CSIF pide a Sacyl que derive a otras zonas las plazas de médico amortizadas

El sindicato CSIF aprovechó la junta de personal sanitario celebrado ayer para elevar a la Gerencia su crítica por la amortización de tres plazas de médico en las zonas básicas de salud de Berlanga de Duero, San Esteban de Gormaz y San Pedro Manrique, y solicitar al mismo tiempo que dado que ya es un hecho consumado que van a desaparecer de esos consultorios, «que se creen donde hagan falta», pero que no se pierdan plazas, enfatizó el responsable de sanidad del sindicato, Ricardo Sanz. «Se van a perder de todos modos porque así lo han decidido, sin contar con la junta de personal, y porque es cierto que en esas zonas hay menos población que hace años, pero pedimos que se creen en otros sitios», puntualizó.

Se trata de los médicos de las demarcaciones de Fuentepinilla, Oncala y Miño de San Esteban, plazas que llevan sin cubrirse desde enero de 2019 en el primer caso, abril de 2018 en el segundo y enero del año pasado en el tercero. La reordenación de las diferentes zonas básicas de salud permitió hace meses que los profesionales de otras demarcaciones se repartieran los pueblos adscritos a las plazas ahora amortizadas, por lo que la asistencia no ha sufrido alteración.

Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria, su responsable Enrique Delgado coincidió con el sindicato en que es necesario crear plazas de médicos por ejemplo en los consultorios urbanos, con más carga asistencial, «y se ha solicitado a Valladolid, pero el problema es que haya médicos para cubrirlas», enfatizó, poniendo de nuevo de relieve las dificultades para encontrar profesionales que quieran optar a esos destinos. «Hasta que no tengamos el número de médicos necesario es imposible aumentar plantilla», en referencia a las plazas contempladas en plantilla pero que no se cubren.

En este sentido, los sindicatos trasladaron en la junta de personal la necesidad de incentivar los puestos de difícil cobertura, un aspecto que la Consejería de Sanidad lleva tiempo estudiando y que la nueva titular, Verónica Casado, ya mencionó que se retomará.

Por otro lado, durante la junta de personal, el gerente informó de la creación de un nuevo servicio hospitalario, una consulta de enfermería de pacientes ostomizados que se pondrá en marcha en breve, tal y como adelantó Delgado. «Es algo que hacía falta porque son muchos los pacientes que necesitan este tipo de curas. Contará con el mismo personal pero será una consulta específica», explicó.

Manutención en Primaria

Asimismo, también la manutención del personal de guardia de Atención Primaria, encargada a una empresa, acaparó parte de la junta celebrada ayer durante más de cinco horas. Las quejas recibidas por el mal estado de algunos alimentos ha llevado a que sea asunto de la próxima mesa sectorial de sanidad que se celebrará el martes.

«La Consejería de Sanidad puso una página web para que se diera cuenta de las incidencias, con el objetivo de que todas las deficiencias sean solucionadas por la empresa adjudicataria», indicó el gerente, instando así a que los profesionales que detecten alguna irregularidad la manifiesten. «Ha pasado un mes desde la puesta en marcha, es poco tiempo, pero sí hemos detectado incidencias», reconoció.