El PSOE de Soria dio ayer el pistoletazo de salida a la precampaña electoral con un Encuentro Municipal con más de medio centenar de alcaldes y concejales de la provincia. El secretario general de los socialistas sorianos instó a sus compañeros a «no dormirse en los laureles» ante las buenas perspectivas electorales y marcó algunos objetivos como alcanzar las alcaldías de Almazán, El Burgo y Ólvega. Rey también quiso defender la validez del modelo socialista que presenta un proyecto de «estabilidad» para Soria y aseguró que «cuando el PSOE gobierna a esta provincia le ha ido mejor».



El máximo responsable del PSOE de Soria indicó que el acto celebrado ayer en la capital sirve para mandar el mensaje de que «el PSOE está muy vivo» y que «a día de hoy somos el partido que gobierna esta provincia». Rey considera que su formación «es la que mejor es capaz de transformar y cambiar la sociedad» y que el ejemplo «es evidente» en la capital y desde hace cuatro años «en la Diputación».

«Hoy hemos hablado de esas cuestiones y también de que somos el partido de la coherencia, seguimos diciendo lo mismo y otros no pueden presumir de eso», remarcó Rey que añadió «también somos el partido de la responsabilidad, cuando hay un problema en este país, en la Comunidad o en la provincia, el PSOE está con el problema, independientemente de que gobierne o esté en la oposición».



El PSOE «aspira» en las elecciones del 26 de mayo a «gobernar Almazán, El Burgo de Osma y Ólvega» que son «tres ayuntamientos en los que no pudimos gobernar». «También queremos consolidar el gobierno en San Esteban y Ágreda y desde ahí se abre un escenario de 183 listas que aspiramos a poder presentar», remarcó. Dentro de los objetivos marcados por el secretario socialista figura «revalidar» la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de la capital «como eje tractor de toda la provincia». En resumen «consolidar el proyecto de cambio que ya operó en el Ayuntamiento de la capital y que también opera en la Diputación y a eso le añadimos la posibilidad de alcanzar el Gobierno de la Comunidad Autónoma y poder tener tres procuradores». Con respecto a las elecciones europeas recordó que la provincia «se juega el reparto de los fondos con criterios demográficos». «Son motivos suficientes en estas elecciones para que se hable de municipalismo, de ayuntamientos, de transformación de la vida de los vecinos» y advirtió de que «a algunos solo le interesará hablar de otras cosas, no de lo importante, porque nunca han creído en la política de proximidad».



Rey quiso marcar distancia entre los problemas de la provincia y los asuntos de carácter nacional como Cataluña aunque «el PSOE nunca escurre ningún debate». «Tenemos muchos alcaldes partiéndose la cara por mejorar la vida de sus vecinos y me niego a que en unas elecciones tan importantes acabemos hablando de Cataluña porque a alguno tenga un interés partidista, sería un desprecio a los alcaldes». Para Rey el principal enemigo que puede encontrar el PSOE en estas elecciones «somos nosotros mismos». «El PSOE es estable ahora y nos toca trabajar, no podemos dormirnos porque los demás están divididos, toca empujar y los demás me importan poco si somos capaces de hacer nuestro trabajo», concluyó.