad hay cuatro, el doble que en 2009. También se han duplicado los locales de consulta, con 65 en 2018 frente a los 36 que figuraban hace una década.



Tampoco mejoran las cifras de personal sanitario, con 12,53 por cada mil habitantes; diez años atrás la ratio era de 8,4 por cada mil habitantes. En Atención Primaria pasa de 1,9 por mil habitantes en 2009 a 3,73 en 2018; y en Especializada, de 6,4 a 8,79 por cada mil habitantes.