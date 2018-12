Rapapolvo de la Diócesis de Osma-Soria al sacerdote soriano que casó al líder de Vox, Santiago Abascal, por sus declaraciones en Heraldo-Diario de Soria en las que afirmaba: «Vox no es de extrema derecha, es de extrema necesidad». El párroco de Castilruz nacido en Salduero, que vive en Ágreda y que atiende con sus oficios a 13 pueblos, Alfonso García, amigo personal del líder de Vox, ha visto como la Diócesis le ha desautorizado a través de un comunicado.

«Teniendo presente la praxis común de la Iglesia, ningún sacerdote puede presentarse ante la opinión pública manifestando su apoyo a una opción política determinado», explica la Diócesis soriana, a la que parece haberle molestado las manifestaciones de su párroco de apoyo a la formación política que revolucionó el panorama tras la celebración de las elecciones andaluzas. «Las declaraciones del sacerdote diocesano Alfonso García Bermejo son exclusivamente a título particular;no pueden considerarse, por tanto, un posicionamiento oficial de la Diócesis de Osma-Soria sobre ninguna cuestión política o partidista», se puede leer en otra parte del comunicado.

Las puntualizaciones de la Diócesis que comanda el prelado riojano Abilio Martínez Varea, alcanzan también a referencias sobre las enseñanzas del Concilio Vaticano II, en el que «la Iglesia no se identifica con ningún proyecto político». Y cita textual: «La Iglesia, por razón de su misión y de su competencia, no se confunde en modo alguno con la comunidad política ni está ligada a sistema político alguno».

Remarca que «ahora bien, es de justicia que pueda en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando los exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y solos aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y de situaciones».

El sacerdote, que declaraba ser amigo personal de Santiago Abascal, al que casó con su actual mujer Lidia Bedman en la localidad alicantina de San Vicente de Raspeig, señalaba en su entrevista que «cuando la gente me ve con él (Abascal) y me dice, ‘te codeas con la extrema derecha’ yo les matizo ‘me codeo con la derecha’. También se mostró contrario a la exhumación de Franco: «Exhumar a Franco y la memoria histórica no vienen a cuento; había un pacto de silencio que se respetaba».