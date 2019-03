Un desembarco masivo para el día D contra la despoblación

Hoy es el día. La Revuelta de la España Vaciada, movimiento ciudadano capitaneado por Soria Ya y Teruel Existe, mide sus fuerzas en una manifestación en el corazón de Madrid que se prevé histórica y multitudinaria. Con el respaldo de cerca de 80 colectivos de toda índole y una repercusión nacional creciente, es un día para la reivindicación y la esperanza.

Los autobuses fletados desde la provincia de Soria o por la diáspora supondrán cerca de 90 y ya garantizan 4.500 manifestantes locales, más los que acudan en tren y en vehículo privado y los sorianos residentes en Madrid. En todo caso y dada la masiva respuesta ciudadana –la demanda de plazas ha sido brutal– no es descabellado pensar en cinco dígitos sólo con sorianos, los españoles más escasos.

Para quienes viajen en autobús, alrededor de las 7.15 horas Cañada Real ofrecerá un desayuno en el parque de Los Pajaritos. La salida de los autobuses está prevista a las 8.00 horas desde el aparcamiento del antiguo estadio. Se recomienda no aparcar en la zona para evitar colapsos, así como máxima puntualidad, teniendo además en cuenta que cambia la hora.

Una vez realizado el trayecto hasta Madrid, los autobuses se aparcarán en la calle Alfonso XII, ocupando en su totalidad toda la verja del Retiro. La manifestación se desarrollará a apenas 200 metros hacia el oeste, por lo que es traslado desde el punto de encuentro hasta la protesta es sencillo.

Para quienes utilicen el vehículo particular, cabe recordar ante las restricciones de circulación de Madrid Central que hacia el este del recorrido se puede transitar sin mayores problemas salvo cambio de última hora; pero hacia el oeste se entraría en una zona con restricciones y por tanto es preferible evitarla en la medida de lo posible.

Según indicaron fuentes de la organización, la cabecera partirá un poco más abajo de la plaza de Colón, punto inicialmente marcado para el inicio. Será aproximadamente a la altura de la salida del cercanías de Recoletos. Soria Ya y el bloque desplazado desde la provincia serán los encargados de iniciar la marcha, seguidos por sus homólogos turolenses.

En la zona media y trasera desfilarán colectivos de provincias como Guadalajara, Cuenca, Jaén, Cáceres, Zamora o Badajoz que también han decidido secundar esta movilización. Los hay de toda índole, desde organizaciones agrarias a plataformas en defensa del ferrocarril local y desde agrupaciones rurales hasta meros vecinos de estas zonas. También se espera una amplia representación de emigrados a Madrid desde estos territorios.

A lo largo de un kilómetro aproximadamente, por Recoletos y el paseo del Prado, la comitiva hará visible a una España minúscula en censo pero mayúscula en territorio. El punto final será la denominada plaza de Cánovas del Castillo, conocida popularmente como plaza de Neptuno por albergar la escultura dedicada a esta deidad. Allí se dará lectura al manifiesto por parte del periodista y ex presidente de la Academia de la Televisión Manuel Campo Vidal; y la periodista y directora de RNE, Paloma Zuriaga.

Desde la organización se recordaron algunas pautas vitales para el éxito de la convocatoria. Así, se incidió en la puntualidad tanto para usuarios del tren como del autobús; se reiteró la conveniencia de vestir de blanco para dar una imagen homogénea de la marea; y se invitó a hacer uso de camisetas y banderas de Soria Ya así como de pancartas o carteles que pudiesen reforzar y hacer más llamativa esta movilización social.

Pero si hay algo en lo que se viene insistiendo en la recta final de esta convocatoria es en que no tienen cabida símbolos políticos ni sindicales. La manifestación está convocada por dos plataformas ciudadanas y precisamente los ciudadanos deben ser protagonistas sin que nadie se atribuya una preponderancia que no le corresponda.

En fechas recientes Soria ya dejó claro que es una cita «apartidista». De hecho los políticos son bienvenidos si se suman como un ciudadano más a la masa, pero no tanto si intentan atribuirse soluciones o muchísimo menos hacer campaña. De hecho los convocantes «quieren que los políticos tomen nota y dejen de utilizar la despoblación como arma electoral y se unan en un gran pacto de Estado a corto y medio plazo que afronte este gran problema de España».

Desde diversos partidos se han anunciado o bien la contratación de autobuses para ir a la Revuelta de la España Vaciada (es el caso del PP o el PSOE de Soria); o bien la presencia de algunos de sus líderes. Por ejemplo la cabeza visible de Ciudadanos, Albert Rivera; o el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, son algunos de los rostros que anunciaron su apoyo a la movilización. En las redes sociales la reacción, al menos hasta la tarde de ayer, era una petición unánime de que o bien se abstuviesen de ir o bien lo hiciesen de forma particular.

Y precisamente las redes sociales mostraban ayer cómo más allá de la manifestación, se ha generado un clima reivindicativo. Se sumaron adhesiones tanto de famosos (fue el caso del vídeo publicado por Celtas Cortos) como de particulares, iniciativas como que Almarail subiese a la Torrejalba para estrenar la pancarta de hoy o mensajes de apoyo.

Ayer no hubo evento deportivo en el que no hubiese una alusión, una consigna, un recordatorio de la movilización de hoy. En la plataforma Change.org, cada dos minutos firmaba una nueva persona para sumarse a las peticiones de la Revuelta. No había red social en la que no buyesen los mensajes de apoyo y el logotipo o los marcos de Soria Ya eran constantes.

No obstante, también la actividad fue intensa en la red social más soriana, la mesa de Soria Ya colocada en Marqués de Vadillo, a escasos metros del Collado. La plataforma habilitó una suerte de servicio de compraventa en el que quienes tenían billetes de autobús pero no podían ir recuperaban su dinero; y quienes no tenían billete podían adquirirlo. También se ofertaron más de 40 plazas de tren que se habían logrado a mayores.

Este empeño por que no quedase una sola plaza libre fue más allá. Particulares que no iban a llenar su coche ofrecieron los asientos vacíos a quien quisiese sumarse y no tuviese ya la opción del transporte público. El objetivo era que nadie se quedase con las ganas, y aún así hubo quien aún buscaba.

Un detalle más de un clima que desembocará hoy en una movilización nunca vista. Soria y Teruel se han volcado para que en Madrid retumben exigencias como la igualdad de oportunidades. Hoy no es el día de la Revuelta de la España Vaciada. Sólo es el día del comienzo.