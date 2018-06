Dos flujos a pie conspiran para cortar la avenida de Valladolid

Si el propósito de la Asociación de Vecinos de La Barriada era causar ruido para que se le escuche y hacer visible su denuncia sobre la seguridad vial de la avenida de Valladolid, encontró la manera más eficaz de hacerlo: organizando un lío fenomenal al cortarla, lo que dejó parados y con ansiedad a un buen número de conductores, desató los nervios de la Policía Local y casi llevó ante la autoridad al presidente, Ignacio Gutiérrez. Un éxito completo para la entidad en la algo más de media hora que duró la reivindicación, que al anunciado ir y venir de gente en el paso de peatones del bar Gari añadió otro flujo a la altura de Galletas Tejedor.



Con esta táctica convirtió en una ratonera el tramo, ya que los conductores que en la parte de abajo tiraban por el Centro Pico Frentes y las nuevas edificaciones para rodear el atasco se encontraban de vuelta en la avenida con más gente, yendo y viniendo de acera a acera en el otro paso, y no les quedaba otra que entrar a La Barriada por la calle de La Rosa. Más abajo, Los Cármenes era utilizada también como carril de huida.



Puntuales a las once los vecinos que esperaban en el parque de La Barriada tomaban posiciones para la protesta. Aunque la cualificación de piquetero no es innata y había que disponerse a la acción del modo más eficaz posible. «De lo que se trata es de estar pasando todo el rato», se oía. Sí, pero ¿cómo? El método se encontró rápido, con un grupo de avanzadilla y otro de reserva, de manera que al comenzar el regreso el primero arrancara el segundo y, en la práctica, la avenida se bloqueara. En resumidas cuentas, «cuando pasen esos, pasamos nosotros». Dicho y hecho y en poco tiempo estaban ya los coches pitando. Y si unos le daban a la bocina, los otros respondían.



«¡Hala, tú también!», exclama uno, exasperado por los cláxones. «¡Hala, cállate ya!», salta otro. Y así, «¡coño, hala» mediante del gentío que se planta, se resignan los coches a la fuga por las posibles vías de escape. Lo que celebran los andantes que, inocentemente, no hacen más que cruzar por donde deben. «¡Hala, media vuelta pa ‘riba’, a tomar por...!», o bien, «¡venga, otro pa ‘llá!», se despiden los vecinos que llevan años aguantando conducciones rápidas, accidentes, aceras rotas, apuros en los pasos y unos semáforos de secuencia tan veloz que apenas da tiempo a cruzar los cuatro carriles. «Shh, tranquilo», aconseja alguien a los más enfadados, mientras que el cuidado de que no haya huecos en el asfalto es continuo. «Venga, que falta aquí uno detrás», indican para crecer el bulto.



Unas 80 personas junto al parque y en torno al medio centenar donde Tejedor: bastantes jubilados, pero también jóvenes y familias con niños. Por edades, todos los afectados por la situación, que viene a resumirse en la polémica de las travesías, su cesión o falta de cesión con inversiones, mínimo mantenimiento y estado precario.



La concienciación de los congregados era máxima y también notorio el apoyo a Ignacio Gutiérrez cuando los policías locales anunciaban indagación y orden en el atasco del Gari. «Vamos a identificar» al organizador, anunciaron. Y el presidente, como tal y porque todos le conocen, llevaba todas las papeletas. También era el único con chaleco reflectante, y en esas circunstancias es como vestir una casaca de mariscal.



¡Fuenteovejuna! Gritos de «¡somos todos, somos todos!», «¡jefe, jefe [atienda]!» y «¡estamos en paso de cebra, coj...!» se agolparon sobre los agentes, quienes contaban con el refuerzo de un ‘secreta’ de la Nacional. No lo sería tanto cuando todo el mundo parecía saber quién era y, así, tal vez por olvidarse del disfraz, salvó del equívoco al periodista de boli y papelillo con quienes no conocían al ‘secreta’. El fotógrafo, en cambio, gozaba del reconocimiento de su función y, a fin de cuentas, no hay infiltrado tan torpe con medios tan aparatosos.



El de Gutiérrez fue un momento que podría llamarse de tensión institucional, reconducido con sensatez y sin identificaciones a una especie de acuerdo por el que los agentes se ponían a regular el tráfico y daban libertad a ratos a la invasión, ya sin pararse a veces en medio, como había pasado antes. «Yo tengo que dar paso alternativo, al vehículo que no haga caso le denunciaré, pero a la persona también», zanjó el mando.



Disyuntiva a veces alocada. Un conductor entra en la masa y se queda en medio del paso. Dice que va a denunciar porque le han abollado el coche. La gente anuncia que él será el denunciado por saltarse la señal. Ni una cosa ni otra y el bollo debía de ser parapsicológico, pues nadie lo vio. Otro vehículo maniobra con peligro para irse hacia el Pico Frentes.



Poco antes las escenas de alarma se habían dado en Tejedor. Con embestidas de tastarro, un coche rojo quiso seguir y la gente arriesgó para impedirlo. «¡Cada uno pasa por donde quiere!», gritó un peatón. «Hombre, ya lo que faltaba», con «chulerías». Y, arriba y abajo, «¡queremos semáforos!», con la diferencia de que en Tejedor tienen pitos.



A las 11.20 Gutiérrez daba por terminado el acto, pero no fue hasta un cuarto de hora después cuando los aplausos anunciaron la marcha. Entretanto, un coche de la Policía Nacional hacía levantar las cejas a los asistentes. «Oye, ha salido muy bien, hemos venido mucha gente», se escuchaba.



Para el presidente de la Asociación aún eran pocos, pero al menos quien pasó «se ha enterado» del problema. La «pena», lo sucedido con la Policía Local, pues si quería regular se podía haber pasado antes. «Hemos creo que agotado todas las vías administrativas y parece ser que ni Ministerio, ni Subdelegación, ni Alcaldía, de ninguno es responsabilidad el cruce», señaló el presidente, quien calculó que en un año o algo más se han producido dos muertes y 27 accidentes. Gutiérrez apeló al papel principal de Fomento, pues si desde allí dicen «que transfieren las cosas al Ayuntamiento y si dice que son del Ayuntamiento, ¿por qué transfieren? Yo cuando transfiero una cosa es que es mía y se la paso a otro, no paso una cosa que no es mía». De la seguridad, a las aceras y los árboles, pasando por el colector, «todo lo que va por la avenida de Valladolid está hecho unos zorros».