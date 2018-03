Dos fallecidos al salirse su coche de la N-122 cerca del Madero

Dos personas fallecieron en la mañana de ayer como consecuencia de un accidente de tráfico en la N-122, en el término municipal de Villar del Campo. Los hechos ocurrieron a las 9.25 horas en el kilómetro 122, entre Aldealpozo y el Puerto del Madero. Con este suceso son ya cuatro las víctimas mortales en las carreteras sorianas en lo que va de año, cuando todavía no ha finalizado el primer trimestre.

Según señalaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno, los hechos se produjeron al iniciar un adelantamiento. El vehículo en el que viajaban los dos fallecidos, un Citroën Xsara gris matriculado en Navarra, inició la maniobra para salir al carril izquierdo.

No obstante la traslación fue demasiado amplia y el turismo acabó saliéndose por el margen izquierdo de la carretera e impactando de forma frontal contra una obra de fábrica. El vehículo que iba a ser adelantado no se vio involucrado directamente en el accidente. La zona es recta y con buena visibilidad. Como consecuencia del golpe los dos ocupantes murieron prácticamente en el acto a pesar de que saltaron los airbags. Se trataba de dos ciudadanos senegaleses, K.R.N.D., de 35 años; y O.F., de 36 años. Uno era residente en Pamplona y otro en la localidad también navarra de Andoain.

Tras la llamada de alerta al servicio de emergencias 112 advirtiendo de que había dos personas atrapadas se movilizó a una UVI Móvil, a la Guardia Civil de Tráfico y a los bomberos provinciales, que en este caso acudieron desde el parque de Ólvega. En el lugar del siniestro los sanitarios sólo pudieron confirmar los fallecimientos. Fue necesaria la excarcelación de los cuerpos por parte de los bomberos.



Con el siniestro de ayer se elevan a cuatro las víctimas mortales. La primera de ellas se produjo el 3 de enero cuando una furgoneta colisionó frontolateralmente contra un trailer en el kilómetro 182.210 de la N–122, dentro del término municipal de Golmayo y cerca de La Mallona. El conductor de la furgoneta y vecino de Soria, J.I.R.G., de 43 años, perdió la vida. El del camión resultó herido leve.

Posteriormente, el 4 de febrero, una vecina de Zaragoza y nacionalidad colombiana perdió la vida en el kilómetro 152 de la A–2, en el término de Medinaceli. Se trataba de M.I.R.C., de 37 años. La fallecida ocupaba el asiento trasero de un turismo cuando colisionó por alcance con un camión. El resto de implicados resultaron ilesos.

No obstante el 4 de enero se produjo otro suceso en el que falleció un vecino de Valverde de Ágreda, de 75 años, en la N–113 en el término de Ágreda. Aunque inicialmente se apuntó que había sido por el siniestro de tráfico, se comprobó que previamente había sufrido un infarto por lo que oficialmente no se contabiliza como fallecido en accidente de circulación.

Hasta el momento todas las víctimas mortales en carreteras sorianas circulaban por vías de la red nacional, tres de ellas por la N–122. Durante todo 2017 y lo que va de 2018 no se habían registrado siniestros con varias víctimas mortales.