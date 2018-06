Dimite el coordinador de urgencias por la falta de personal en la plantilla

El coordinador del servicio de urgencias del Hospital Santa Bárbara de Soria ha presentado su dimisión ante la situación «insostenible» que vive esta unidad motivada por la falta de facultativos y una plantilla exigua. Su decisión se produce después de que hace un par de semanas comunicara su dimisión pero desde instancias superiores se comprometieran mejoras. El hecho de que esas promesas no se hayan cumplido ha sido ahora el detonante, según informaron fuentes próximas al servicio.

A pesar de ello, desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria confirman que «el servicio está cubierto» y que por lo tanto todas las guardias contarán con el personal necesario correspondiente. De hecho, el propio ex coordinador se mantendrá en el servicio realizando guardias.

Tal y como indicó el gerente, Enrique Delgado, el servicio será atendido en el Hospital Santa Bárbara durante las fiestas de San Juan de Soria con el mismo número de facultativos que un fin de semana. Es decir, prestan la atención cinco médicos por la mañana, otros tantos por la tarde y tres por la noche, es decir, 13 en total, además de los tres que hacen lo propio en el centro de salud de La Milagrosa. «Quizá haya algún refuerzo más en enfermería en el hospital, pero eso se irá decidiendo sobre la marcha», añadió Delgado.

No obstante, la dimisión del coordinador de urgencias del hospital se produce no sólo por la situación durante las fiestas de San Juan sino por las condiciones del verano, cuando hay que hacer frente a las vacaciones del personal, además de los problemas que viene arrastrando el servicio por la falta de personal que hace que urgencias trabaje con mínimos, doblando las guardias y con un esfuerzo por parte de los facultativos, tal y como coinciden sindicatos y profesionales. Una labor que reconoce la Gerencia, atribuyendo el déficit de médicos a que no existen profesionales específicamente formados en urgencias y son otros especialistas los que asumen esta responsabilidad.

Es esto lo que ha ocurrido en esta ocasión, que desde la Gerencia han solicitado, de forma voluntaria y con incentivos económicos, que se incorporen médicos de medicina interna y de atención primaria, incluso llegados de ciudades próximas como Tudela o Calatayud al objeto de cubrir las guardias, ya que se da el caso, además, de que algunos de los adscritos al servicio de urgencias superan los 55 años y por lo tanto pueden quedar exentos si así lo solicitan.

El coordinador ahora dimitido llevaba en el puesto desde el pasado mes de enero. Se da la circunstancia de que ya el anterior jefe del servicio presentó su dimisión por este mismo motivo, la falta de efectivos y las condiciones a las que se veían abocados los profesionales que trabajan en el mismo.

En este sentido, el presidente del Colegio de Médicos de Soria, José Ramón Huerta, lamentó y denunció la situación que se vive en el servicio de urgencias, que achacó a un problema de planificación de la Consejería de Sanidad y a la falta de incentivos para la llegada de nuevos profesionales. «Médicos hay en España, pero si no se les dan unas condiciones aceptables no se fideliza al personal», recalcó. «La situación es desesperada y si además se les pide un esfuerzo más de cara a las fiestas y las vacaciones, pues ya se desborda», afirmó. Todos los médicos han cubierto ya el cupo establecido de guardias, por lo que superarlos roza la «ilegalidad». «Que no pase nada, porque estos límites se pusieron para proteger la salud del paciente y del trabajador», matizó, llamando la atención también al problema de la falta de anestesistas.