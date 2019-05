Datos positivos pero sin agotar las plazas en el puente de mayo

La festividad del Primero de Mayo quedó para muchos sorianos como un islote en medio de la semana laboral. Sin embargo la hostelería de la provincia ha disfrutado de unos días muy positivos tanto en el plano de alojamiento como en el de restauración. El día 2 fue festivo en Madrid y muchos estiraron el puente hasta el 3, con lo que la capital de España volvió a convertirse en el gran caladero de turistas.

En el plano de particulares –no tanto en el de grupos organizados– la sensaciones eran ayer positivas. Aunque cada uno de los establecimientos consultados por este medio tuvo sus propios datos y opiniones, como líneas generales dejaron claro que los días fuertes de ocupación fueron de miércoles a viernes; que en cuanto a restauración también, pero además ayer el lleno fue prácticamente absoluto por el Día de la Madre; y que la A–15 es una conexión turística de primer orden.

En Los Villares, Melania Lourdes Cascante, una de las cabezas visibles de Asohtur, relató una experiencia propia con «muchísima gente en estos días. Muchísima y con una ocupación muy alta». Con la doble vertiente de hotel rural y restaurante tocó ambos palos y los resultados fueron positivos.

Al haber sido el día festivo miércoles y por tanto haber alargado el puente, «ha caído muy bien tanto en el hostal como en el restaurante». En resumen, en estos cinco días «ha venido muchísima gente, sobre todo de Madrid». Un empujón al sector que prácticamente ayuda a mantener el crecimiento de abril y su Semana Santa.

También en La Dehesa de Osma conocen bien las dos vertientes del negocio. Aquí «sí que se ha notado, pero más en el restaurante». El principal origen fue de nuevo Madrid, donde «la gente ha podido coger cuatro días y se ha notado». Sin embargo, el empujón para comenzar mayo vino no tanto desde el plano del alojamiento –aunque hubo movimiento no llenó– como de la parte gastronómica.

Justo al revés ocurrió en la Real Posada de la Mesta, de Molinos de Duero. «Pues en cuanto a ocupación no ha estado mal, no ha habido un lleno total pero ha ido bien. En cuanto a restaurante, más flojo». La heterogeneidad de la provincia hace que «en este hotel los clientes van normalmente de ruta después de desayunar, a conocer otros sitios», y esa tendencia se ha notado en este puente madrileño.

En este caso la actividad comenzó en el establecimiento pinariego ya en la tarde del martes. El miércoles fue bien, «el jueves casi lleno, el viernes también, y el sábado se fue gente. Hoy (por ayer domingo) se han ido ya el resto». Aun así desde la Real Posada de la Mesta se despidió a los clientes con optimismo porque «la Semana Santa estaba ahí mismo y pensaba que estos días se notarían menos». No obstante la gente se ha escalonado por ser un puente largo y al ser fiesta sólo en Madrid «No ha sido como en Todos los Santos o Semana Santa. Pero ha estado muy bien».

En el adnamantino Restaurante Mateo’s su propietario, Alberto, indicó que jornadas como la del miércoles y el jueves o la de ayer fueron «muy bien, La pena es que al ser tantos días la gente se reparte», aunque no desdeñó los beneficios de un puente largo.

En la capital también hubo movimiento gracias al turismo, pero igualmente no se llegó a llenar. En el Restaurante Alcores el chef José Antonio Soto aseveró que «el puente no ha sido muy bueno y entre semana no hemos tenido mucha gente». Ayer, eso sí, el carácter familiar de la celebración hizo que a media mañana «ya no sé a cuanta gente que nos ha llamado le hemos tenido que decir que no». Y es que «aunque el Primero de Mayo no es muy bueno, hoy (por ayer) es casi un Domingo de Calderas».

También en los hoteles hubo movimiento pero no se puede hablar de lleno en la capital. Aunque todavía no hay cifras oficiales, personas vinculadas al sector y consultadas por este medio indicaron que «ha ido bien, pero han quedado habitaciones libres en bastantes sitios». De nuevo «los madrileños» y el «puente largo» son clave.

Cuestión aparte fue intentar reservar un restaurante en la mañana de ayer. Los aires festivos del Catapán y sobre todo la celebración del Día de la Madre hizo que los establecimientos de la capital y de buena parte de la provincia estuviesen hasta la bandera.