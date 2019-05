Cs dice al PP que no será «su salvavidas» pero no revela si pactará con el PSOE

Las preguntas estaban en el aire de la Feria de Muestras, que acogió ayer el segundo debate electoral. Algunas comenzaron a fraguarse desde la semana pasada o incluso desde antes. A Igea le preguntaban si pactaría con el PSOE; y a Tudanca si estaba dispuesto a llegar a la Junta con el impulso de Ciudadanos. A Mañueco, si estaba dispuesto «a acabar con la corrupción, los chiringuitos y los aforamientos». Y a Pablo Fernández si va a ser «el obstáculo para el cambio».

Ciudadanos prometió al PP que no sería su «salvavidas» y que cualquier pacto estará ligado a «cambiar las cosas». Concretamente, Francisco Igea exigió «acabar con la corrupción, los chiringuitos como el Somacyl [la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente] y los aforamientos». Un privilegio con el que seguirán contando tanto los parlamentarios como los miembros de la Junta de Castilla y León porque el PP se negó a eliminar los aforamientos de los consejeros y del presidente y no alcanzaron la mayoría suficiente como para reformar parcialmente el Estatuto de Autonomía.

El candidato de la formación naranja preguntó al PSOE –con menos insistencia– por otro asunto: ¿Va a apoyar, con los separatistas, una Ley de Financiación Autonómica que esté en contra de lo que diga este parlamento? ¿Y mantendrá el pacto fiscal con el ‘trío del hacha’?».

Igea era el centro del debate y lo sabía. Según sus propias palabras, era «la novia». El candidato de Ciudadanos es el eje de esta campaña electoral, una situación que Igea aprovechó para dirigirse una y otra vez a cámara y ofrecerse como «una tercera opción» ante el bipartidismo.

El debate tenía otros bloques –Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Dependencia e Infraestructuras–, pero la clave para poder aplicar unas u otras políticas estaba en el último tema: los pactos postelectorales.

Ante la expectación que crea saber a quién apoyará si se cumplen los sondeos, el propio Igea miró a cámara, como si fuera a dar paso a la publicidad: «Ahora hablaremos de qué ocurrirá, en unos segundos». Pero Igea no lo aclaró, solo puso condiciones a unos y a otros y reforzó la idea de que su pacto «no será con Mañueco o con Tudanca», sino con los ciudadanos que le voten.

«Lo que sí parece claro es quién va a presidir esta comunidad autónoma, el PSOE. Estamos discutiendo quién le apoya», sentenció el candidato socialista, Luis Tudanca, que también llamó a pactar «sobre resultados y no sobre encuestas». El secretario general del PSOE autonómico apostó por el diálogo en Castilla y León, aunque sí fijó una línea roja: «Lo que no voy a hacer es blanquear a la extrema derecha. Nunca con aquellos que quieren acabar con los derechos de las mujeres. Eso no puede pasar».

A ojos de Pablo Fernández (Podemos-Equo), Mañueco «pactaría con el mismo diablo para no perder el poder», en referencia a su ambigüedad cuando han preguntado al líder popular si está dispuesto a pactar con la formación de Santiago Abascal.

Mañueco, que se negó a pronunciar ‘Vox’ –«la formación de la que me habla»–, aseguró que, «con la tendencia que tienen», es posible que Vox no llegue a entrar en las Cortes de Castilla y León. «No le pregunto si pactará con PACMA, que no está aquí, le pregunto por Cs, no se esconda», insistió el presidente autonómico del PP a Tudanca poco antes de acusar a Igea de «distraer a la gente con unos sueños que solo cree él». «Sabe que no puede ser presidente de la Junta», remachó Alfonso Fernández Mañueco.

La alianza más insólita de la campaña, entre el PP y Podemos, se afianzó en el debate. El propio candidato de la coalición con los verdes, Pablo Fernández, se mostró «epatado y sorprendido» por este acuerdo entre las fuerzas ideológicamente más alejadas.

Los reproches se cruzaban una y otra vez. No se libró ni uno. El candidato popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León calificó esta posible unión de Cs y PSOE como «el dúo dinámico» de la «crisis, más impuestos», de los que «eliminan los servicios públicos en los pequeños pueblos y cierran los pueblos». Y Tudanca cargaba contra el líder de Podemos: «No cometa el pecado original impidiendo un Gobierno socialista que provocó más años de recortes y de corrupción del PP». «No se equivoque de enemigo», advirtió el candidato socialista.

Tudanca insistió en su deseo de que Podemos haga como el candidato de IU-Castilla y León en Marcha, José Sarrión, «que ha dicho que nunca será un obstáculo para el cambio». «El drama es si sigue gobernando el PP», remachó el candidato del PSOE.

Pero del que no se fía el líder de Podemos es de los socialistas. «No me da mucha confianza, porque Sánchez dijo que iba a derogar las reformas laborales, a poner un impuesto a la banca, a publicar la lista de amnistiados fiscales y a retirar la medalla a Billy El Niño. Nada de nada. Ustedes son un partido veleta». Pablo Fernández también aseguró que un pacto con Cs no supondrá un «cambio» sino un «recambio», una «sustitución por las políticas del PP».

Apenas obtuvieron respuesta ni unos ni otros. Ni el PP esclareció su posición sobre los aforamientos, ni Cs descubrió a quién apoyará para gobernar, ni el PSOE mostró su disposición –o no– a entrar en la Junta de la mano de Ciudadanos. Pocas respuestas que verán sus frutos esta semana.

«Todos nos quieren y ustedes [los ciudadanos] también», aseveró el candidato de Ciudadanos. Pero más allá de lo que digan unos y otros, la última palabra la tendrán los ciudadanos de Castilla y León este domingo. Con el voto en las urnas. Y que después los partidos sumen como puedan y quieran.