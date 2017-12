Cultura insta a que los proyectos cuenten con financiación privada

Las expectativas puestas en la reunión de la Comisión Ejecutiva para la conmemoración de Numancia 2017, celebrada ayer en Madrid, se quedaron un tanto chafadas por parte de la representación soriana, que tal y como llegó con sus proyectos debajo del brazo tuvo que regresar a casa porque no había hecho bien los deberes. Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se instó a todos los que realizaron propuestas en torno a Numancia a que los proyectos estuvieran dotados de presupuesto, incluyendo, si fuera pertinente, la participación de la iniciativa privada, con el gancho ya confirmado de una exención fiscal para todas las empresas que tomen parte en las iniciativas relacionadas con esta conmemoración. Como destacó el Ministerio, la consideración de acontecimiento de excepcional interés público hace que se haya recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 «amplios incentivos y beneficios fiscales que pueden alcanzar el 90% del gasto realizado».

El mensaje trasladado ayer en la Comisión Ejecutiva para la conmemoración de Numancia fue que los proyectos deben llegar al Ministerio ya cerrados para que sea la comisión técnica, cuyos miembros se designaron también ayer en dicha reunión, la que decida sobre su viabilidad y si les da el visto bueno. Representantes sorianos explicaron, al término del encuentro, que cuanta mayor sea la participación privada mejor, aunque el Gobierno pueda actuar como un agente más que también realice su aportación si así lo considera conveniente.

A la próxima reunión de la Comisión, ya en enero, tendrán que llegar todas esas propuestas, que se cuentan por decenas, y que parten tanto desde el Ayuntamiento de Soria, la Diputación provincial, el Consistorio de Garray y Tierraquemada, el Foro Soria 21 que preside Amalio de Marichalar, y la Junta de Castilla y León, entre otros, y lo harán de una forma más desarrollada, con la partida presupuestaria ya definida. La conclusión es que el Ministerio no va a correr con los gastos de todo, pero sí facilita, mediante la exención fiscal, que la participación privada sea menos gravosa.

Para articular dichos incentivos económicos, está pendiente que se cree un órgano, dentro de la Comisión Ejecutiva, que será el que gestione dicha tramitación. Su aprobación se producirá ya en la próxima reunión del mes de enero.

Mientras tanto y a la espera de que desde Soria hagan los deberes en la concreción y dotación de los proyectos, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte avanzó ayer cuál será su aportación al programa de conmemoración, comenzando por el desarrollo de un modelo virtual 3D del yacimiento de Numancia y los campamentos romanos adyacentes. Este será el primer proyecto de creación de un modelo virtual 3D mediante fotogrametría de un yacimiento, realizada a partir de la toma de imágenes con drones. También aportará el Ministerio el cuadro Último día de Numancia, de Ramón Martí Alsina, perteneciente al Museo Nacional del Prado, que se expondrá en el Museo Numantino bajo la organización de Acción Cultural Española (AC/E).

Asimismo, las compañías nacionales de Teatro Clásico y de Danza también llegarán a Soria con la obra La Dama Duende de Calderón de la Barca y el ballet clásico Don Quijote, respectivamente. Igualmente, se elaborará un catálogo virtual de documentos que mostrará la documentación de los archivos estatales en torno al yacimiento y el mito de Numancia en la historia. El Ministerio sostiene que la divulgación de la efeméride también tendrá su programación específica por su parte. En ese sentido, el Museo Arqueológico Nacional ha previsto celebrar la jornada científico-divulgativa sobre Numancia y Sagunto: mito, identidad y memoria y la Biblioteca Nacional de España participará en la conmemoración con la programación de un encuentro sobre Numancia.

La elaboración del proyecto de programa de actividades para 2018 deberá ser aprobado por el pleno de la Comisión Nacional Numancia 2017 en las próximas semanas.

En la reunión de ayer, presidida por el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, se abordó también el proyecto del Centro de Interpretación de Numancia en la localidad de Garray, con la premisa de que la idea para dicha infraestructura se renueve, dando por obsoleta la propuesta existente hasta ahora y que aún no se ha podido materializar por falta de apoyos. Desde el Ayuntamiento de Garray, con su alcaldesa al frente, María José Jiménez, se defendió un nuevo proyecto, adaptado a las necesidades y prestaciones actuales, lo que fue bien recibido por el Ministerio, no obstante, con un presupuesto que tendría carácter plurianual.

En el encuentro estuvieron presentes el director general de Industrias Culturales y del Libro, Óscar Sáenz de Santa María; el director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, Luis Lafuente; el director general de Racionalización y Centralización de la Contratación, Pablo Arellano; la directora general de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey; el alcalde de Soria, Carlos Martínez; la alcaldesa de Garray, María José Jiménez, y el alcalde de Renieblas, Isidoro Gallardo. El secretario de la Comisión Ejecutiva fue Camilo Vázquez, subdirector general de Cooperación y Promoción Internacional de la Cultura. Asistieron también Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid; Amalio de Marichalar, conde de Ripalda; Juan Carlos Domínguez, catedrático de Historia del Derecho y de la Universidad San Pablo-CEU y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; Manuel Núñez, presidente de la Fundación Antonio Machado; Yolanda de Gregorio, subdelegada del Gobierno en Soria, y Alberto Santamaría, presidente de la Asociación Tierraquemada.