Desde hace tiempo el PP viene reclamando que el equipo de Gobierno le facilite un listado de las facturas que llegan al Consistorio. La petición es antigua y ha sido expresada en varias ocasiones. «De este año no tenemos ninguna factura» y las únicas a las que han tenido acceso de manera sistemática se corresponden con el primer año del mandato corporativo y «nos las dieron 300 días después», indicó el concejal Adolfo Sainz, quien volvió sobre el tema también en el debate del estado del municipio del pasado viernes. «Las hemos pedido varias veces y no nos las dan», lamentó el edil popular.



De aquel listado el primer partido de la oposición reunió alguna sorpresa. Y es que había ciertos pagos que no tenían que ver a la partida que había asignado. Por ejemplo, recordó Sainz, había un cuadro que se había abonado con una reserva para pavimentación, lo mismo que el mercado medieval tras San Saturio. Precisamente de estas fiestas la sonorización de eventos se asignó a la partida de alumbrado. En aquella relación en el PP vieron «seis o siete facturas que eran gasto corriente y las meten como inversión». Para Sainz la «zona oscura» del Ayuntamiento es «intervención», donde no hay «ningún tipo de rigor presupuestario». Y «me temo que es por eso por lo que no nos quieren dar las facturas», consideró Sainz.



«No cuentan toda la verdad y se les pasa con cierta asiduidad también ese listado de facturas», aseguró por parte del equipo de Gobierno el concejal de Hacienda, Javier Muñoz. «Nosotros no tenemos nada que esconder», indicó Muñoz, quien explicó que los concejales de la oposición «tienen todas las facturas que quieran a su disposición en los servicios económicos». Aunque hay que considerar el «trabajo» que lleva recopilar el listado y que con el aumento de grupos «el nivel de información también ha crecido», el concejal de Hacienda afirmó que se intentará solucionar la cuestión «de la mejor manera posible».



«No queremos ver las facturas ‘in situ’», refirió por su parte Sainz, sino tener una «relación», de manera que se puedan ver no sólo los gastos realizados, sino también a qué partida se asignan. «Un error, vale, pero es que había seis o siete facturas de gasto corriente como inversión», recordó Sainz sobre aquella inspección del primer año de mandato. Si Sainz suele llamar la atención de que en inversiones se aplican tres de cada diez euros, el caso de los documentos de gasto hace que ponga este dato «en cuarentena», ya que con las asignaciones a uno u otro concepto «creo que no son capaces de ejecutar ese tres de cada diez». Así, «hace tres años las amortizaciones de la limpieza» constaban como gasto corriente, pero ahora «las mete el interventor como gasto corriente».



«Es lo mínimo de labor de control de la oposición, lo mínimo que podemos hacer es ver las facturas», indicó Sainz, quien estimó razonable un listado cada tres o cinco meses