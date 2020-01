Diego Quiza, Mister Soria: «Voy con la ambición de ganar»

El próximo mes de junio se celebrará el certamen de belleza Mister International Spain y Soria ya tienen candidato para la prueba masculina. Se trata de Diego Quiza, de Aranda de Duero (Burgos), aunque su familia procede de Langa de Duero. Actualmente Diego está opositando para convertirse en Guardia Civil y tras algún escarceo en la televisión está convencido de que tendrá posibilidades de alzarse con la victoria en el concurso que elegirá al hombre más guapo de España.



Según explicaron desde la organización del certamen de belleza, ya está cerrada tanto la fecha como el lugar que acogerá el evento, aunque no se desvelarán hasta dentro de unos días. Asimismo, la organización está ultimando la elecciones de la mujer que representará a Soria en Miss Mundo España. Los ganadores de la versión masculina y femenina tendrá billete directo para el concurso de Miss y Mister Mundo. «Se trata de un concurso de proyección internacional», destacaron desde la organización.

En cuanto al certamen masculino nacional, el elegido para representar a Soria es Diego Quiza, de 22 años. El representante soriano conoció su elección hace un mes. «En un primer momento, hace medio año, me llamaron para ver la posibilidad de representar a Burgos, pero como esa provincia ya tenía representante y tengo relación con Soria al final representaré a Soria», explicó. Hace un mes la decisión se hizo oficial y Diego ya espera a que llegue el mes de junio. «Sé que será por la zona del mediterráneo, pero todavía no nos lo han confirmado», explicó.



Se experiencia en el mundo de los concursos de belleza no es muy amplia, pero espera que no sea un hándicap durante el certamente. «Hasta ahora me he hecho alguna sesión de fotos privada y también participé en el programa de Mujeres, Hombres y Viceversa», comentó Quiza. Además, Mister Soria también practica el culturismo y fue el segundo clasificado en el campeonato de Castilla y León de fitness del año 2017.



Ahora mismo Diego Quiza está estudiando para presentarse a las oposición de Guardia Civil y espera que la preparación física cuente a su favor en el concurso. «Es mi primera vez en un concurso de este tipo y puede que haya otros con más experiencia, pero voy con la ambición de ganar, en el concurso hay pruebas físicas y ahí creo que estoy muy capacitado», explicó.



Desde la organización explicaron que «Durante la semana de concentración nuestros Mister realizarán visitas oficiales y diferentes pruebas de cara a la final y cada una de esas pruebas van sumando puntuación». En este sentido cabe destacar que hay pruebas físicas, pruebas de ‘top model’, traje de baño, traje regional y una última prueba del uso de redes sociales. Diego Quiza acudirá con la ambición de «dejar alto» el nombre de Soria y también para servir como promoción de una provincia «que está sufriendo tanto por la despoblación».