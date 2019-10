«De matrimonio de conveniencia a novia a la fuga»

El PSOE de Soria abrió ayer oficialmente la precampaña para anunciar su intención de repetir el mismo cartel electoral con el que se presentó a las generales del pasado mes de abril. Además, los socialistas cuestionaron el «esperpento» protagonizado por PP y PPSO en su intento de pacto. El secretario de Organización de los socialistas sorianos tiró se símil cinematográfico para comentar que «algunos iban a asistir a matrimonio de conveniencia y al final fue novia a la fuga».



Muñoz recordó que el comité federal del PSOE celebrado el pasado sábado apostó por «ratificar» las candidaturas presentadas el pasado mes de abril y en el caso de Soria se seguirá esa fórmula sin cambios en los nombres de los candidatos. De esta manera, Javier Antón será el número uno al Congreso con Rosa Romero como número dos. Para el Senado las opciones socialistas serán Jesús Manuel Alonso, Pilar Delgado y Carlos Lafuente.



El objetivo mínimo del PSOE soriano es «reeditar» el resultado de abril donde «por primera vez» fue la fuerza más votada gracias a los más de 16.500 votos cosechados. El margen de mejora se focaliza en el Senado donde el partido se quedó a las puertas de un resultado histórico, conseguir tras escaños por la provincia. «A Soria le va mejor con el PSOE», apuntó Muñoz aludiendo que «somos el partido más estable del país y de la provincia». Desde el PSOE se expusieron algunos de los «avances» conseguidos por el Gobierno de Pedro Sánchez. A nivel nacional se citó el aumento de las pensiones, el pacto por la igualdad o el incremento del Salario Mínimo Interprofesional y en lo tocante a Soria las referencias fueron el «desbloqueo» de proyectos como la depuradora, Santa Clara, travesías, la cárcel o la muralla. «Necesitamos formar un Gobierno, pero no a cualquier precio, un Gobierno estable para España y para Soria», sentenció.



El arranque de la precampaña está protagonizado por PP y PPSO y su frustrado pacto para concurrir juntos a las elecciones,. Cuestionado por la posible afección de ese desencuentro al acuerdo de gobierno en la Diputación, Muñoz advirtió que serán los «tres actores» del pacto (Cs. PP y PPSO) los que deban responder, pero no dudo en calificar el procesos negociador como «esperpento» y considera que es un «nuevo capítulo» de lo que ha ocurrido entre ambas formaciones desde que asumieron el Gobierno de la Diputación. «No hay proyecto, lo único que les preocupa es la cuestión personal, el ocupar sillones, y otra vez ha quedado demostrado», señaló. Tomando las palabras del secretario popular, Jesús Ángel Peregrina, recogidas por este medio, Muñoz también considera que es el momento de «dejar de mirar» a El burgo y «ponerse a trabajar». «No hay proyecto y ahora parece que el futuro de la Diputación queda supeditado a lo que pueda ocurrir en las generales», lamento.



Muñoz también cuestionó que todavía no se ha mostrado el acuerdo entre ambas formaciones e insinuó que si el pacto firmado no incluyera la célebre cláusula de los 100.000 euros «ya estaría roto». «El problema es que el peor parado es el ciudadano de Soria, no piensan en esta provincia y eso ha quedado demostrado», insistió.