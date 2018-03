Cuerda del Pozo se duplica en tres meses

El embalse de la Cuerda del Pozo ha conseguido duplicar la cantidad de agua contenida en menos de tres meses. Sólo esta semana, gracias al deshielo, ha recibido una aportación de agua espectacular. Aún así los registros no invitan a lanzar las campanas al vuelo, puesto que los valores siguen por debajo tanto de los registrados el año pasado por estas fechas como de la media de la última década.

No obstante, el vaso comienza a verse medio lleno. En la última semana se ha ganado de media un punto al día. El mínimo de esta sequía se produjo entre el 9 y el 10 de diciembre de 2017, cuando el principal embalse soriano y de la cabecera del Duero se encontraba al 20,72% de su capacidad total. El pasado domingo ya se había recuperado hasta el 35,67%. Y ayer a mediodía los datos provisionales y pendientes de revisión de la Confederación Hidrográfica de Duero (CHD) se fue al 42,8%.

Esto supone que desde hace tres meses se han ganado 22 puntos cuando entonces no había ni 21. Y en los últimos siete días la ganancia fue de 7,13 puntos, a más de uno al día. Obviamente parece improbable que se siga a este ritmo durante mucho más tiempo, pero si así fuese se llenaba hasta arriba a principios de mayo, teniendo en cuenta que además se está desembalsando una cifra moderada, 1,1 metros cúbicos por segundo.

No obstante, el acercarse al 43% no convierte a este embalse en un referente, ni mucho menos. La media de los embalses nacionales está en el 43,54%, por lo que todavía Cuerda del Pozo está por debajo aunque ya comienza a acercarse. No obstante en la cuenca del Duero aún hay más embalses con porcentajes por encima que por debajo. El año pasado a 4 de marzo esta misma presa registraba el 60,9% de su capacidad total de contención, mientras que la media de la última década en estas mismas fechas se iba al 71,4%. La mejoría en el último trimestre es evidente, pero todavía queda camino para poder decir adiós a la sequía.

Respecto al número de hectómetros cúbicos contenidos, los datos también hablan por sí solos. Poco después del puente de la Inmaculada quedaban 55,54 hectómetros cúbicos. La semana pasada eran 88,7. Y ayer a mediodía el dato se iba a 106,54 hectómetros cúbicos. Esto supone que al fin se ha rebasado la barrera psicológica de los 100, una cifra que no se había visto desde la primera jornada de agosto, hace más de medio año, y que un otoño especialmente seco no fue capaz de recuperar.

Pero más allá de todos estos datos, los sorianos pueden comprobar que Cuerda del Pozo vuelve a tener pulso a simple vista. En los primeros días de diciembre se pudo entrar a pie en la torre de La Muedra y los arcos de la ferrería sobresalían de forma muy visible. El nivel relativo de las aguas estaba en 21,12 metros. Ayer la situación era bien distinta.

En el último trimestre el crecimiento ha sido de 5,62 metros hasta situarse en 26,74 metros de nivel relativo, lo cual devuelve a las aguas los restos de La Muedra. Ahora ya no se puede pisar. Además, por la forma de las orillas en pendiente, cada metro que sube contiene más agua que el anterior e incrementa la superficie del embalse, de forma que hay algo menos de playa pero bastante más reserva de agua. En resumen, la lluvia, la nieve y el deshielo han hecho subir la lámina de agua el equivalente a la estatura de tres personas una encima de otra.

Las lluvias han ayudado a que en estos últimos meses la recuperación esté siendo un hecho. Pero sin duda la aportación de la nieve tiene mucho que ver con esta recuperación. Aunque por momentos se ha temido por que algunas aguas no reguladas se saliesen de los cauces por el deshielo, no hubo que lamentar situaciones especialmente graves y todavía queda bastante reserva.

Por ejemplo Santa Inés, un punto donde se mide a diario la capa blanca, ayer se contaban 160 centímetros de espesor para disfrutar del esquí, pero también para garantizar que habrá nuevas aportaciones a Cuerda del Pozo. Teniendo en cuenta que hay cotas más elevadas en las que posiblemente haya dos metros de nieve, hay posibilidades de que llegar al 50% de la capacidad del embalse en este mes no sea utópico. Las previsiones son buenas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé con un 100% de posibilidades que hoy lloverá en el embalse (con la cota de nieve a 1.200 metros) y mañana nevara (dado que en este caso la cota se queda sólo en 1.000 metros). De hecho se comenzará con una alerta amarilla por nieve que mañana martes pasa a ser por nieve y viento. Para el miércoles las probabilidades son medias y las nubes podrían remitir aunque la cota estaría en apenas 900 metros.

A medio plazo y por tanto con menor fiabilidad, se espera que el jueves, viernes y sábado llueva al 100% en la comarca. Si se añaden temperaturas máximas entre 10 y 13 grados, de cumplirse estas previsiones no sería en absoluto descartable un nuevo deshielo –y más si hoy y mañana crece la reserva– además de la aportación directa de las precipitaciones. De hecho la cota de nieve llega a situarse en 2.100 metros, por lo que de ahí para abajo llovería... y derretiría.

En definitiva parece que lo peor de la sequía ha pasado tanto por las cifras de la principal reserva hídrica de Soria como por las previsiones para los próximos días. Aún así, aún queda un buen trecho para alcanzar la media de la última década y asegurar un verano más o menos plácido en esta materia.