La desidia de los municipios aplaza la Asamblea de Montes de Soria

La Asamblea de socios de Montes de Soria queda aplazada hasta el mes de septiembre a la espera todavía de que los ayuntamientos de los municipios que conforman la asociación designen al que será su representante para los próximos cuatro años en el caso de que hayan modificado las sillas consistoriales o confirmen a su actual voz en la entidad micológica si es que repite el cargo. Se trata de cumplir con lo establecido en los estatutos para conformar los órganos de participación y gobierno de la entidad. La idea era haber dejado la tarea hecha para antes del verano, y para ello la asociación remitió carta a todos los ayuntamientos de cara a que pusieran nombre a su representante, pero durante este tiempo los municipios no han hecho los deberes y ha llegado agosto y el mes de las vacaciones, generales, y todavía quedan pendientes municipios por pronunciarse. Además, muchos de los que lo hicieron lo confirmaron cuando ya era tarde para convocar a tiempo, así que no quedó otra que retrasar la asamblea general a primeros de septiembre, de cara a tener el nuevo organigrama listo para una campaña micológica de otoño que depende de buena gana de las precipitaciones del verano, pero principalmente condicionada por las lluvias y tormentas de esta segunda mitad del mes de agosto. Todavía no hay fecha concretada, pero primero se tendrá que celebrar una junta directiva, compuesta por los representantes de la anterior legislatura, para que la misma pueda programar y planificar la asamblea en la que se dé a conocer a todos los socios el trabajo desarrollado durante estos últimos meses y en los que se planifiquen acciones de cara a la temporada de otoño. También habrá que actualizar la junta directiva en la propia asamblea en la que deben al menos ratificar o modificar su composición y cargos, no su estructura, con la actualización de los miembros que habían dejado de ser representantes de sus ayuntamientos y han sido sustituidos por otros nuevos.

Cabe recordar que la estructura de la junta directiva está formada por dos representantes de Pinares, otros dos de Pinares Llanos centrales, un representante de El Valle, otro de Tierras Altas, otro del Moncayo-El Madero, uno de la Mancomunidad de los 150 Pueblos de la Tierra de Soria y uno del Ayuntamiento de la capital.

previsiones de campaña

La situación actual de la campaña es «normal para la época del año en la que nos encontramos», constató el director de investigación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Fernando Martínez Peña, dado que las reservas de agua en el suelo en capa superficial en la provincia están bajas, por debajo del 10%, según los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología. Además, las temperaturas son altas y no hay previsión de lluvias importantes en los próximos días, Y en cuanto a la previsión de la campaña de otoño Martínez Peña señaló «en positivo» que «hemos tenido hasta la fecha un verano sin graves episodios de sequía que hayan podido dañar las condicionar fisiológicas de los árboles con los que viven en simbiosis muchos de los hongos silvestres que aprovechamos». Sin embargo, «lo verdaderamente determinante serán las condiciones meteorológicas durante el otoño y por el momento no tenemos modelos fiables capaces de predecir a tan largo plazo». En todo caso, aseguró, va a depender de la especie fúngica de la que se trate. «Por ejemplo, para ‘Boletus edulis’, lo más favorable según nuestros datos es una reserva de agua en capa superficial del suelo forestal media-alta a partir de la segunda quincena de septiembre y un régimen de temperaturas templado y precipitaciones en octubre. Igualmente, se ha observado que las precipitaciones abundantes de finales de agosto y principios de septiembre, adelantan la campaña del ‘Boletus edulis’, pero también el riesgo de que se interrumpa la fructificación por periodos de sequía o altas temperaturas a lo largo de septiembre. Este riesgo disminuye según avanza el otoño».