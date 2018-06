La situación ha dado un vuelco pero las cifras de lanzamientos, obligando al propietario o inquilino a abandonar la vivienda o local, se mantienen prácticamente en los mismos números. Si hace unos años eran más numerosos los derivados de ejecuciones hipotecarias, es decir, aquellos en los que los protagonistas eran el banco y el comprador del inmueble incapaz de pagar las letras, ahora el perfil es otro. Los desahucios más frecuentes son los derivados de los alquileres, hasta el punto de que no sólo se mantienen sino que incluso se ha producido un repunte en el primer trimestre del presente ejercicio.

Según los datos hechos públicos ayer por el Consejo General del Poder Judicial, en la estadística relativa a los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales correspondiente al primer trimestre de 2018, en Soria se registraron 17 desahucios como consecuencia de procedimientos derivados de la ley de arrendamientos urbanos. Se trata de un 21,4% más que en el mismo periodo del año pasado, un repunte que se sitúa en lo alto de la tabla en el ranking nacional, donde la media es de un 1,1% de incremento en el número de casos. En el conjunto del país se practicaron 9.719 desahucios.

Estos datos de la provincia de Soria evidencian que la tendencia descendente que se había registrado desde 2013 hasta 2016 y que se había roto en 2017 continúa por derroteros alcistas. Si en el primer año de referencia fueron 60, en 2014 bajaron a 47 y a 45 un año después para quedarse en 43 en 2016. En 2017 el salto se dio a 51 desahucios y este ejercicio ha comenzado con peores cifras. Desde 2013 se han registrado un total de 263 derivados de alquileres.

En el resto de Castilla y León los desahucios también crecieron en Ávila, un 4,8% (22 casos) ; en Burgos fue un 17,9% (92); en León el aumento fue del 23,4% (116);del 12% en Palencia (28) y del 4,1% en Salamanca (51). Destaca el fuerte aumento de Segovia donde el salto fue del 137,5% (19), sobre todo en contraposición con Valladolid, donde bajó la cifra en un 4,7% (82) o Zamora, que registro el mejor comportamiento con un -19% (17), tal y como recoge la estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Desde la Cámara de la Propiedad Urbana de Soria sostienen que estos datos indican que la situación de crisis económica no se ha superado. Aunque los lanzamientos provocados por ejecuciones hipotecarias no suben, son más bien coletazos o los restos de demandas anteriores, en los juzgados se ven cada vez más desahucios tramitados por la ley de arrendamientos, una tendencia que en el caso de los juzgados de las grandes ciudades -que no ocurre en Soria- es mucho más notorio. Desde la Cámara hablan de una previsible «burbuja del alquiler».

«No todos acaban en lanzamiento porque entregan las llaves antes, pero es que para el inquilino es fácil llegar a esta situación», apunta la secretaria de la entidad, Nieves Alcalde, en referencia a las nulas consecuencias que tiene para él el salir de la vivienda sin pagar la renta. «En el alquiler, no paga y no pasa nada, frente a las ejecuciones hipotecarias que quien no pagaba tenía que entregar la casa y además le quedaba la carga por pagar», señala.

Incluso existen «profesionales» del impago. «Es un procedimiento rápido y el dueño ve los resultados, pero hay quien le echa mucha cara y dicen que no pagan y pueden salir limpios», matiza. No obstante, en general el problema es de solvencia económica y en la mayoría de los casos quien no abona la renta es porque no es capaz de soportar el gasto. Aunque en ocasiones se reclama todo el pago, «si son pensionistas, parados o cobra el sueldo base, los propietarios prefieren dar por zanjado el tema y no reclamar», manifiesta la secretaria de la Cámara de la Propiedad, quien añade que «en Soria los alquileres no son desorbitados, no hay pisos de mil euros como ocurre en las grandes ciudades».

Por otro lado, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias se van moderando pero ni mucho menos desaparecen, de hecho, en el último trimestre han vuelto a crecer. Los que llegaron al juzgado fueron siete, frente a cinco en el mismo periodo pero un año antes, en términos porcentuales un 40% más, que contrasta con la tendencia nacional donde los lanzamientos bajaron un 20,2%.

Desde el año 2013 se han contabilizado 141 de estos procesos judiciales. Fueron 33 el primer año, la misma cifra que en 2014, bajó a 22 en 2015 para repuntar en 2016 con 26 y moderarse hasta los 20 en 2017. En el primer trimestre del año se practicaron en toda España 5.371 lanzamientos de propietarios que fueron expulsados de sus viviendas o locales por orden judicial al no poder sufragar la deuda contraída con los bancos. En el conjunto de Castilla y León la evolución interanual ha supuesto una caída de los lanzamientos, del 28,6% (fueron 15) en Ávila;del 32,7% (33) en Burgos; cayó un 29,2% (34) en León;otro 25% (12) en Palencia;un 81% (20) en Segovia;del 18,2% en Valladolid (36) y del 86,2% (cuatro) en Zamora. Únicamente Salamanca sufrió un alza de estos procesos, en concreto del 17,6% (20).

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias presentadas en Soria, fueron ocho en el primer trimestre del año, las mismas que entre enero y marzo de 2017.