Delgado asegura que sólo hay «problema» en anestesia

El gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado, aseguró ayer, durante la presentación de la campaña de la vacunación frente a la gripe, que en Soria sólo hay «problema» como tal en anestesia, aunque también hace falta un anatomopatólogo y radiólogo que podrían ser dos, a la vista de una jubilación próxima. Reconoció que la «situación es compleja», pero no en Soria, donde «la situación no es mala, pese a lo que pueda parecer», sino en Castilla y León y a nivel nacional. Cree que es motivo de análisis, pero teniendo en cuenta indicadores como los resultados en salud o de las encuestas de satisfacción de los profesionales, entre otros. A este respecto, aseguró que hace diez días la Gerencia de Asistencia Sanitaria realizó una evaluación externa y se encuentra a la espera de los resultados: «Confiamos en tenerlos para la semana que viene», añadió.



Delgado respondía así a la denuncia de la plataforma Soria Ya por la falta de profesionales médicos. Está convencido de que Soria no tiene la peor situación de Castilla y León en cuanto a necesidades de trabajadores sanitarios, y cuestionó la propuesta de incentivación económica para atraer profesionales: «En este momento igual nos podría generar hasta algún problema porque podría utilizarse para que los efectivos médicos de Soria se marcharan a otros centros donde realmente sí que existe una necesidad importante de cubrir plazas», añadió.



Insistió en que aunque en este momento «no es un problema de Soria, podemos tenerlo dentro de unos meses». Y es que con el concurso de traslados, que se ha resuelto recientemente, las cifras «son muy estructurales», pero sí reconoció la «falta de anestesistas», donde constató que «ahí sí tenemos un problema», y también añadió la plaza de «un radiólogo que podrían ser dos ante la previsión de una próxima jubilación, y un anatomopatólogo. Lo demás son personas que se han trasladado, pero han venido otros y se ha compensado». Además, recordó que tras el concurso de traslados «el Complejo Hospitalario de Soria ha sido el único del grupo dos de Castilla y León que no ha perdido profesionales», y citó la situación en la que se ha quedado el Hospital de Burgos o la Atención Primaria. «Hay falta de médicos de familia en todos los sitios, pero en Soria la situación no es mala. Lo que no quiere decir que dentro de un año sea así».



Reconoció que a la Gerencia Asistencial de Soria le están pidiendo profesionales para otros hospitales de Castilla y León: «Por eso me daría mucho miedo que incentivaran para que nuestros profesionales se fueran a cubrir esas vacantes en sitios donde realmente se están produciendo problemas serios».

Cree que la situación pasa por intentar aportar más médicos al sistema público, de modo que tendría que estudiar el Gobierno central la posibilidad de aumentar las plazas MIR. «No se puede estar pendiente de ver si se puede cubrir o no cada vez que se produce una vacante. Pero lo que no hay que hacer bajo ningún concepto es quitar los médicos de un lado para llevarlos a otro».



En relación con el acelerador lineal pendiente para la radioterapia, Enrique Delgado constató que la Gerencia se ha basado en las conclusiones de los profesionales y científicos, e incluso la Asociación Española contra el Cáncer, quienes han manifestado reiteradamente que por debajo de ciertos niveles de actividad la calidad en estos servicios se resiente. «La experiencia que tenemos es que si la calidad no es suficiente, al final genera problemas de una doble asistencia, y eso nos da mucho miedo. Queremos que nuestros pacientes reciban la mejor asistencia que puedan recibir y la reciban en todas las condiciones. Entendemos que viajar fuera es penoso, pero es misión nuestra que esto sea lo menos penoso posible. Pero lo que no podemos hacer es reducir esas molestias de viajar a cambio de perjudicar la calidad asistencial».



Con respecto al inicio de las obras de la segunda fase del Complejo Hospitalario de Soria, el delegado territorial de la Junta en Soria, Manuel López Represa, que presentó la campaña de vacunación frente a la gripe, junto con Enrique Delgado y la jefa del Servicio Territorial de Sanidad, Elena del Vado, se mostró confiado en que sea lo antes posible. No obstante, señaló que no se puede empezar hasta que el Ayuntamiento de Soria no conceda la licencia correspondiente: «No hay ninguna preocupación pero esperamos que se resuelva en los próximos días». Delgado recordó que «el contrato se firmó el 5 de octubre, de modo que antes del 5 de noviembre se tiene que firmar el acta de replanteo para poder iniciar las actuaciones».