Diciembre se presenta como un mes clave para la depuradora

Avanzar en los flecos del convenio de financiación de la depuradora con el propósito de agilizar la formalización del documento imprescindible para plasmar las obligaciones de las partes y los abonos plurianuales. Tales eran los objetivos y lo que se abordó ayer en Madrid en la reunión entre los representantes del Consistorio de la capital y de Acuaes (Aguas de las Cuencas de España), la entidad estatal que pilota el programa de depuración conjunta de Soria, Golmayo y Los Rábanos, con la participación además de la Junta. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, y la concejala de Obras, Ana Alegre, participaron en el encuentro del que a última hora se habían desmarcado los regidores de las otras dos localidades, alegando unas ficticias declaraciones acerca de una firma del convenio en la jornada. La capital soriana sí acudió con la intención de acelerar un desenlace para la importante infraestructura cuyo coste se estima en unos 50 millones. La conclusión más palpable, un sentimiento entre la urgencia y la tranquilidad de saber que si se obra con diligencia queda tiempo de sobra para no arriesgar los fondos europeos que suponen el 35% de la inversión. En este sentido, diciembre se presenta como un mes clave para impulsar la planta con holgura.



Lo señalaba el alcalde al término del encuentro en Madrid. «El mes de diciembre tiene que ser el mes en que esto dé el pistoletazo de salida» desde el punto de vista administrativo. Es decir, con las aprobaciones en el pleno del acuerdo y los pasos internos de las demás partes para desembocar en la firma. Esto por el lado de la urgencia, que si se resuelve en este sentido daría un importante ‘colchón’ de tiempo para afrontar imprevistos y la licitación pendiente. Es decir, la del túnel emisario hasta Sinova cuya extemporaneidad del periodo de financiación malogró en 2014 (entre otras cuestiones) el anterior proyecto. Si en el mes de diciembre se soluciona el ‘papeleo’ quedaría «un año de margen para la justificación de fondos europeos», refirió el alcalde sobre cómo evitar una posible pérdida, ya que la UE no cubrirá aquello que no esté ejecutado antes del cierre de 2023.



«Cada día que perdemos es una día que tenemos para justificar los fondos», insistió Martínez, quien salió al paso de una de las actuales consideraciones de Los Rábanos: una solución para los propietarios de los terrenos de Sinova. La propiedad rechaza la ubicación elegida y propone un desplazamiento dentro de la misma finca que, evitándole un perjuicio empresarial, impida también posteriores acciones judiciales. Martínez se extrañó notablemente de la defensa del alcalde de Los Rábanos hacia esta posición, pues en su momento, en el programa que no pudo salir adelante en 2014, no dijo nada al respecto. Un cambio de ubicación supondría «retornar a la casilla de salida» y «poner en riesgo» la financiación de Europa. Semejantes consideraciones se traducen en «generar la incertidumbre mayúscula sobre este proyecto».



Entonces, como ahora (debido a que la obra de la planta está ya adjudicada y el compromiso se mantiene), la ubicación es la misma. Y no la eligió el Consistorio soriano, sino que el señalamiento procedió del anterior Gobierno. Fueron condiciones «unilaterales» que Soria tuvo que aceptar. Golmayo y Los Rábanos se sumaron, de manera que «la ubicación no es una cuestión de debate, es que no se ha planteado nunca», expuso Martínez. Y ahora hasta podría ser «el único escollo para no firmar» el convenio por alguna otra parte ajena al Consistorio soriano.



Martínez recordó cómo allá en 2014, sin estar sobre la mesa el desplazamiento dentro de Sinova, le urgían hasta el punto de que le habían «hartado» a firmar. Incluso conociendo que los informes del interventor y el secretario desaconsejaban tal paso. La causa, una estrechez de plazos por la que la parte local tendría que aportar una cantidad muy superior al 20% acordado. Al final, tanto Soria como Golmayo declinaron, para evitar un desorbitado riesgo económico, firmar la última ‘pata’ del convenio con Acuaes. Ahora parece que Sinova es conflictiva para Los Rábanos, lo que parece una «excusa». En todo caso, el alcalde quiso zanjar una posible discusión. «Si alguien se quiere caer del convenio, el convenio cambia», pero «esto tiene que avanzar».



Desde Acuaes confirmaron ayer que trasladar la planta a otro punto de Sinova conllevaría un importante retraso. Ya estaba más o menos claro tras la reunión a comienzos del pasado junio con los propietarios. Entonces no sólo se habló de un sobrecoste de dos millones o del cierto riesgo de perder los fondos, sino de la complicación administrativa. Se sugirió una consulta al respecto y ayer Acuaes confirmó que el cambio conllevaría una nueva declaración de impacto ambiental, además de un proyecto nuevo y reiterar la licitación de la obra. O sea, año y medio añadido para afrontar trámites. Ahora hay alguien que apuesta «interesadamente para volver a la casilla de salida», pero «no toca», aseguró Martínez.



Al parecer, los ayer ausentes alcaldes de Golmayo y Los Rábanos han sido convocados por Acuaes para el próximo jueves. La capital asistirá a esta reunión y lo que hará será «transmitir lo que tenemos encima de la mesa, porque se ajusta a los requerimientos que hemos hecho. El Ayuntamiento está dispuesto a «tirar para delante» y «rubricar lo antes posible».