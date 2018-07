Un Dj ángel de la guarda

La azotea del Hospital de La Paz de Madrid es una fiesta y los invitados no superan los 12 años. Salen tímidos a la terraza, con un calor que todavía aplana, pero suena la música y no se resisten. A los mandos de la controladora está el adnamantino Dj Noy’s, David Poza, «un ángel de la guarda», como lo califican los oncólogos del área infantil en el centro hospitalario, y los que se divierten a su alrededor son pequeños pacientes, luchadores infatigables que lidian cada día con el cáncer.

El jueves fue el gran momento, el de la celebración anual que la Fundación Juegaterapia organiza para los niños, con la animación de Legión 501, organizando juegos, pintacaras, minigolf… El objetivo, que estos pacientes del servicio de oncología infantil salgan de su rutina, de sus habitaciones de hospital y disfruten de la compañía, del ambiente festivo, de la diversión y la música.

El soriano Dj Noy’s volvió una vez más al hospital para propiciar que los chavales pasen un buen rato. Lo hace de la mano de la Fundación Juegaterapia porque una de las experiencias que más le reconforta es ver sonreír a estos pequeños. Pero quien se ha quedado definitivamente con una parte de su corazón es Alonso, un chaval de apenas ocho años con el que comparte una pasión, la música y la afición de disc jockey. Alonso es un luchador con final feliz pues ha superado una leucemia «y después de año y medio ya es difícil que haya recaída», asegura satisfecho Dj Noy’s.

Su relación comenzó hace un par de años, cuando David fue reconocido como mejor DJ de Soria en la batalla de Los 40 Principales. El premio fue una controladora de DJ y su decisión fue donarla. Se puso en contacto con la Fundación Juegaterapia, a la que ya había entregado en otras ocasiones videoconsolas y juegos que ya no utilizaba, y surgió la conexión. Alonso había pedido a los Reyes Magos una mesa de mezclas esas navidades pero no había tenido suerte, así que el ‘ángel de la guarda’ le daba una segunda oportunidad.

«Fui a Madrid a entregársela y estuve con Alonso, y al poco tiempo me pidieron que fuera a poner música a los niños de La Paz», resume David, tímido pero «con un corazón que no le cabe en el pecho», asegura Irene, una de las oncólogas del hospital.

Con la sorpresa a Alonso comenzó todo pero queda mucho camino por recorrer porque Dj Noy’s tiene mucha música que ofrecer y sobre todo una entrega total con estos pequeños que necesitan más que nadie un poco de diversión. «Voy cada mes o mes y medio, no sólo a poner música, les visito en las habitaciones o subimos al jardín. Jugamos, charlamos sobre lo que les gusta, lo que haga que se olviden de lo que tienen por unos minutos. Al principio los niños son bastante tímidos pero suelen ser muy abiertos y espontáneos, y si les sacas un tema que les gusta no paran. Con los chicos es muy fácil hablar de fútbol, pero pregunto a los padres las aficiones. Lo que no les gusta es contar lo que tienen, porque se sienten mal», afirma David, que forma parte de la familia de voluntarios que acuden a ver a los chavales al hospital, para los que una visita es una ventana de aire fresco.

Reconoce que Alonso es especial y con él ha fraguado una amistad que se mantiene a lo largo del tiempo, aunque el pequeño afortunadamente ya ha salido del hospital. «Cuando me vio, Alonso salió corriendo hacia mí y eso me emociona», reconoce el adnamantino, quien ha grabado dos discos de vinilo, numerosos singles y su primer álbum vio la luz el 15 de diciembre de 2016, coincidiendo con el día de su cumpleaños.

«Son niños con cáncer que pueden estar periodos largos en el hospital y es muy duro verlos en esa situación, pero cuando los ves sonreír, contentos con sus regalos, se nos olvida a todos», añade David, músico y productor, que ya a los 15 años contaba con su primer equipo y apenas siete meses después ya estaba pinchando en la discoteca Non en el Bumping Festival. Dj Noy’s lleva componiendo y produciendo música electrónica desde sus 15 años y ha pinchado en las discotecas más importantes del territorio nacional y también en el sur de Francia.

Y es que a Dj Noy’s le gusta llevar regalos a los niños porque es el mejor acicate para levantar sonrisas. El jueves llegó cargado de pósters del Numancia, bufandas y un balón del equipo. Para Alonso se reserva una camiseta de la S.D. Almazán, «porque en una visita la vio y le gustó».

A David le encantaría trasladar al Hospital Santa Bárbara de Soria su apoyo a los pequeños, y se lo propuso a Cruz Roja pero nunca ha tenido respuesta. «Yo siempre estoy disponible y dispuesto», matiza, sobre todo porque ve que los resultados son buenos, y así lo ven también los oncólogos y los propios padres de los chavales que le dan las gracias, también a través de las redes sociales.

Precisamente la Fundación Juegaterapia realiza un papel fundamental en el apoyo a estos pequeños enfermos, y detrás de todo está el conocido como Hombre de Negro, del televisivo programa El Hormiguero, Pablo Ibáñez, que es el presidente de honor de la fundación.

Cuando David habla de los beneficios que puede tener para los niños lo hace con conocimiento de causa. Él fue también un pequeño paciente, cuando a los diez años le explotó una botella de alcohol y tuvo que permanecer hospitalizado casi dos meses en el Hospital Miguel Servet. A él le visitaron jugadores del Zaragoza porque, recuerda, el equipo ganó ese año la Copa del Rey, incluso Rocío Dúrcal y Alejandro Sanz. «Rara era la semana que no venía al hospital alguien conocido a visitarnos», rememora. «La ilusión con todas esas visitas es lo que yo veo ahora en los niños», asegura y añade que fue comprobar la fuerza que tienen estos chavales lo que le llevó a decidir aportar su «granito de arena».

La próxima cita será, previsiblemente, a mediados de agosto, cuando Juegaterapia quiere organizar otra fiesta, en esta ocasión ya al atardecer, y Dj Noy’s irá para poner su música y ese granito de arena que menciona para que los pacientes de oncología infantil de La Paz tengan la oportunidad de cantar o bailar, o lo que les permita su enfermedad, pero con las ganas de olvidarse por unos minutos de que viven en una habitación de hospital.