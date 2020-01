Las críticas de «partidismo» provocan el cisma en Soria Ya

«Las declaraciones de partidismo de la plataforma Soria Ya realizadas hace un par de días hacen que me vea en la necesidad de decir que éste es el último día de mi pertenencia en la plataforma». Así comenzó la rueda de prensa el portavoz histórico del colectivo ciudadano, Goyo Alonso, para anunciar que deja de ser miembro del mismo, después de 19 de vinculación a un colectivo en el que ha sido especialmente reivindicativo y una de las caras más visibles. «Esta no es mi plataforma», enfatizó con voz firme.

Una decisión que toma después de que desde Soria Ya, una de sus portavoces, Vanessa García, asegurara el pasado lunes 6 de enero que el colectivo respaldaba la postura de Teruel Existe en su apoyo a la investidura del Gobierno, pero matizando que lo harían con cualquier partido político, al margen de su color, con el único objetivo de propiciar una gobernabilidad que desbloqueara unos presupuestos muy necesarios para la España Vaciada.

«Jamás la plataforma Soria Ya ha tenido actitud partidista», aseguró Alonso, quien en ningún momento quiso especificar cuáles habían sido las declaraciones que han provocado su indignación y que le han llevado a adoptar esta decisión. Si bien insistió de forma contundente al asegurar que «las declaraciones partidistas» rompían la tendencia de siempre de la plataforma de mantenerse al margen de ideologías políticas. «Siempre ha sido la plataforma de todos los sorianos, no partidista, pero ahora se ha entrado en una actitud de partidismo y yo no puedo continuar», explicó el histórico del colectivo, quien reconoció en varias ocasiones que su salida se produce «con harto dolor de corazón. De un dolor que no os imagináis», recalcó, haciendo mención a los 19 años en los que ha estado vinculado al colectivo, «con una dedicación que ni os cuento», por lo que el momento de anunciar su baja en la plataforma fue especialmente «duro».

En sus críticas de partidismo quiso dejar claro que en la plataforma siempre ha habido personas de todo tipo, también vinculadas a partidos políticos, y mencionó el caso de Juan Antonio Latorre, quien fue igualmente uno de los portavoces en los primeros años de la Soria Ya y que era afiliado socialista. «Era del PSOE, pero nunca, nunca, por lo que le felicito, intentó hacer partidismo, algo que ahora no se da», enfatizó.

«En este momento ésta no es mi plataforma, la que desde hace 19 años ha tenido una postura de no partidismo, la de todos los sorianos. Es una noticia triste», afirmó Alonso en rueda de prensa, en la que estuvo acompañado, entre el público, por otro de los portavoces históricos, también amigo y tocayo, Goyo Sanz, quien no ha seguido sus pasos de marcharse de la plataforma tras la declaraciones sobre Teruel Existe. Unas palabras que en ciertos sectores de la sociedad soriana tampoco han sentado muy bien por entender que apoyan al gobierno de PSOE y Unidas Podemos, a pesar de que desde la Soria Ya se incidió en que se apoyaría a cualquier partido con el fin de garantizar la gobernabilidad de una vez por todas.

La decisión de Alonso se produce como la gota que ha colmado el vaso, ya que él mismo reconoció que en el último año ha estado en desacuerdo con la dinámica que se había establecido en el colectivo ciudadano. «Pedía que se hicieran asambleas y que participaran los que iniciaron la plataforma, que se merecían un respecto por el trabajo que han hecho. Pero no ha habido ninguna asamblea, lo han decidido un grupito de personas», afirmó el antiguo portavoz como crítica a los actuales responsables de la plataforma, personas más jóvenes que tomaron el relevo hace poco más de dos años. Según el veterano activista, los que se han incorporado recientemente «no han tenido la capacidad de escuchar», algo a lo que la plataforma respondió ayer que sus decisiones «se toman por votación en reuniones entre los asistentes», cada lunes, aunque cuentan con grupos organizativos que deciden para cuestiones urgentes. Encuentros a los que Alonso ya no acudía, «alejado de Soria Ya, aunque le hacemos llegar todas las actas de todas las reuniones», indicó Vanessa García, quien reconoció que su marcha les produce «tristeza».

De hecho, Alonso afirmó que tomó la decisión sin comunicarlo al colectivo, «ni quiero hablar con ellos», manifestó, porque lo que prima en su determinación es «la fidelidad» a una idea de plataforma apolítica y por lo tanto ha actuado en conciencia después de «19 años luchando con alma y vida, de tanto esfuerzo y tanta entrega» por las reivindicaciones de los sorianos. «Es incompatible con mi ideario», concluyó Alonso, reconociéndose una persona «libre» para tomar sus decisiones, «sin depender de nadie».