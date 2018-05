Desarticulado un grupo criminal que cometió al menos 30 robos

Agentes de la Guardia Civil de Soria han conseguido desarticular, en el marco de la denominada Operación Tónica, un grupo criminal formado por cinco personas que operaba, según las investigaciones realizadas hasta el momento, en las provincias de Soria, Navarra, Teruel y Zaragoza y al que se le atribuye al menos la comisión de 29 delitos contra el patrimonio. También se les acusa de tenencia ilícita de armas puesto que se les encontró una escopeta, armas de aire comprimido y armas blancas. Igualmente se les imputa el delito de pertenencia a un grupo criminal.

De momento, y a la espera de que se investigue la procedencia de los objetos recuperados en los registros realizados, podrían ser los autores de 29 delitos contra el patrimonio perpetrados generalmente en viviendas, aunque también en naves y establecimientos, de localidades de las provincias de Soria, Teruel, Zaragoza y Navarra.

Se han esclarecido, de momento, robos en las localidades de Bocigas de Perales, Noviales, Zayas de Torres, Ólvega, Matalebreras y Muro. También se relacionado a los detenidos e investigados, uno de ellos en prisión por un delito anterior, con sustracciones en propiedades de Cascante y Ablitas (Navarra), Obón (Teruel) y Novallas, Bulbuente y Torrehermosa (Zaragoza). Todos estos robos fueron cometidos entre noviembre del pasado año y el presente mes, habiéndose perpetrado 18 de los 29 en la provincia de Soria. En todos los casos, el modus operandi utilizado para la comisión de los robos fue similar. «Los detenidos e investigados fracturaban el bombín de la puerta o de alguna ventana de viviendas, naves o establecimientos comerciales y se llevaban todos los efectos que consideraban de algún valor sin importar demasiado su naturaleza», indicó el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, Andrés Velarde. «Lo relevante era que pudieran tener una venta rápida», añadió. En algunos casos, llegaron a sustraer vehículos que se encontraron en las naves para cargar los efectos sustraídos hasta el propio vehículo en el que viajaban los delincuentes y que estacionaban a varios kilómetros del municipio en el que perpetraban los robos.

Las localidades en las que actuaba este grupo criminal tenían el denominador común de ser zonas de escasa población y a las que se accede por vías secundarias poco o nada transitadas, sobre todo, como es el caso, por la noche, que es cuando cometía los robos la banda desarticulada.

La subdelegada del Gobierno en Soria, Yolanda de Gregorio, que presentó esta operación junto al teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, felicitó al Equipo de Policía Judicial de El Burgo de Osma, coordinado por el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Soria, por «la magnífica labor realizada a lo largo de estos cinco meses de investigación» que ha desembocado en estas detenciones y el esclarecimiento de al menos 29 robos.

Además, hizo extensiva esta felicitación a «todos los agentes» ya que «consiguen mantener unos niveles de delincuencia muy por debajo de la media nacional hasta el punto de que vivimos en una de las provincias más seguras de España». En este sentido, explicó que, según los datos que ha hecho públicos la Secretaría de Estado de Seguridad, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones se han reducido en el primer trimestre de 2018 un 34%, pasando de 32 a 21. En cuanto a los robos en domicilios han disminuido en este periodo un 40%. «De los 20 cometidos en el primer trimestre de 2017 a las 12 registrados en el primer trimestre del año en curso», explicó, y añadió que «también se han reducido considerablemente los hurtos, un 26%».

De Gregorio también insistió en la importancia de la colaboración ciudadana puesto que los vecinos de los municipios «deben ser los ojos y los oídos de la Guardia Civil en estos núcleos escasamente poblados». «Es la única forma de que podamos llegar a todos los rincones de esta extensa provincia en la que se dispersan más de 500 núcleos de población», señaló.

También el teniente coronel jefe de la Comandancia de Soria hizo referencia a la colaboración ciudadana, indicando que ha sido «importante» para esclarecer estos robos. «Cualquier dato que puedan darnos, color de coche, lo que recuerden de una matrícula... Todo es importante», comentó.

El Equipo de Policía Judicial de El Burgo de Osma de la Guardia Civil de Soria inició el pasado enero la denominada Operación Tónica para la investigación y esclarecimiento de una serie de robos en viviendas de localidades de la comarca de la Ribera del Duero que se venían cometiendo en los últimos dos meses.

Según indicó Velarde, se tuvo indicios, por las investigaciones realizadas, de que los autores de estos robos con fuerza en domicilios podrían formar parte de un grupo organizado que robaba en viviendas habitadas de manera ocasional de localidades con poca población.

En primera instancia, se consideró que podrían haber sido los autores de ocho robos en Bocigas de Perales, una pedanía de Langa de Duero, en la que cometieron estos hechos delictivos el 7 de noviembre, y que también podrían estar detrás de otros seis robos realizados en Noviales, núcleo de población adscrito a Montejo de Tiermes. Aquí, los delitos fueron perpetrados a finales de noviembre.

A estos hechos delictivos se les une otro robo con fuerza de un vehículo cometido entre los días 22 y 23 de enero de 2018 en el interior de una nave agrícola en la población de Zayas de Torres, pedanía de Langa de Duero. En este caso, el vehículo sustraído fue hallado y recuperado en las inmediaciones del cementerio de la localidad navarra de Ablitas sólo unas horas después.

La investigación realizada por la Guardia Civil permitió determinar que las personas que realizaron estos robos formaban un grupo organizado cuyos componentes vivían en las localidades zaragozanas de Tarazona y Malón.

El primero de los sospechosos identificados, T. C. C., de 45 años, era vecino de Tarazona y tenía numerosos antecedentes delictivos por hechos similares a los investigados además, con el mismo modus operandi que el utilizado en los robos realizados en Soria. Las subsiguientes averiguaciones de la Guardia Civil permitieron identificar a otras cuatro personas como integrantes de este grupo.

Tras la pertinente autorización judicial procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Burgo de Osma se registraron los lugares en los que se sospechaba que pudieran almacenar los objetos sustraídos. Así, fueron registradas una vivienda de Malón y una nave en otro núcleo de población de la provincia de Zaragoza, Vierlas.

Entre los numerosos objetos encontrados en estos registros destacan una escopeta y cuatro armas de aire comprimido, varias armas blancas, un extractor de bombines y otras herramientas para forzar puertas o ventanas. También se encontró un inhibidor de frecuencia, para anular sistemas de alarma, así como guantes y pasamontañas.

Entre los objetos recuperados y presuntamente procedentes de los robos en segundas viviendas había cinco televisores planos de grandes dimensiones, ordenadores portátiles y videoconsolas de última generación. También dos motocicletas y dos bicicletas, un generador, varios teléfonos móviles e instrumentos musicales. También destacan una tabla de snowboard, un dron, joyas y cuberterías de plata, una máquina para cortar azulejos, otra para pelar almendras, un martillo percutor, un taladro, una radial, un hacha o figuras de decoración.

Por todo ello fueron detenidas tres personas: R.M.H., de 27 años y vecino de Tarazona; J.M.M.H., de 23 años y vecino de la misma localidad, y B.L.Z., de 21 años y vecino de Hernani (Guipúzcoa). Además fue investigado, aunque no detenido por motivos de salud, J.A.M.B., de 49 años y vecino de Malón. En cuanto al quinto integrante del grupo criminal, que fue el primer identificado, T. C. C., se encuentra ingresado en el Centro Penitenciario de Segovia tras ser detenido el pasado 24 de abril por la Guardia Civil de la localidad de Ayllón (Segovia), como presunto autor de un delito de sustracción de vehículo, tenencia ilícita de armas y otro contra la seguridad vial.