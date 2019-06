Cuatro días con un calor de récord

La ola de calor que mantiene en alerta a buena parte de España ya se dejó sentir ayer en Soria, con temperaturas bastante elevadas para estar en los primeros compases del verano. No obstante, desde hoy hasta el domingo se espera la parte más dura. Por ejemplo en la capital, desde que hay registros, nunca se ha pasado de los 37 grados exactos y para ver esta cifra hay que echar la vista atrás 69 años. Pues bien, la máxima de hoy jueves, mañana viernes y los dos días del fin de semana se prevé en 38, superando todas y cada una de las jornadas el récord histórico.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) al menos matiza ligeramente su previsión más tórrida, que en días anteriores llegó a marcar 39 grados de cara al fin de semana. Un consuelo escaso esa reducción en un grado de las máximas, sobre todo teniendo en cuenta que pese a alguna nube suelta predominarán los cielos despejados y los vientos del sur serán los más comunes. No obstante en determinados puntos los citados 39 siguen en las predicciones oficiales. Es el caso de Arcos de Jalón, Almazán, El Burgo de Osma o San Esteban de Gormaz, donde sí se frisará en los 40 grados.

La Aemet establece las alertas para la jornada en curso y las dos siguientes, de forma que en la tarde de ayer sólo era seguro el aviso amarillo para ese propio día, hoy y mañana. No obstante y dado que las máximas se mantendrán y las mínimas incluso suben por encima de los 20 grados, resulta más que previsible que continúe el domingo. Generalmente están activas en un período de 13.00 a 20.00 horas aunque pueden variar.

En la capital, donde la meteorología tiene especial relevancia por estar en fiestas, parece que la situación del año pasado no se repetirá. En 2018 las tormentas cayeron con fuerza y de hecho el programa taurino quedó suspendido en buena parte junto con algún otro acto. Este año la primera jornada con probabilidad de lluvia es el Domingo de Calderas y por el momento el porcentaje de que eso ocurra es de sólo el 5%. No obstante –y no es ninguna sorpresa– para el Lunes de Bailas ya sube al 35%. Al menos para entonces el termómetro se quedará en 34 grados si se cumplen las previsiones y será algo más llevadero sumarse a los actos.

Aunque se mire bastante menos, un dato muy importante para estos días es el de la humedad relativa. Por ejemplo hoy, en la salida de la Saca, estará entre el 10% y el 15%; y en jornadas venideras puede caer al 5%. Por eso, además de las precauciones lógicas sobre hidratación, sombra y protección solar, es necesario extremar el cuidado frente a los incendios forestales. Una simple colilla puede tener efectos muy graves en estos días.

Respecto a los datos de ayer, aunque aún no se consideraba el cogollo de la ola de calor, hubo algunos significativos. Uno de los más singulares es el de que Teruel tuvo la localidad más cálida de España y a una segunda representante entre los 10 primeros. Teniendo en cuenta que el clima es similar al de Soria, ya hay espejo en el que mirarse.

En la provincia, no obstante, las cifras se contuvieron. Arcos marcó 36,8 grados, Morón alcanzó los 35,4 y la capital 34,8, con todas las estaciones de la Aemet bien por encima de la treintena a media tarde. Respecto a las mínimas, en muchos lugares rondaron los 14 grados. Suficiente para refrescar un poco, aunque de poco servirá ante lo que viene. El calor ha llegado.