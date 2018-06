Diego Ventura: «Mi techo todavía no se vislumbra»

Llegará a Soria tras haber cortado un rabo en la plaza de Las Ventas de Madrid después de 42 años y convirtiéndose en el primer rejoneador en la historia que logra ese hito en la Monumental de la calle de Alcalá. Historia de Las Ventas e historia del rejoneo. Diego Ventura con 16 puertas grandes en Madrid y un rabo en su esportón se ha convertido en el toreo a caballo más importante y transcendente de la historia. «Estoy todavía emocionado, fue todo tan mágico, tan bonito y tan completo que fue como un sueño. Madrid siempre significó mucho para mi, pero aunque lo había visto cerca en alguna ocasión, no me planteaba que pudiera llegar el día de cortar un rabo en Las Ventas», admite el rejoneador que abrirá la feria de San Juan el próximo 27 de junio junto con Andy Cartagena y Leonardo Hernández, delante de toros de Luis Terrón. Sus actuaciones son tan arrolladoras como imprevisibles, un torbellino a caballo de profundidad, creatividad y pureza. Emociones fuertes para el próximo 27 de junio. Diego Ventura, un líder y mucho más. Un genio.

Pregunta.- ¿Le ilusiona Soria?

Respuesta.-Me entusiasma y me motiva. Soria es una plaza que me trae muchos y muy buenos recuerdos. Cada tarde es un reto para mi y la corrida de la feria de San Juan representa una nueva ocasión de buscar lo sublime. Qué nadie dude que Soria verá al mejor Diego Ventura.

P.-¿Cortar un rabo en Madrid es el punto culminante de su carrera?

R.-Ni mucho menos, si pensara eso no seguiría toreando ni un minuto más. Cortar un rabo en Las Ventas fue el sueño de toda mi vida, de todos mis entrenamientos. Por eso cuando vi asomar el tercer pañuelo sentí una alegría indescriptible. Pero tengo mucho que aportar y que dar. Mi techo nadie sabe dónde se encuentra, ni se vislumbra.

P.-Este triunfo ha llegado cuando se encuentra firmando la temporada más especial de toda su carrera. Ventura en plenitud

R.-Después de muchos años he conseguido eso que usted dice, me he planteado la temporada como un reto de felicidad, un año dónde la única preocupación que tengo es torear y sacar lo mejor de mí y de mis caballos. Estoy a gusto, soy un hombre feliz dentro y fuera de la plaza, he conseguido una estabilidad familiar y una estabilidad profesional que me hacen ver el toreo con la misma ambición de siempre pero desde un prisma muy íntimo.

P.-Con la cantidad de triunfos que jalonan su palmarés. ¿El rival de Diego Ventura es Diego Ventura?

R.-Esa es mi mayor satisfacción, saberme competidor de mi propia carrera. Compito conmigo mismo pero con la intención de sacar el máximo de mis caballos, de ofrecer al público cada tarde lo mejor de mi tauromaquia y de ganar la partida siempre a los toros. No me importan tanto las orejas como lo que sea capaz de disfrutar en la plaza y de sentir.

P.-Su tauromaquia ha llegado a tal grado de magisterio o de madurez que sus faenas se definen por la magia de lo desconocido. ¿Se considera un torero imprevisible?

R.-Eso es un reto personal y creo que lo he logrado.

P.-¿Qué implica ser imprevisible para un rejoneador?

R.-Que una faena nunca se va aparecer a la anterior ni a la siguiente. La gente que se sienta en un tendido a ver a Diego Ventura debe tener muy claro que nunca va a saber lo que puede suceder. Cuando uno va a la plaza dispuesto a ser él mismo y a estar al máximo nivel sea el toro que sea, es cuando eres capaz de dar un nivel muy alto pero muy variado y muy versátil. La incógnita de lo que va a suceder siempre debe estar ahí.

P.-¿Qué parte de responsabilidad tienen sus caballos en esa imprevisibilidad?

R.-Para ser imprevisible en la plaza tienes que tener una cuadra muy afinada y sobre todo ser capaz de sacar el máximo rendimiento a cada caballo sin esperar a que salga ese toro de triunfo. Los caballos deben estar preparados no sólo para cuajar al toro bueno, sino que deben saber superar las dificultades del toro que se pone por delante, del que aprieta para adentro, del que no deja que le pises los terrenos…

P.-¿Qué meta se marca cada tarde Diego Ventura desde el punto de vista artístico?

R.-Me he marcado la meta de reducir la velocidad a los toros y de aportar mayores prestaciones a mis actuaciones en cuanto a llenar la escena y torear sin toro. Creo que la ligazón no es sólo los embroques y la ejecución de la suerte, sino todo lo que rodea al propio par. Las entradas, las salidas, la esencia, la manera de vestir cada tercio. Todo eso unido da un aire de personalidad que hace que como artista uno se sienta más torero y más completo. En Sevilla se pudo ver que mis dos faenas fueron importantes por sí mismas pero también por esa manera de andar en el ruedo y de llenar los tiempos muertos.

P.-¿Y dónde queda la raza y el espíritu caliente de Ventura?

R.-Ese nunca me abandona. En Madrid se vio que la personalidad de Diego Ventura es la entrega por encima de todo porque el arte y el toreo es entrega ilimitada. El público quiere ver al Ventura entregado. Apostar por la despaciosidad o la reducción de velocidades, no implica olvidar mi identidad. En el toreo hay que tener la mente muy abierta para comprender que cabe todo. Y que la pureza está muy vinculada a la torería pero también a la casta, sencillamente porque pureza es riesgo y verdad.