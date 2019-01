La Dirección de la Policía trabaja en la redacción del proyecto de la comisaría

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, aseguró ayer que la Dirección General de la Policía ya trabaja en la redacción del proyecto de la nueva comisaría, una vez que el Ayuntamiento de Soria ha cedido los terrenos al Ministerio del Interior. De hecho, confía en que la obra pueda salir a licitación este mismo año. Así lo puso de manifiesto durante la celebración del 195 aniversario de la creación del Cuerpo Nacional de Policía en la Subdelegación del Gobierno. En el transcurso de esta conmemoración se impusieron tres condecoraciones a la dedicación al servicio policial a otros tantos agentes de la comisaría de Soria en agradeciendo por los servicios desempeñados durante sus 25 y 35 años de carrera profesional en el Cuerpo. Igualmente se entregó un diploma de reconocimiento a un policía que ha pasado a la situación de jubilado durante el año 2018.

Con un acto, en palabras de Latorre, «sencillo, pero a la vez, cargado de emoción y de historia», la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía conmemoró ayer por la mañana el 195 aniversario de la creación de la Policía General del Reino, el antecedente de este Cuerpo de Seguridad del Estado que está compuesto en la actualidad por más de 63.000 agentes de las distintas unidades y categorías. La plantilla de la Comisaría de Soria ronda el centenar de personas, y se encuentra al 80% de su capacidad, tal y como indicó el comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Luis Gibert, quien repasó estos casi 200 años de historia hasta que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986 unificó a la Policía Nacional y al Cuerpo Superior de Policía para crear el actual Cuerpo Nacional de Policía. También felicitó a los agentes condecorados, «una condecoración que, concedida por Orden del Ministro del Interior, reconoce a los miembros de la Policía Nacional la dedicación y entrega en el cumplimiento continuado de sus funciones, premiando la correcta conducta, la constancia, dedicación, lealtad, integridad y responsabilidad en el servicio a los ciudadanos y a la sociedad».

Miguel Latorre justificó el hecho de que la plantilla no esté cubierta al 100% porque «falta personal que quiera prestar el servicio en Soria». Una labor que también contempla un número de efectivos «adecuado» para el centro penitenciario todavía por abrir. A este respecto, Gibert aseguró que las carencias que pueden surgir se suplen con «más esfuerzo y capacidad de sacrificio» de los agentes, y ratificó que la presencia policial en las calles «es suficiente».

El subdelegado no quiso pasar por alto su «compromiso firme de seguir trabajando para que la Policía Nacional tenga por fin y cuanto antes la comisaría que se merece». Así, aseguró que la Dirección General de la Policía ya se ha puesto a trabajar en la redacción del proyecto de ejecución del nuevo edificio, una obra que espera pueda salir a licitación este mismo año.

Latorre felicitó a los policías nacionales por el gran trabajo que desempeñan y les dijo que «necesitamos que sigáis trabajando por disminuir los niveles de delincuencia que presenta esta ciudad. Los últimos datos difundidos indican que, partiendo de unas cifras muy favorables, durante 2018 la delincuencia ha disminuido. Se han conseguido reducir considerablemente, los robos con violencia e intimidación. También las sustracciones de vehículos, los hurtos o los delitos graves de lesiones».

Pese a ello, les pidió que no bajen la guardia: «La misión que tenéis otorgada por mandato constitucional es la de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana. Por eso es tan importante vuestro trabajo, con la vista puesta en el objetivo de que los delitos se reduzcan a la mínima expresión».