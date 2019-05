El cuarto coto micológico arranca en La Póveda con tarifas de 20 euros

El Ayuntamiento de La Póveda consiguió a finales del año pasado la licencia de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para el cuarto aprovechamiento micológico en la provincia, el coto So-50004 con el que protege sus casi 2.200 hectáreas, y ahora lo estrena con la puesta en marcha de sus permisos a raíz del auge de la campaña de setas de primavera estos últimos días. Una decisión que se tomó por mayoría absoluta del pleno de la localidad, para poder gestionar su aprovechamiento, como cualquier otro de sus montes, explicó el alcalde, Rubén del Río. Hasta el momento el Consistorio lleva expedidos 30 persmisos, todos ellos dirigidos a empadronados y algún viculado. Su precio, desde los 20 hasta los 400 euros, dependiendo de la tarifa. «El Ayuntamiento consideró estos precios en función del resto de aprovechamientos forestales de los que obtiene beneficio. La micología es uno más. Como la caza o los pastos, añadió Del Río.

La Póveda no quiso continuar en la Asociación de Propietarios de Montes de Soria, una vez decidieron los ayuntamientos salirse de la unidad de aprovechamiento micológico del programa Micocyl que gestionaba Cesefor, y de ahí inició su camino en solitario para sus 2.168 hectáreas de montes de utilidad pública de todo el municipio, que abarca La Póveda, Barriomartín y Arguijo. Y Ahora es el cuarto acotado micológico que hay hasta la fecha en la provincia, por detrás del coto micológico Pinares de Urbión (cuyos titulares son los ayuntamientos de Covaleda, Duruelo, Vinuesa, Molinos de Duero, Salduero y Montenegro de Cameros), Montes de Soria (formada por 71 municipios bajo la asociación que lleva el mismo nombre), y Montes de la Comunidad de Castilla y León en Soria, si bien los dos últimos funcionan con el mismo sistema de permisos.

El handicap de esta situación es para el recolector, dado que ahora mismo en el entorno de La Póveda hay que utilizar dos tipos de permisos, que a futuro podrían ser más, porque tienen que entrar en escena los cotos de los propietarios privados, una vez la Asociación Forestal de Soria (Asfoso) los adapte al Decreto Micológico. A este respecto, el coordinador de Asfoso, Pedro Medrano, indicó que ya están empezando a preparar la tramitación administrativa de unos 30 cotos que confía que estén autorizados por la Consejería de Medio Ambiente, y de acuerdo con el Decreto Micológico, para este mismo verano. Y es que Asfoso va a retomar la iniciativa de que sus propietarios conformen acotados de setas, que ya impulsó hace unos años y que consiguió sacar adelante casi medio centenar. No obstante, recordó a los recolectores que estos acotados no están en un limbo jurídico, sino que están bajo la defensa jurídica del Código Civil, por lo que no se puede ir a por setas en estos cotos privados aunque no estén adaptados todavía a la normativa regional.

No obstante, los precios de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de aprovechamiento micológico en sus once montes de utilidad pública no invitan a los usuarios foráneos, ya que para ellos sólo está habilitado el permiso de dos días consecutivos por un montante de 20 euros, y el comercial de temporada, por 400 euros. Los empadronados (los vecinos residentes empadronados en La Póveda con más de un año de antigüedad) tienen el beneficio de que por 40 euros por toda la temporada pueden obtener el permiso recreativo y comercial al mismo tiempo. De igual modo ocurre con los vinculados (empadronados con menos de un año de antigüedad, no empadronados hijos del pueblo, así como sus cónyuges o vinculados por análoga relación de afectividad y descendientes de los mismos hasta el segundo grado, así como vecinos titulares de una vivienda en la Póveda), pero por 80 euros. «Queríamos establecer una tarifa que fuera acorde a lo que este Ayuntamiento considera que está valorado el recurso. Nuestra zona es una de las más productoras y estábamos cediendo al uso común más de 2.000 hectáreas para no obtener ningún beneficio y encima teníamos nuestros montes abarrotados de personas que por dos pesetas recogían setas e incluso algunas dejaban el monte destrozado, de modo que nos quedábamos sin recurso y sin beneficios; al contrario, los perjuicios los teníamos que asumir nosotros en nuestro monte».

De hecho, en la propia ordenanza reguladora el Consistorio recoge que el comercio de los aprovechamientos micológicos en estos once montes de utilidad pública «genera una riqueza económica» en el municipio, «haciendo necesario establecer un conjunto de medidas generales que contribuyan a la conservación de las especies micológicas, preservándolas y manteniendo su diversidad, simultaneando estas exigencias de protección con las de su aprovechamiento racional y la reversión de parte de esa generación de riqueza» al municipio. «El objetivo es conseguir un aprovechamiento económico ordenado y sostenible que, a pesar de su marcada estacionalidad, genere un beneficio económico y social a los propietarios del monte, dentro del acotamiento micológico establecido por la Junta de castilla y león».

Los aprovechamientos de setas comerciales están sujetas a la autorización administrativa y dará la posibilidad de recoger más de cinco kilos diarios, con el límite de kilos que fije el Servicio Territorial de Medio Ambiente en su Pliego de prescripciones técnico-facultativas, y en defecto de dicha limitación, se establece una recogida máxima de 30 kilos diarios. Y los aprovechamiento recreativo o de autoconsumo, sin ánimo de lucro y esporádico, no podrán comercializar las setas obtenidas, ni superar la cantidad de 5 kilos de setas silvestres por persona y día.

Cabe recordar que la tarifa de temporada para empadronados en La Póveda es la misma que cobra Montes de Soria para la temporada recreativa de los permisos provinciales, ya que aquellos que están empadronados en un municipio tienen el permiso recreativo por tres euros y los vinculados por cinco.

Sin embargo, en el coto Pinares Urbión la recolección para los empadronados en los municipios titulares es gratuita. El precio de los permisos recreativos para foráneos es de cinco euros para dos días consecutivos y se pueden adquirir a través de la web o APP www.cotosdesetas.es y en puntos de venta autorizados por los Ayuntamientos, que también pueden consultarse en esa web y en la de los municipios integrantes del coto. Los foráneos sólo pueden comprar el permiso de dos días y el comercial, por 300 euros para toda la temporada.