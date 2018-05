La lucha contra la despoblación será el «leitmotiv» del programa que presentará el PSCyL de cara a las elecciones autonómicas del próximo año, según avanzó ayer la secretaria de Organización de la formación, Ana Sánchez, durante su visita a Soria. La política zamorana reclamó además que el Gobierno central «ponga sobre la mesa» la Estrategia Nacional frente al reto demográfico anunciada el pasado mes de enero y que se aclare «partida a partida» el destino de los 100 millones comprometidos por el presidente, Mariano Rajoy, para la lucha contra la despoblación.



Sánchez considera que «vivimos un momento determinante» en la historia de la Comunidad ya que la «ruptura del bipartidismo» propiciada por la entrada en escena de nuevos actores políticos abre la «oportunidad histórica» de que el PSOE pueda volver a gobernar la Junta. «Nos estamos dejando la piel en tratar de tener el partido más fuerte y unido posible para ponerlo al servicio de los ciudadanos frente a un PPque vive un fin de ciclo agónico, asolado por los casos de corrupción», afirma.



La líder socialista asegura que el partido ya está trabajando en la elaboración de un «programa de Gobierno, ya que salimos a gobernar» en el que el eje principal será la lucha contra la despoblación. Este trabajo está coordinado por la vicesecretaria del PSCyL, la soriana Virginia Barcones. El reto demográfico será abordado «de forma transversal» en todas las materias de Gobierno ya que «es, sin duda, el problema de Castilla y León». Para Sánchez, la lucha contra la despoblación «en los últimos 30 años no ha estado en la agenda política de quienes nos han llevado a esta situación, que es la derecha del PP».



La responsable del PSCyL quiso aclarar que «no se trata del enésimo plan» ya que la intención es que todo el programa electoral «pivote» sobre el problema demográfico porque «es nuestra prioridad absoluta». «El enésimo plan se hace en media hora y se incumple en la misma media hora y eso nos lo ha demostrado la Junta», lamentó, «Lo vamos a abordar en Sanidad, en Educación, en Empleo, en Agricultura...», insistió. Sánchez incluso afirmó que si Luis Tudanca alcanza la presidencia de la Junta «los castellanos y leoneses pueden tener muy claro que se va a dejar la piel para luchar contra la despoblación desde todos los ámbitos».



Apoyándose en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Sánchez recordó que el próximo año la Comunidad perderá la mitad de los habitantes de toda España y que Soria, según las previsiones, perderá 9.618 vecinos en la próxima década. «Es necesario que se adopten medidas y no nos sirve que el señor Maíllo (coordinador general del PP) monte una convención nacional en Zamora, se traiga a Rajoy a dar un paseo y anuncie 100 millones como quien reparte la pedrea sin especificar a dónde se destinarán», señaló. «Aseguro a Maíllo y a Rajoy que esos 100 millones les van a perseguir hasta el amanecer», aseguró.



Asimismo, en alusión a la presencia de la comisionada para el Reto Demográfico, Edelmira Barreiro, en unas jornadas organizadas por El Hueco, Sánchez reclamó que «ponga sobre la mesa» la Estrategia Nacional contra la despoblación que a su juicio «debe contar con fondos específicos y adicionales si de verdad quiere evitar un problema que en Castilla y León nos amenaza con hacernos desaparecer». «Esperamos no encontrarnos una nueva tomadura de pelo y que todo lo que hay es lo que viene en los nefastos presupuestos que nos han presentado», incidió. La socialista recordó que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció en Soria en enero que la Estrategia se conocería «en un mes». «Cada mes dicen que va a estar, pero no llega, más vale que la pongan sobre la mesa porque los castellanos y leoneses estamos tomando nota», aseveró.



La secretaria de Organización del PSCyL también tuvo palabras para la Junta a la que calificó como «Gobierno zombie» y recordó que Soria fue la provincia que menos inversión recibió durante el pasado año. «A lo que corresponde a cada provincia había que sumar los 29 millones del Plan Soria y solo se ejecutaron 21», expuso. «Me van a permitir que les diga que lo del PPcon la provincia de Soria no tiene perdón de Dios, no tienen vergüenza, en una provincia con los índices socioeconómicos y demográficos de Soria el PP se permite el lujo de anuncios vacíos».



A pesar de las críticas al a Junta, Sánchez reconoció que el Plan Soria, herramienta impulsada por la Junta para luchar contra la despoblación en la provincia «es un buen instrumento» con «sus más y sus menos». En este sentido puso en valor el compromiso de «la sociedad soriana y los socialistas sorianos» que supieron «dar visibilidad» al problema de la despoblación y contrapuso esa situación con la de su provincia, Zamora, «en la que no tenemos un instrumento ni un compromiso político de abordar la situación que nos desangra día a día».



En este ámbito, Sánchez volvió a poner de manifiesto su negativa a apoyar las propuestas en materia de Ordenación Territorial del PP y puso como ejemplo una noticia desvelada esta semana en este medio. «Ayer anunciaban que en Soria se quitaban tres médicos en el medio rural, eso no es ordenar el territorio, esa no es nuestra ordenación y por tanto no vamos a apoyarla», remarca. «La ordenación de los socialistas es la garantía en la prestación de los servicios públicos en el medio rural para garantizar la vida en nuestros pueblos», concluyó.