El desmontaje del mercado provisional tardará seis semanas

Los preparativos para despejar la plaza de las Concepciones se aceleran y, si todo marcha según lo previsto, el próximo año no sólo habrá desaparecido la estructura que en su día sirvió como mercado provisional sino que también el espacio presentará un renovado aspecto. Lo primero es que desaparezca el edificio en forma de estrella, un inmueble que en su momento costó 1,2 millones y que prestó servicio hasta marzo de 2017. Desde entonces permanece en lugar, aunque ahora ya están despejadas las consideraciones técnicas sobre su destino. Es decir, reutilización parcial de los materiales y permanencia en el almacén municipal hasta que se proyecte su traslado a Santa Bárbara y se acondicione el nuevo emplazamiento.



Pero lo primero es su desmontaje y a ello se aplica el Consistorio con la licitación de una obra que se llevará a cabo principalmente con medios manuales. Seis semanas es el plazo que se considera razonable para liberar la plaza entre Sagunto y el paso hacia la plaza de toros. Es el tiempo de ejecución marcado por el pliego que, como mucho y en función de incidencias otorga la posibilidad de una prórroga por un mes.



A 175.000 euros asciende el presupuesto de licitación dentro de un procedimiento que otorga al precio la máxima importancia para su resolución. De hecho el criterio único de adjudicación es el económico, es decir, que la empresa que presente la oferta más económica acabará operando en las Concepciones.



Construido en 2010 y con entrada en servicio en septiembre de 2011, el mercado provisional despliega su superficie en 600 metros cuadrados. Las vitrinas, únicos elementos a los que se pudo sacar un rendimiento económico tras el cierre, fueron enajenadas en 2018 mediante subasta. En el interior permanecen las separaciones de los puestos y siguen en su estado original los almacenes y los cuartos de baño. Acero, chapas plegadas en la cubierta y placas de policarbonato en las paredes exteriores son sus materiales principales.



El pliego señala la necesidad de recuperar «el mayor número de materiales», de manera que puedan aprovecharse en la nueva ubicación. Hasta que la intervención no se desarrolle no es posible predecir cuánto del mercado será aprovechable para su futuro uso en otro lugar. En todo caso, este no es otro que Santa Bárbara, una parcela municipal en Cabildo de los Heros donde el antiguo mercado y lo que haya que completar prestará servicio como ludoteca y centro para jóvenes. Previsiblemente será el primero de espacios similares que el Consistorio quiere instalar en los barrios según un modelo de edificación eficiente.



Los elementos recuperables acabarán en el almacén municipal, a la espera del traslado. Un paso que inicialmente se trató de evitar debido al posible deterioro por la estancia y el tiempo, pero que al final parece que ha resultado inevitable dado que la obra ha resultado más complicada de diseñar de lo que al principio se pensaba. Y ya que no es posible predecir qué parte del mercado puede ser reutilizada.



Lo que sí está claro es que el desmontaje se realizará de manera manual y que se intentará en lo posible causar pocas afecciones a las áreas circundantes, en su gran parte peatonales. A la maquinaria y herramientas manuales se sumarán grúas y elevadoras. Como habrá que sacar una buena cantidad de restos y escombros, el plan de obra se fija en un aspecto de seguridad peatonal. Así, el paso entre Sagunto y la plaza (la continuidad del itinerario desde las escaleras del Espolón) se cerrará y será habilitado otro en las inmediaciones. El edificio en forma de estrella desaparecerá, no así la cimentación y los elementos bajo rasante, que podrán servir para la urbanización de la nueva plaza.



Se trata de la diseñada por Anna Gutiérrez Merin, ganadora del concurso de ideas convocado precisamente con la perspectiva del desmontaje. ‘Lo esencial es invisible a los ojos’ es el título de la propuesta, caracterizada sobre todo por la naturalidad con que resuelve el desnivel de la zona. El Consistorio trabaja ya en el pliego para su construcción.