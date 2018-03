Las denuncias de violencia de género siguen aumentando, hasta un 26,8% en la provincia, en la estela de lo que está ocurriendo en el conjunto de España, donde el 16,4% arroja las cifras más altas desde que se contabilizan estos datos. Hasta 137 denuncias se registraron el pasado año en Soria, una cada dos días y medio, afectando a 131 mujeres, lo que implica que sufrieron más de un episodio. En concreto, son un 21% más las que acudieron a los cuerpos de seguridad del Estado o a los juzgados para evidenciar una situación de malos tratos ya que en 2016 se elevaban a 108, y a 118 en 2015.

No obstante, Soria se mantienen en las cifras más bajas del conjunto de España, sólo por detrás de Teruel, con un 15,4 denuncias por cada 10.000 habitantes (en Teruel son 14,8). Lo mismo ocurre si se atiende a las denuncias por cada 10.000 mujeres, donde la provincia aragonesa se sitúa en el 29,9 y la soriana en el 31,2.

Entre las 131 mujeres víctimas de violencia de género, 84 eran de nacionalidad española frente a 47 de origen extranjero, y en la mayoría de los casos la apertura del caso judicial partió de atestados policiales y con denuncia de la afectada. Ese arrojo de las mujeres eleva el porcentaje al 97,8%, el más alto de todo el país. Sólo en un caso fue la propia mujer quien formalizó el trámite en los juzgados.

Curiosamente, hasta 22 de ellas optaron por renunciar al proceso judicial principalmente por su negativa a declarar contra el acusado, que coincide con su pareja sentimental o cónyuge. La mujer se sigue acogiendo a la dispensa de no declarar contra su presunto agresor, una circunstancia que se repite en los juzgados aunque la tendencia es a la baja. Si en 2017 se produjeron 22 renuncias, un año antes fueron 31.

Órdenes de protección

Del total de denuncias presentadas se derivaron 78 órdenes de protección y medidas solicitadas, hasta nueve más que un año antes y 14 más que en el ejercicio anterior. Medio centenar afectaron a mujeres españolas mayores de edad y una menor, mientras que otras 27 féminas que requirieron de estas medidas eran de nacionalidad extranjera, todas ellas con la mayoría de edad. De forma paralela, 44 de los hombres a los que se les impusieron órdenes de protección eran españoles y 34 foráneos.

Según la información que facilita el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, 29 de ellos eran pareja afectiva de la mujer que denunció (un 37,1%), otros 24 los cónyuges (30,7%) y hasta 21 (el 26,9%) habían mantenido una relación sentimental con la víctima pero ya se había acabado. En menor medida, sólo cuatro de los denunciados tuvieron que cumplir órdenes de protección de su exmujer (5,1%).

La mayoría de estas medidas tuvieron que ver con la obligación de mantenerse alejados de sus víctimas, en 70 ocasiones, y debido a la gravedad de los hechos el juzgado determinó la privación de libertad para ocho de estos hombres (un año antes habían sido cinco). Además, hasta a un total de 72 se les impuso la prohibición de comunicación y a tres la limitación de volver al lugar donde se produjo el acto violento. A ninguno le fue retirada la patria potestad de los menores fruto de la relación con la víctima aunque a cuatro sí les fue suspendida la guardia y custodia.

Según recordó la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer en la Subdelegación del Gobierno, Noelia Martínez, son siete los hombres en la provincia a los que se les ha impuesto judicialmente la pulsera telemática, de modo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan conocer de forma automática si se produce algún acercamiento a su víctima después de haber presentado la denuncia.

Condenas

En cuanto al número de condenas de los hombres enjuiciados por violencia de género, Soria arroja uno de los porcentajes más altos de toda España, sólo por detrás de Teruel. En concreto, los juzgados de Soria emitieron sentencia condenatoria en el 96,4% de los casos, mientras que en Teruel fue aún más alto, del 98,1%.

Los fallos judiciales en Soria consideraron culpables al 94,4% de los denunciados españoles y al cien por cien de los extranjeros.

En total fueron los 28 los enjuiciados a lo largo de todo el año de los que 27 resultaron con sentencia condenatoria, de los que 17 eran españoles y diez extranjeros. Únicamente en un caso se produjo la absolución.

En dos ocasiones se produjo sobreseimiento libre de la causa por no existir indicios racionales de haberse cometido el delito, en 35 el sobreseimiento fue provisional por no resultar justificada la perpetración del delito y en un caso por no haber autor conocido y determinado.

En el conjunto de España también se observan como datos significativos el aumento de algo más de un punto en las condenas a maltratadores y el incremento de 3,4 puntos en la adopción de órdenes de protección, incluidas las medidas judiciales penales de protección de las víctimas (tanto de mujeres como de su hijos e hijas) entre las que sobresalen las órdenes de alejamiento y las prohibiciones de comunicación acordadas. En 2017 volvió a incrementarse el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales españoles en procesos relativos a violencia de género.

Frente al 62,6% de condenas que se produjeron en 2015, y el 66,2% de 2016, en el pasado año el porcentaje se ha situado en el 67,4%, muy por debajo del 96,4% que se registró en Soria.

Por último los juzgados de menores enjuiciaron en España, por delitos en el ámbito de la violencia contra la mujer, a 266 menores de edad, cifra sensiblemente superior a la del año 2016, que fue de 179. Se impusieron medidas en 249 casos, 210 relativos a menores españoles y 39 a menores extranjeros.

En el caso concreto de Soria, a tres se les impusieron medidas por conductas tipificadas como delito, dos de ellos con edades de 16 y 17 años y uno entre 14 y 15 años. Los tres de origen extranjero y con sentencias condenatorias.

El Juzgado de Menores de Soria registró cuatro procedimientos por violencia de género el pasado año, sin poder comparar la evolución ya que la estadística hasta el año pasado se elaboraba exclusivamente por comunidades autónomas.‘fl’Aᆪ’C￶’G￶’