«Disposición» de la Cámara para apoyar a Aleia

La Cámara de Comercio de Soria mostró ayer su «preocupación» por los problemas económicos que afectan a la empresa Aleia Roses, ubicada en Garray. La entidad cameral apoyó el proyecto desde sus inicios colaborando con la formación de trabajadores de Aleia. El presidente de la Cámara, Alberto Santamaría, aseguró que tienen «total disposición» para ayudar a la firma dentro de los márgenes que ofrecen sus competencias, aunque advirtió que, de momento, desde la la empresa no se ha comunicado nada sobre su problemática actual.



Tal y como informó ayer HERALDO/DIARIO DE SORIA, la empresa tiene dificultades económicas. Los sindicatos con representación en el Comité de Empresa, UGT y CCOO, desvelaron que la firma está en «situación límite» por problema de «falta de liquidez». Ante esta problemática, desde la empresa, a través del departamento de Recursos Humanos, informaron a la plantilla que no tenía capacidad para abonar la paga extra de verano prevista para el 20 de julio. El próximo día 31 de julio hay una nueva reunión con los trabajadores en los que se les informará si se han solventado los problemas y las perspectivas de futuro de la empresa.



El presidente de la Cámara de Comercio explicó que conoce la situación aunque desde la empresa no se ha dado información alguna. «Ellos son socios de la cámara, pero el día a día, lo que es su funcionamiento, nosotros no sabemos nada, es una empresa privada», indicó. «En la situación que están ahora desde la Cámara, como con cualquier otra empresa de la provincia, tenemos total disposición para ayudarles dentro de lo que podamos, no tenemos información directa, pero estamos preocupados, lógicamente».



El máximo responsable de la Cámara insistió en que si solamente se trata de un problema puntual de liquidez la situación podría revertirse. «Si solo es por liquidez hay empresarios que podrían estar dispuestos a ayudar, siempre que haya un modelo de negocio rentable, lo que hay que analizar es si ese modelo es viable o no, pero entiendo que con la inversión que se ha realizado los impulsores entienden que sí es viable». Santamaría reiteró que la posición de la Cámara es de «apoyo» y también de «cautela» al igual que ocurriría con «cualquier empresa de Soria».



Hay que recordar que la empresa desembarcó en Soria a finales del año 2015 y su puesta en marcha fue en la segunda mitad del año 2016. Aleia Roses realizó en Soria una inversión del entorno de los 65 millones de euros y actualmente tienen una plantilla de más de 300 trabajadores.