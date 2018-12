Desaceleración de la economía soriana con el 1,5% en 2019

La desaceleración de la economía soriana se hará evidente al finalizar este año 2018 y se agudizará durante el próximo ejercicio. Estos son los principales parámetros de la encuesta realizada entre los profesionales del ramo por el Colegio de Economistas de Madrid, que agrupa a nueve provincias de la zona centro como Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia, Soria y Toledo.

Según este sondeo, realizado durante los pasados meses de octubre y noviembre, la economía soriana crecerá un 1,9% al finalizar este año, un 0,7% por debajo de las previsiones nacionales. En el caso de Castilla y León el crecimiento será del 2,3%.



Para 2019 la economía soriana no superará el 1,5% del crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB), mientras la economía nacional rondará el 2,2% y la de Castilla y León una décima menos, el 2,1%. Los datos fueron presentados por la economista de la sección en formación en Soria del Colegio de Economistas de Madrid, Mercedes Ciria Berzosa, miembro de la junta directiva de Asome (Asociación Soriana de Mujeres Empresarias), y el vicepresidente de FOES, Jesús Ciria García de la Torre.

Los motivos de la desaceleración hay que buscarlos en circunstancias tales como el Brexit, los nuevos aranceles en Estados Unidos y también la inestabilidad política que se vive en España.



Según estos mismos datos, basados en las percepciones y conocimientos de los economistas colegiados, los problemas más relevantes con los que se enfrenta la economía soriana, extrapolable a Castilla y León, son el paro (hasta un 90% lo considera fundamental), las infraestructuras, la citada inestabilidad política, el precio de la energía, los problemas del agua, la elevada fiscalidad y, por supuesto, la despoblación. A este se han referido especialmente los economistas de Soria y los de otras provincias como Guadalajara, Salamanca o Cuenca.



En esta segunda encuesta a los 7.458 economistas de Madrid, la misma se realizó en las citadas nueve provincias pertenecientes a tres Comunidades Autónomas. Participaron un 38% de los economistas residentes en la provincia de Soria, de ellos, tan solo un 18% mujeres (suman el 27,59% de las colegiadas) y casi el 82% de hombres (un total de 72 colegiados). Un total de 1.079 personas participaron en la encuesta.



Además, en esta encuesta, también se preguntó a los participantes por otros dos conceptos más difíciles de medir como son la felicidad y la seguridad respecto a los datos. En este segundo caso, el 72,4% de los economistas sorianos considera que existe desprotección de los datos personales en el actual mundo digital, lo que consideran que también es un problema para el desarrollo económico. Solo un 27 expresó que había algo de seguridad y más de un tercio señaló que no había ninguna protección.

Estas situaciones, juzgan los economistas, suponen también graves inconvenientes para el desarrollo de su actividad y el crecimiento económico en general.

Y respecto a la felicidad, los economistas de la provincia de Soria se dan 8,4 puntos sobre 10, frente a la media de 7,5 del conjunto de las provincias.



Ciria Berzosa se refirió al problema del paro por la «dificultad de encontrar mano de obra, no hay mano de obra cualificada», expresó. La desaceleración provendrá también del estancamiento del empleo, debido a la despoblación. «Habrá que contratar a trabajadores de fuera y dificultará también el crecimiento de las empresas, que no podrán encontrar en muchos casos mano de obra más o menos cualificada».

La economista habló de la «atracción de talento en Soria» como algo «fundamental», y difícil de conseguir. «En muchos casos nos dicen que cómo no nos vamos a Madrid, pero éxito está donde uno quiere», apostilló.

Ciria Berzosa es consciente de que desde la provincia se deben ofrecer «condiciones salariales más atractivas» para conseguir mano de obra cualificada, lo que supone también un incremento de los costes y no garantiza que el trabajador finalmente se vaya a quedar».



Otro de los grandes obstáculos a los que se enfrentan los empresarios es cuando consiguen formar un trabajador cualificado, en cuyo caso, «éste puede optar por irse a otra empresa», es decir, «que existe «inestabilidad por ambos bandos».



Respecto a los derechos laborales en la provincia, la economista subrayó que en Soria «se respeta el convenio colectivo» y las empresas «apuestan por el bienestar de los trabajadores, y eso también se refleja en los trabajos. Incluso igual se peca de paternalismo para que no se nos escapen».

Ciria Berzosa también confía en que el Colegio de Economistas pueda contar en el futuro con nuevos colegiados, «sobre todo jóvenes», de forma que puedan conseguir un mayor peso social en la provincia.