La detección precoz del cáncer de mama aflora un 7% de positivos

Los programas de detección precoz de la Consejería de Sanidad demuestran año tras año su eficacia al detectar, generalmente en los primeros estadios, procesos de cáncer de mama, cuello de útero o colon propiciando el inicio temprano del tratamiento y por lo tanto garantizado mayores niveles de éxito. El conocimiento de la enfermedad permite poner remedio incluso antes de que se manifieste cualquier tipo de síntoma, más propio de un proceso avanzado.

El programa de prevención más longevo de la Consejería de Sanidad concierne a la detección precoz de cáncer de mama, cuyo objetivo es detectar lo antes posible los tumores malignos en las mujeres con edades comprendidas entre los 45 y 69 años, con el fin de disminuir la mortalidad por esta causa y aumentar la calidad de vida de las mujeres afectadas, recalca la Junta. El programa, que se inició en 1992, se encuentra actualmente implantado en todas las provincias de Castilla y León.

En Soria se realizaron 4.917 mamografías a lo largo del pasado año, de las que 341 tuvieron un resultado sospechoso positivo, es decir, un 6,9%, por lo que fueron derivadas a atención especializada para afinar el diagnóstico mediante la realización de más pruebas de confirmación. El porcentaje de mamografías de cribado positivas varía en la comunidad autónoma desde el 4,3% de todas las realizadas en Ávila y el 7,6% de Segovia, dejando a Soria por encima de la media regional del 6,1%.

El gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado, asegura que estos resultados arrojan una alta fiabilidad. «En las mamografías se afina mucho gracias al nuevo ecógrafo y la fiabilidad es muy grande, precisamente por eso queríamos contar con un mamógrafo nuevo, para afinar más», recalca.

El número de mamografías realizadas en Castilla y León ha aumentado en los últimos años de forma gradual hasta 2012. Hubo un descenso en 2013 y en 2014 volvió a aumentar, para comenzar un ligero descenso en los siguientes años. En 2017 se registró un incremento del número de mamografías realizadas de un 6,1% respecto al año anterior. En cuanto al porcentaje de pruebas positivas, desde 2004 la tendencia general es ascendente, pasando del 2,4% en 2004 al 6,4% en 2016. En el año 2017 este porcentaje fue en la región del 6,1% mencionado.

El colorrectal es otro de los procesos de cáncer con mayor eficacia en relación a su detección precoz, pruebas de prevención que en la provincia permitieron conocer a lo largo del año 2017 que cuatro de cada diez personas que fueron objeto de colonoscopias sufrían la enfermedad.

El programa de Sacyl de prevención de cáncer colorrectal busca la detección de lesiones precancerosas, como los pólipos, y cánceres colorrectales cuando aún no presentan síntomas. La prueba de cribado utilizada es el test de sangre oculta en heces (TSOH), que debe realizarse cada dos años, y como prueba de confirmación diagnóstica se utiliza la colonoscopia. La población diana a la que va dirigido este programa, en marcha desde 2013 ya en todas las áreas de salud de la comunidad, son hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años.

A lo largo de 2017 se invitó a participar en la provincia de Soria a 12.612 personas con estas edades, para realizarse el test de sangre oculta en heces. De ellas, acudieron 5.125, exactamente el 40,6%, el porcentaje más alto de la comunidad junto con el área de salud de León, donde respondieron al programa el 40,8% de los invitados. El más bajo es en la provincia de Segovia (35,6%). La participación en el programa se considera provisional ya que desde que la persona es invitada a participar dispone de dos años para acudir al centro de salud a realizarse la prueba.

Sin embargo, este test no es determinante y por lo tanto en aquellos casos en los que se detecta la presencia de sangre es necesario practicar una colonoscopia que confirme resultados. «El test es muy cómodo y no pasa nada por hacerlo, pero también es cierto que es posible que se den muchos falsos positivos, porque la presencia de sangre en las heces puede deberse a otras causas, por eso es necesario confirmar», explica Delgado.

En la provincia fue precisa la confirmación diagnóstica en 225 casos, los que habían resultado positivos en el test, y se practicaron otras tantas colonoscopias para determinar, ya con total fiabilidad, como asegura el gerente de Asistencia Sanitaria, que un 4,4% padecía la enfermedad. En el conjunto de Castilla y León, el porcentaje de positividad oscila entre el 4,4% de Soria y el 6,2% de Burgos.

En cuanto al cáncer de cuello de útero, Soria es la provincia que menor porcentaje de positivos registra en la comunidad, del 2,4%. De las 2.263 pruebas de cribado realizadas en 2017 -citología cervical convencional-, se detectó el tumor en 55 pacientes.

«Lo importante es que esas personas a las que se invita a realizar las pruebas de detección, que no tengan miedo y acudan, porque hay gente que no va y es fundamental la prevención», recalca el presidente de la delegación soriana de la Asociación Española Contra el Cáncer, Fernando Ligero. Señala que en el caso del cáncer colorrectal, es posible que se encuentren pólipos que pueden ser precancerosos y su detección facilitan la extirpación, eliminando por lo tanto el riesgo. Ligero pone de relieve de este modo las ventajas de este tipo de programas que buscan reducir la incidencia y la mortalidad de este tipo de tumores.