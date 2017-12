Divulgación contra la esclerosis múltiple que afecta a 67 sorianos

La Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple (Asoem) y la Fundación Científica Caja Rural quieren dar a conocer esta patología que afecta ya a 67 sorianos y que tiene una especial incidencia entre personas de 20 a 40 años. Para ello, este jueves día 14, a las 18.00 horas, la investigadora de Hospital Universitario Vall d’Hebrón Patricia Mulero ofrecerá una conferencia en el salón de actos de la Delegación Territorial de la Junta.

Uno de los objetivos es mostrar a la sociedad la patología, y a los afectados que no están solos. El presidente de Asoem, Juan Pérez, explicó que en la provincia «la incidencia ha pasado exactamente de 63 a 67 personas según los últimos datos». Cada caso es todo un mundo.

«La incidencia como tal depende de la zona del cerebro afectada». La esclerosis múltiple se produce cuando una zona del cerebro comienza a quedarse sin mielina. Sus efectos «dependen de en qué zona tengas la lesión», lo que complica encontrar un tratamiento único.

Pérez apuntó que «por ejemplo hay quien se queda cojo, o quien se queda ciego», aunque también puede producir una debilidad generalizada, problemas para controlar los esfínteres, depresión, dolores generalizados... Todo pasa por el cerebro y al controlar tantas funciones la patología golpea de múltiples formas. «Es muy variada, por eso se le llama la enfermedad de las 1.000 caras».

La investigación y las acciones de concienciación están dando sus frutos y «gracias a Dios, se está estudiando bastante. Hay medicamentos nuevos pero no sirven para todo el mundo. Algunos sirven para brotes concretos» pero no hay uno que permita resolver todos los síntomas que se pueden presentar. «Es una enfermedad que no tiene cura, no se puede regenerar la mielina. Para algunos casos sí hay medicamentos, pero en otros siguen sin ellos».

Por ello parte de la medicina que requieren la de esclerosis múltiple es el coraje, «¡qué remedio!». No obstante, eso no significa resignación. De hecho uno de los objetivos que persigue Asoem con la conferencia del jueves y con otras acciones es «dar más a conocer esta enfermedad, ya no sólo a nivel de enfermos sino al de la gente en general».

La intención es «que sepan lo que es la enfermedad y que en Soria existe una asociación con servicios que no entran en los de la Seguridad Social, como fisioterapeuta, psicólogos y demás», indicó Pérez. A ello se suma el intento por hacerla visible incluso para quienes la sufren, porque «es una enfermedad que nadie quiere decir que la tiene».

El deseo es «que la gente acuda, que vea lo que es la enfermedad». Para ello se recurrió al Centro de Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario Vall d’Hebrón, uno de los referentes nacionales e incluso internacionales al haber agrupado todas las disciplinas que permiten investigar y tratar la enfermedad.

El grupo capitaneado por Xavier Montalbán ha atraído incluso la atención de otros países y de hecho el doctor no podrá estar presente en Soria por un viaje a Canadá. Sin embargo Patricia Mulero sí podrá trasladar tanto las peculiaridades de la patología como las líneas en las que se trabaja a través de la conferencia Esclerosis múltiple, una enfermedad de la A a la Z. «Creo que va a ser muy interesante tener la posibilidad de contar con una personalidad así», de un grupo que desarrolla 20 ensayos clínicos.