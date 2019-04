Cuando había excursión en el colegio, a algunos les costaba dormir en la noche previa. Ayer les paso a unos cuantos sorianos aunque algunos lo confesasen a regañadientes. Había algo en el ambiente en los últimos días, la sensación de que se podía hacer algo muy grande por la provincia y por otras hermanadas en su abandono. La pregunta de «¿dónde estabas tú el 31–M?» resonará en este inicio de la Revuelta de la España vaciada.

En el aparcamiento de Los Pajaritos el ambiente era de fiesta. Sí, había que reivindicar cosas muy serias, pero si se juntan más de 4.000 sorianos el resultado es esperable. En apenas media hora todo se llenó de banderas y camisetas blancas, de rostros conocidos y de café con leche y trozos de torta para calentar los ánimos.

Desde la antigua pista de patines la imagen era espectacular y más de uno subió la primera imagen del día a las redes o a sus grupos de Whatsapp. Las respuestas de apoyo y de tristeza por parte de quienes no habían podido ir eran inmediatas.

Los autobuses calentaron motores y los más rezagados corrían por la calle Almazán. Un viaje plácido a Madrid permitió sumar afluentes a la marea blanca. Coche a coche el grueso de la expedición creció y, claro está, treinta pasos después de haber pisado Madrid ya había conocidos dándose la mano y con el «tú por aquí». Literal.

Tocó entonces organizar la marabunta. Sonia Calvo se desgañitaba con el megáfono –«¡nadie en la calzada!»– mientras organizadores y voluntarios intentaban mandar a los rezagados por los laterales para que no entorpeciesen la marcha. La organización llegó a tal extremo que los representantes de cada colectivo tenía un número asignado en una zona de las pancartas iniciales para indicarles dónde les tocaba sujetarla, evitando así que se colasen elementos o mensajes más allá del grito de esa España vacía de gente... pero a la que aún le quedaba para llenar Madrid.

«Estamos reivindicando que nos quedamos solos», resumía el capitalino Mariano. «Hace años había 160.000 habitantes en la provincia y ahora hay 80.000. Como esto siga así, en cuatro días quedamos Ignacio, yo y el de la guitarra», afirmaba apuntando a un par de amigos.

¿Servirá para algo? «Pues hombre, no sé si servirá o no servirá, pero si no hacemos nada es cuando no avanzamos». Mensaje a los políticos: «lo que no puede ser es que tengan media España como la tienen, abandonada». Rápidamente su amigo Ignacio afilaba el dardo. «Los políticos lo saben, pero miran para otro lado donde hay más votos en juego. Si cumpliesen lo que dicen no tendríamos que estar aquí». Y llover lluvia hasta el punto de cantarse que «estamos en la lucha, pero esto es una ducha».

Más allá de las consignas, también se supo poner banda sonora al evento. Una de las imágenes más sorprendentes fue la de un invidente, auxiliado por un perro guía, que se sentó en el parterre a medio camino a escuchar la manifestación. Quizás le llegaron los ecos de La Ronda de Boltaña, grupo aragonés que había cedido una canción para la ocasión; o de Celtas Cortos, que pusieron su No nos podrán parar como broche de fin de fiesta.

Llegó el momento de darse un caprichito y comer por el centro. En Soria aguardaba un reparto de rosas para redondear la jornada. A algunos se les veía en la cara la satisfacción de que «el 31–M estuve en Madrid». Otros muchos empujaron desde la distancia incluso con lágrimas. Tranquilos, que alguno gritó por dos. Y en el aire quedó, una reflexión de anciano: «Habrá que ver si luego sabemos votar». Pues eso.