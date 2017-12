Las demandas de cláusula suelo suman ya 284 casos

El Consejo General del Poder Judicial decidió la pasada semana ampliar por un periodo de seis meses más el plan de especialización de juzgados para hacer frente a la esperada avalancha de demandas de cláusula suelo y gastos hipotecarios. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 seguirá siendo el encargado de tramitar estas demandas, como ha venido haciendo desde el 1 de junio en que fue designado por parte del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ.

El nuevo plan sustituirá al hasta ahora vigente, que consistió en la especialización de 54 juzgados de primera instancia. Para ello, se ha tenido en cuenta la evolución de los asuntos ingresados por cláusulas suelo, los compromisos adquiridos con las comunidades autónomas para reforzar dichos órganos judiciales y la próxima entrada en funcionamiento de 77 juzgados creados y constituidos en 2017, según informó la institución en un comunicado. El nuevo plan de especialización de juzgados en cláusulas suelo entrará en vigor ya mañana 1 de enero.

Desde el 1 de junio, el Juzgado número cuatro de Soria ha recibido 284 demandas por cláusula suelo, las tres últimas el pasado viernes, a modo de cierre de año, según informaron fuentes judiciales. A cierre de año, se han presentado más de 150.000 demandas en todo el territorio nacional sobre asuntos relativos a las cláusulas suelo y productos bancarios.

El CGPJ ha determinado que los juzgados especializados se encarguen de los asuntos de manera exclusiva y excluyente, algo que ya venía ocurriendo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Soria desde hace unas semanas, lo que ha redundado en un aumento del reparto de casos en el resto de juzgados.

De hecho, la nueva exención de reparto aprobado para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4, que se aprobó a principios del pasado mes de noviembre, ha sido asumida por los Juzgados número 1, número 2 y número 3 de manera que de cada cinco asuntos de la exención del Juzgado número 4, dos se turnan al número 1, dos al número 2 y uno al número 3.

El presidente de la Audiencia Provincial de Soria, José Manuel Sánchez Siscart, destacó que en la provincia no se ha producido «un aumento desmesurado» como sí han sufrido en otros puntos del país, por lo que no se considera necesario que exista ningún tipo de refuerzo más. No obstante, la premisa es mantenerse vigilante ya que las cifras podrían aumentar, y en ese caso se estudiaría la posibilidad de solicitar algún tipo de refuerzo para hacer frente a ese potencial aumento de asuntos y evitar así que el juzgado especializado pueda colapsarse.

«Los abogados están esperando a conocer los criterios jurisdiccionales y por eso hay que estar pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo», recalcó Sánchez Siscart, ya que en virtud de su decisión se sentará jurisprudencia para futuros casos.

Una circunstancia que afecta en gran medida a los gastos hipotecarios, cuya reclamación no caduca en el tiempo y por lo tanto los ciudadanos pueden esperar hasta conocer si el Supremo considera su petición ajustada a derecho.

Hasta el pasado mes de noviembre, hasta 18 audiencias provinciales habían declarado nula, por abusiva, la cláusula que obliga a trasladar el cien por cien de estos costes al consumidor, según publicaba el periódico económico Expansión.