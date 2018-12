La Cruz y San Pedro, única Cuadrilla sin candidatos

Aún queda mucho tiempo para las fiestas de San Juan, pero no tanto para la primera reunión de los voluntarios para ocupar el cargo de Jurados de Cuadrilla. A mediados de enero llegará la reunión con los apuntados y previsiblemente habrá que echar mano de los criterios de la Ordenanza y de sorteos para dirimir las preferencias. Y es que son bastantes las parejas apuntadas y también los cruces y opciones que podrían darse, ya que en numerosas ocasiones los voluntarios anotan sus nombres en varias Cuadrillas. La excepción por ahora es la de la Cruz y San Pedro. Es la única por la que nadie ha mostrado su predilección de momento.



Si la situación no cambia en enero, no sólo La Cruz y San Pedro tendría el problema de titularidad que se ha evitado en los últimos años. Otras dos Cuadrillas podrían quedar vacantes en los primeros compases del ciclo, con lo que se abriría también aquí la búsqueda de voluntarios hasta el Catapán. Se trata de San Miguel y Santo Tomé, San Clemente y San Martín, con una pareja a la que no le importaría ocupar cualquiera de las dos. Y como también está en la lista de otras el desenlace es incierto.



Son 24 las parejas registradas en el Ayuntamiento para hacerse cargo de una Cuadrilla en 2019. La cifra casi dobla ya las que acudieron al Consistorio el mismo Martes a Escuela para formalizar su opción. Al día siguiente del ‘Adiós, adiós, San Juan’ acudieron 13.



El año se encuentra en la recta final, también en la que marca la Ordenanza (31 de diciembre) para registrar la instancia con el interés por ser voluntario. En la primera quincena de enero se celebrará la reunión con las parejas la reunión con los aspirantes, donde se producirán las asignaciones. El artículo 6 marca las preferencias para acceder al cargo: «La vecindad en la Cuadrilla a cuya presidencia se aspira; haber nacido en Soria y hallarse empadronado en el censo vigente de la ciudad; estar empadronado en la ciudad de Soria en el censo vigente; otras, entre las que se entiende preferente el haber nacido en la ciudad de Soria.



En igualdad de condiciones, se buscará el «acuerdo de buena voluntad» entre las parejas para la designación. Si no hay tal, se recurrirá al sorteo.



En 2018 se consiguió por segundo año consecutivo que en enero no hubiera ninguna Cuadrilla vacante. Se evitaba así la búsqueda de voluntarios más allá de enero y los agobios de última hora, que en ocasiones habían conducido al filo del Catapán. Todavía queda margen para que no haya sustos así.



Mientras, los sanjuanes siguen en la mente municipal desde otros planos. Por una parte, con la continuidad de la insonorización de los locales de Cuadrilla. Está en marcha el proceso de contratación para reformar el de Santa Catalina, una vez que este año concluyó la obra en La Cruz y San Pedro. Por otra, reclamando ofertas para realizar unas réplicas exactas de los santos titulares de las Cuadrillas.



A 90.000 euros asciende el presupuesto movilizado en el empeño de disponer de unas copias de las 12 tallas, elementos devocionales y del patrimonio histórico y artístico que sufren los movimientos festivos. Tras un par de restauraciones, la fórmula para proteger las imágenes pasa por un duplicado en resina poliéster.



Una vez adjudicado, el contratista tendrá un año de plazo para entregar las piezas. Sin embargo, a mediados de 2019 está previsto que el Consistorio cuente ya con las primeras realizaciones, según consta en el pliego.