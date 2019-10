Desalojan a 20 recolectores de setas y cuatro vehículos en El Royo

Un operativo conjunto de los agentes medioambientales, dirigido en esta ocasión por la Guardia Civil, realizado a las siete de la mañana, procedió ayer al desalojo de varias personas, en su totalidad de nacionalidad extranjera, en el término municipal de El Royo, en el monte UP-173, El Razón, propiedad de Soria y su Tierra, según informó la Junta de Castilla y León. En concreto se desalojaron cuatro vehículos, uno de ellos con diez ciudadanos extranjeros, que estaba próximo a la pista de El Chorrón, estando la furgoneta aparcada dentro del monte; además tenían una hoguera encendida. Después se desalojaron dos furgonetas y un coche, en el paraje de Los Llanos, con otras diez personas de nacionalidad extranjera, también aparcada dentro de monte, con una hoguera encendida y esparcidas por la zona botes, botellas, bolsa de plástico, etc. Por todos estos hechos, que infringen la normativa de Montes, se procedió a la correspondiente denuncia administrativa.

Participaron cuatro guardias civiles y cinco agentes medioambientales de la comarca de Almarza. En las tareas previas colaboró también un agente medioambiental de la Mancomunidad de los 150 Pueblos.

Asimismo, se ha impuesto la primera sanción por parte del Servicio Territorial de Sanidad desde la entrada en vigor del Decreto 31/2017, que regula el recurso micológico en Castilla y León. El día 5 de octubre, en Villar del Río, agentes del Seprona identificaron a dos personas, empleados de una empresa que estaban comprando setas. Los agentes procedieron a inspeccionar la furgoneta isotermo y encontraron 188 cajas de níscalos y una de boletus edulis. Les solicitaron los registros de dichas mercancías y se comprobaron los datos que figuran anotados, verificando los agentes que había irregularidades en dicho registro tanto en los permisos de recolección como que 115 cajas de níscalos no figuraban en el registro. Como consecuencia de ello los agentes procedieron a la inmovilización del vehículo y de la mercancía.

El martes día 9 de octubre llegó la denuncia al Servicio Territorial de Sanidad y se acordó la incoación de expediente sancionador, con fecha 10 de octubre, y se ratificó la inmovilización del vehículo, proponiéndose una sanción de 1.500 euros. El 14 de octubre la empresa procedió al pago de la sanción, minorándose el importe en un 40% por pago voluntario y por reconocimiento de los hechos, habiendo pagado 900 euros. Con fecha 15 de octubre la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria emitió resolución del citado expediente, levantando la medida cautelar de inmovilización del vehículo, lo que se comunicó al interesado y a la Guardia Civil.

Concretamente, los hechos objeto de la sanción son no constar en el registro de la mercancía el origen, el código identificativo del acotado o referencia SIGPAC del lugar de recolección, no identificar a las personas suministradoras en el registro de mercancías, no indicar la distribución de los lotes establecidos con cantidades, fechas y destinos, y no conservar la declaración responsable del suministrador y del titular que atestigüe la veracidad de los datos sobre la procedencia de las setas silvestres.

Además del decomiso efectuado por la Guardia Civil en Villar del Río el día 5 de octubre se ha procedido a inmovilizar y precintar tres vehículos más, conforme al artículo 25 del Decreto.

Entre los decomisos de setas realizados en los últimos días puede destacarse el del pasado día 8 en el término municipal de Villar del Río, en concreto en el Monte de Utilidad Pública número 347 de Valduérteles, con 40 identificados y 25 denunciados, donde se decomisaron 193 kilogramos de níscalos. En el operativo participaron 10 agentes medioambientales de la Junta de las comarcas de San Pedro Manrique, Vinuesa, Ágreda y Almazán. En este caso, el producto se puso a disposición de los propietarios de los montes, a través de la Asociación Montes de Soria.

El día 10 se realizó un nuevo decomiso de 40 kilogramos de níscalos en el monte de utilidad pública número 107 Dehesa de Tozalmoro y Cerro de los Quiñones, en el término municipal de Arancón. Ese mismo día se produjo otro gran decomiso de 98 kilogramos de níscalos nuevamente en el monte de utilidad pública número 347 de Valduérteles, con 52 identificados y 12 denunciados.

El día 11 se procedió a otros controles con dos decomisos, uno de 70 kilogramos de níscalos, y otro de cinco kilogramos de níscalos y 9,5 kilogramos de boletus edulis. En los operativos participaron un agente medioambiental de la Junta de Castilla y León y dos guardias civiles de los puestos de Gómara y Deza. El producto decomisado se puso a disposición de su propietario, el Ayuntamiento de Arancón, con sus correspondientes recibos. En este caso se suma la problemática de que es una zona no regulada, con lo cual el aprovechamiento de hasta tres kilogramos de recolección episódica es gratuito por cualquier ciudadano.

Además, el 15, se decomisaron unos 120 kilogramos de boletus en la comarca de Almarza, por carecer del permiso necesario correspondiente, en el término municipal de Sotillo del Rincón. Se formalizaron tres denuncias a tres furgonetas diferentes. En la primera iban seis ciudadanos extranjeros, en la segunda iban tres y en la tercera cinco.

Los decomisos realizados en estos días han supuesto la intervención total de algo más de 500 kilogramos de setas, que sumados a los anteriores arrojan una suma cercana total a los 2.500 kilogramos.

Una vez recogido, y tras su oportuna inspección por expertos que comprueban su idoneidad para la comercialización, el producto se intenta posicionar en el mercado a través de las empresas de comercialización legalmente establecidas.