Una de cada cuatro empresas locales espera contratar personal para 2020

Una de cada cuatro empresas sorianas confía en realizar nuevas contrataciones de plantilla para el año que viene. El 66% vaticinan que mantendrán las actuales y sólo un 9,8% se plantean que seguramente tengan que reducir. El dato se desprende del novedoso Índice de Confianza Empresarial de Soria elaborado por FOES y cuyo resumen es que, dentro de la cautela y cierta incertidumbre, hay optimismo entre los propietarios de negocios de la provincia.

El presidente de FOES, Santiago Aparicio, y la directora general, Marian Fernández, presentaron ayer un documento elaborado con testimonios directos de 100 empresas sorianas. Se eligieron proporcionalmente a la representación de cada sector y a la presencia de pymes, micropymes y grandes empresas para configurar un retrato lo más fidedigno posible de la situación.

Los datos se tomaron premeditadamente antes de las elecciones y al ser la primera vez no hay con qué compararlos, pero arrojan cifras que obviamente no apuntan a una crisis. Quizás la del empleo sea una de las mas significativas, puesto que «el 24,4% contratará más personal y el 90,3% de las empresas no reducirá plantilla durante 2020», al menos en previsión.

El porcentaje es algo inferior al del estudio sobre necesidades de contratación de principios de año, si bien se aclaró que ni es el mismo trabajo ni exactamente las mismas preguntas. A pesar de ello, Fernández consideró que la intención de contratación «en un 24,4% de las empresas es una barbaridad. Pero tenemos el problema de casar la oferta (de empleos) con la demanda».

Para ello abogó por tirar de «imaginación» y apostar por determinadas acciones. «Si no encontramos profesionales aquí, habrá que traerlos de fuera», una medida que ya se ha planteado en otros foros y que permitiría importar mano de obra de entornos como «Chile o Perú».

Pero la primera edición del Índice de Confianza Empresarial no se quedó sólo en materia laboral. Por ejemplo, se quiso tomar el pulso económico a la empresa preguntando por la facturación en el primer semestre del año. Hay una sensible disparidad, pero sobre todo predominan las noticias buenas, que no óptimas.

Así, el 24,4% de las empresas encuestadas, prácticamente una cuarta parte, facturaron menos que en 2018. El 36,6% de las compañías declararon que los ingresos se habían mantenido. Y un llamativo 39%, casi dos de cada cinco empresas, apuntó que la facturación había ido mejor. En resumidas cuentas, en el 75,6% de los balances la primera mitad de este año había ido mejor o igual que el anterior. Un «escenario neutral tirando a positivo».

El índice de confianza propiamente dicho, entendido como la perspectiva actual para 2020, también deja lo que Fernández calificó de «optimismo moderado». En este caso la opción menos elegida por las empresas consultadas fue la positiva, la de que el futuro iría mejor que en este ejercicio. La escogieron un 24,4% de las encuestadas, equivalente a una de cada cuatro.

Por otro lado, casi un tercio de las compañías –el 31,7%– apostó por que la situación irá peor al año que viene, un porcentaje siete puntos superior al de quienes esperan buenas noticias. No obstante, en este capítulo hubo mayoría simple para quienes preludian que la tónica se mantenga inalterada respecto a este ejercicio. La directora general de FOES apuntó a la parte más ilusionante y recalcó cómo casi siete de cada diez empresarios esperan que la cosa no vaya a peor.

El Índice de Confianza Empresarial trata no obstante de alejarse de las pasiones políticas y de las últimas noticias para tomar cierta perspectiva. Este se elaboró entre octubre y principios de noviembre, antes de las recientes elecciones, y el siguiente se realizará «cuando haya Gobierno. Para febrero», apuntó Fernández sin ocultar cierta sonrisa.

El asunto tiene su explicación porque, como aseveró Aparicio, la incertidumbre y los ecos de estancamiento a escala mundial ayudan poco. «Hay una cierta preocupación porque la situación mundial es de desaceleración. Aquí, en España, estamos desde hace casi un año sin Gobierno».

La combinación de ambos factores «crea inseguridad, inestabilidad, porque hay mucho dinero a las puertas por parte de empresas extranjeras para ser invertido», afirmó el presidente de la patronal soriana y de la castellano y leonesa. La esperanza no es tanto que se invierta la tendencia como «que sea una desaceleración y se vaya recuperando».

Aparicio quiso realizar «un llamamiento a todos los partidos con el objetivo primero de que se cree «un Gobierno» y de que sea «estable». Desde FOES «esperamos un Gobierno moderado que conozca la situación económica de España». En definitiva, el Índice de Confianza Empresarial muestra algo de optimismo, bastante moderado; y las perspectivas patronales aún albergan incertidumbre, aunque no por ello grandes miedos siempre y cuando se recupere cierta actividad gubernamental y se desbloquee el Ejecutivo nacional.