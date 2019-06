El divorcio PP-PPSO despeja la Diputación para el PSOE

El PSOE está en disposición de volver a gobernar la Diputación provincial de Soria. Los socialistas retendrán el gobierno de la institución provincial gracias a sus excelentes resultados el pasado 26 de mayo y gracias a la desconfianza mutua entre PP y PPSO que impidió un acuerdo entre ambas formaciones. El acuerdo PP-PSOE en El Burgo dinamita prácticamente por completo la opción de que la PPSO apoye a los populares en la institución provincial. En la noche del viernes se cerraron los acuerdos municipales que clarifican el futuro de la Diputación y con un PSOE que solo tendrá que lograr la abstención de algún grupo para seguir gobernando.



A finales de esta semana y tras el pacto entre Cs y PP en el Gobierno autonómico todos los caminos llevaban a un acuerdo entre PP, PPSO y Cs para otorgar el gobierno de la Diputación a los populares. El PP y la PPSO estaban condenados a entenderse teniendo en cuenta que el PP podría facilitar el acceso de la Plataforma al Gobierno de El Burgo y San Leonardo y la PPSO podría decantar el Ayuntamiento de Covaleda hacia los populares. De manera discreta, pero efectiva, el PSOE movía sus fichas.



Un elemento fundamental que explica la situación es la relación entre el PP y la PPSO. Todos los principales responsables de la PPSO y en especial aquellos que tenían algo en juego como Antonio Pardo en El Burgo o Jesús Elvira en San Leonardo son antiguos dirigentes del PP soriano. Antonio Pardo llegó incluso a ser secretario provincial, al igual que el presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel. Todos salieron de las filas populares por desavenencias con la dirección del partido.



En la tarde del viernes la relación entre la PP y la PPSO se empezó a torcer en Covaleda. El candidato de la PPSO, Javier Hernández, anunció su intención de llegar a un acuerdo con el candidato del PSOE, José Llorente. Hernández toma la decisión de forma individual, en contra del criterio que tenía la dirección de la PPSO. De Miguel apostaba por facilitar un Gobierno del PP. Otro punto de fricción fue San Leonardo. En este caso, los dos concejales del PP, apostaban, también en contra de la dirección de su partido, por abstenerse facilitando de esta forma el acceso a la Alcaldía de la candidata del PSOE, Belinda Peñalba. La PPSO llegó a ofrecer al PP una alternancia de dos años, pero también se rechazó por parte de los concejales populares.



Estas dos circunstancias centraban todos los focos en El Burgo de Osma. Se estuvo negociando hasta última hora entre el PP y la PPSO. El candidato del PP, Miguel Cobo, incluso había cerrado un «preacuerdo» con el PSOE, según reconoció el viernes el candidato del PSOE, Martín Navas. En la tarde del viernes ese acuerdo se paralizó por completo y la presidenta del PP, Yolanda de Gregorio, y el presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel, asumieron el mando de las negociaciones. Fuentes del PP aseguran que se puso «todo» sobre la mesa, pero el acuerdo fue imposible.



Desde el PP explican que las negociaciones se rompen en el momento en el que se exige a la PPSO la firma de un documento donde quedan establecidas las condiciones del pacto que implicaba a El Burgo y a la Diputación provincial. La versión trasladada por el PP es que Antonio Pardo se negó a firmar el documento aludiendo a que El Burgo no debía ser objeto de negociaciones. Ante esta tesitura, el PP rompió las negociaciones por falta de confianza. De Gregorio recordó lo ocurrido hace cuatro años cuando el PP facilitó el Gobierno de José Antonio de Miguel - que en esos momento representaba a Ciudadanos- en Almazán y unas semanas más tardes Ciudadanos, con José Antonio de Miguel como diputado, firmaba un acuerdo con el PSOE por el que la Diputación pasaba a manos socialistas.



El presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel, aseguró que tanto Pardo como él consideraban que en El Burgo debía apoyarse «la lista más votada» que lideraba el propio Pardo y «no concebíamos» que pudiera darse un pacto PP-PSOE. «Van a tener que explicarlo», indicó. «Ha preferido gobernar El Burgo (dos años) que la Diputación», lamentó asegurando que a De Gregorio «le pueden los sentimientos personales». «Lo poco a lo que había podido aspirar, hoy lo ha perdido», sentenció De Miguel.

En estas condiciones, parece prácticamente imposible que la PPSO vote a favor del PP en la Diputación lo que automáticamente coloca de nuevo al PSOE como principal favorito para gobernar la institución provincial. Luis Rey será de nuevo presidente y puede que ni siquiera tenga que necesitar a Cs porque una abstención de alguno de los tres diputados de la PPSO le valdría para repetir en el cargo. De Miguel dejó clara la postura de su partido. «El PP no va a gobernar con esta actitud», aseguró añadiendo, en referencia a De Gregorio que «ha hundido al PP en la más absoluta miseria». El líder de la PPSO insistió en que si el PP quisiera negociar con su partido para la Diputación tendrá que apartar a De Gregorio. En este sentido explicó que la legislatura «es muy larga» y «se pueden revertir las cosas». «La primera condición es que no esté esta presidenta, que es impuesta y a la que no ha votado nadie», subrayó.

La presidenta del PP, Yolanda de Gregorio, reconoció también que la decisión en El Burgo puede costar al PP la Diputación. «Puede ser», respondió. «Antonio Pardo no se quiso comprometer», insistió. «El compromiso tenía que estar por escrito, ya sabemos lo que ocurrió hace cuatro años, una falta de lealtad con el PP y eso, como presidenta del PP no lo iba a permitir más, siempre he dicho que defenderé los intereses de una siglas que son las del PP».



La configuración final de los ayuntamientos y la previsible de la Diputación dejan al PSOE como vencedor absoluto de las elecciones. Si ya lo fue tras el recuento del 26-M sacando más de 6.000 votos al PP, ahora redondea su resultado sumando las alcaldías de Covaleda, San Leonardo, Langa y El Burgo (que gobernará tras la etapa de dos años del PP). El secretario provincial del PSOE y previsible candidato a la presidencia, Luis Rey apuntó que «las mejores posibilidades (de gobernar) las hemos tenido siempre nosotros», en referencia a sus 12 diputados y a que solo necesitan una abstención para mantener el poder el la institución. «También dijimos que era muy difícil que entre los otros tres partidos pudiera haber un acuerdo teniendo en cuenta los antecedentes», añadió.



Rey asegura que su partido pretende «ser generoso» con aquellos «que quieran construir con el PSOE» para que «tengan y asuman responsabilidad dentro de la institución». El líder del PSOE también reconoció que tras la configuración de los ayuntamientos «el PSOE lo tiene más fácil». No obstante, en materia de pactos Rey considera que hay que «dar una vuelta» para buscar que «los ayuntamientos no sean moneda de cambio y que no se mezclen las urnas».



El alcalde de Soria, Carlos Martínez, también mostró su «optimismo» con el futuro de la Diputación. «Las conversaciones (informales) que hemos mantenido con los responsables de Cs y la PPSO hemos visto que todos entienden que el proyecto socialista no tiene marcha atrás», comentó. Martínez también reconoció que la configuración de los ayuntamientos «despeja un poco» la «incógnita» de la Diputación.

El PP queda tocado porque ve cómo se esfuma la posibilidad de gobernar la Diputación y a cambio solo obtiene la mitad de la legislatura de El Burgo. Mirando más a largo plazo, el movimiento del PP puede entenderse bajo la lógica de reducir al mínimo la influencia en la política provincial de la PPSO, un partido nacido de sus entrañas. Por contra, De Gregorio deberá hacer frente a las cada vez más numerosas voces críticas de su partido que volverán a cuestionar la legitimidad de su presidencia.



Por su parte, la PPSO de José Antonio de Miguel, y otro excargos populares como Antonio Pardo, Ascensión Pérez, Fidel Soria o Jesús Elvira, queda ahora como la gran perdedora de los comicios. Su cuota de poder queda reducida prácticamente a Almarza y Cabrejas del Pinar y apenas tendrá influencia en la Diputación salvo que logre arrancar un acuerdo de mínimos con el PSOE. A largo plazo, puede aprovechar las consecuencias que puede tener para el PP entregar un pueblo con la simbología de El Burgo al PSOE.