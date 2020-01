Los criterios poblacionales y «economicistas» afectan a los decentes sorianos, hasta el punto de que en la última década se han perdido 45 plazas. Así lo puso ayer de manifiesto la Junta de PersonalDocente No Universitario de Soria después de dejar plantada a la Junta por su falta de receptividad a las propuestas y el incumplimiento de la reducción de horas, extremo que la propia administración firmó.

«Desde 2011 a 2020 se han perdido 45 puestos. Es especialmente grave la situación de los maestros en institutos de Secundaria, que han visto cómo año tras año van perdiendo números y han llegado hasta los 35 puestos. En los institutos de Secundaria son fundamentales los maestros para encargarse de los alumnos de primero y segundo de la ESO, que antes estaban escolarizados en centros de Primaria y ahora de Secundaria», denunció Amancio Romera.

Desde la Junta de Personal se apunta que «la pérdida de estos puestos depende fundamentalmente de que los criterios de negociación de plantilla son uniformes. Están pensados tanto para un centro de Valladolid, de Parquesol, como para el instituto de Arcos de Jalón. Evidentemente lo números poblacionales son muy diferentes».

Por ello se propone una negociación «centro por centro, porque si no se viene produciendo el saqueo de puestos año tras año. Si lo extrapolásemos al nivel regional incluso es más grave, porque año tras año se vienen perdiendo cientos y cientos de puestos y más que una negociación de plantillas esto es un ERE encubierto».

Todo ello redundó en un plantón que se escenificó a las puertas de la Dirección Provincial de Educación. «En el día de hoy (por ayer) la Consejería de Educación nos había convocado para mantener la reunión anual en la que se negocian las plantillas jurídicas. Las plantillas jurídicas son las que sirven para determinar los puestos que se ofertan en concursos de traslados junto con jubilaciones y demás. Desde hace ya muchos años las organizaciones sindicales de Soria venimos denunciando este proceso de pseudo negociación de plantillas porque están basadas en unos criterios de modificación de plantillas impuestos».

La denuncia de la Junta de Personal verbalizada por Romera fue que las propuestas de los trabajadores «nunca se han aceptado. La administración ha impuesto estos criterios. Este año se da el agravante de que el 21 de mayo de 2019 se firmó un acuerdo para rebajar la jornada laboral de los empleados públicos», lo que conllevaría crear puestos negociados en la reunión.

Sin embargo «en el momento en el que la Consejería no ha tenido a bien respetar el acuerdo que ella mismo firmó nosotros hemos decidido que no podíamos participar en esta farsa. Con unos criterios impuestos y con una Consejería que no cumple los acuerdos que ella misma ha firmado, pues no había lugar a entrar a negociar».

En Soria se suma además el problema de la interinidad y se agrava en el medio rural, donde hay centros con un 80% de la plantilla en esta situación. Eso «hace muy difícil llevar una continuidad en los procedimientos y en los proyectos educativos». La solución, «ofertas de empleo público y convocatorias de oposiciones cuantiosas» y ofrecer atractivos administrativos «e incluso económicos».