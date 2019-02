Las demandas para librarse de las deudas se disparan a 30

La luz al final del túnel que representa la Ley de Segunda Oportunidad, que da opción a condonar las deudas de personas físicas y autónomos, ha llevado a una treintena de sorianos a presentar otras tantas demandas buscando librarse del lastre que suponen los impagos a los que son incapaces de hacer frente. Una cifra que se ha multiplicado por seis en menos de un año, disparándose las demandas desde mayo de 2018 cuando se contaban apenas cinco. Ninguna de ellas ha tenido sentencia de momento, si bien, desde la empresa Repara tu deuda, que ha formalizado los trámites en los juzgados, la previsión es que suceda ya a lo largo de este ejercicio.

Del total de demandas actualmente activas en la provincia, el 80% se ha formalizado en juzgados de primera instancia, es decir, por parte de particulares, mientras que el 20% restante obra en el Juzgado de lo Mercantil, por lo tanto por iniciativa de autónomos, según la información que maneja Repara tu deuda, una tendencia que por otro lado es similar a la media española.

Los sorianos que han decidido recurrir a los juzgados para tratar de acabar con una deuda que son incapaces de pagar y que no les permite reemprender una segunda oportunidad, de ahí el nombre de la ley, responden a diversos perfiles. «Hay clientes que sólo tienen deuda ordinaria, por préstamos personales que no han podido sufragar, también de tarjetas de crédito y de créditos rápidos, de esos que se pueden solicitar por internet, que entregan el dinero en 24 horas pero que arrastran unos intereses abusivos», explica desde Repara tu deuda Alicia García, quien añade que en otros casos se trata de personas con créditos privilegiados, que van unidos a una vivienda o bien inmueble, «es decir, que si se deja de pagar, van a por el piso», concreta.

Las circunstancias que han llevado a los impagos son muy variadas, «trabajadores que antes tenían una situación laboral que les permitía hacer frente a los gastos pero que se han quedado en paro o han sido objeto de ERE y ahora sólo pueden acogerse a la ley. También administradores de empresas que han cerrado y a los que les rebota la deuda», especifica García. Igualmente, personas que han sufrido algún tipo de enfermedad y que se han ido endeudando, emprendedores que apostaron por un negocio y las deudas les sobrepasaron, incluso quien actuó como avalista o se compró un vehículo y por circunstancias no pudo pagarlo.

También las cantidades que reclaman que les sean condonadas varían mucho según los casos, con mínimos que rondan los 10.000 euros a cantidades cercanas a 350.000 euros. En Repara tu deuda matizan que tienen clientes en Barcelona cuyos impagos se elevan a 900.000 euros. En la capital catalana ya han comenzado a dictarse sentencias, como en otras capitales de España, pero los fallos de los juzgados tardan. «Es un procedimiento largo entre otras cosas porque los juzgados no están acostumbrados a él», señalan desde la compañía, la primera en encargarse de este tipo de asuntos judiciales, puntualizando que es mejor opción la del Juzgado de lo Mercantil, «porque está acostumbrado a los concursos de acreedores. El problema es que tiene más faena».

Las sentencias tardan en llegar unos dos años de media en el conjunto nacional.

Para llegar a esta situación han tenido que pasar años tratando de satisfacer a sus acreedores, y ese es precisamente el primer paso, el acuerdo extrajudicial. Se trata de renegociar la forma en la que se devolverá el dinero. En caso de no alcanzar acuerdo se desemboca en la vía judicial para poder obtener la cancelación o exoneración de la deuda.