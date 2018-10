Tarde noche movida la del jueves para los pasajeros del tren en la línea Madrid-Soria. Con hasta 109 minutos, casi dos horas, de retraso llegaron a la estación del Cañuelo los 22 usuarios que viajaban en el de las 19.00 horas, que tendría que haber arribado a las 21.58 pero que no lo hizo hasta cerca de la medianoche. La razón, según indicaron fuentes de Renfe, es que el tren sufrió una avería en los motores, en concreto a la altura de la localidad de Azuqueca de Henares. Como los diésel que realizan el servicio de la línea en la provincia constan de varios motores, el hecho de que uno siguiera operativo permitió que el convoy pudiera llegar hasta Guadalajara, pero sin las condiciones óptimas para continuar viaje hasta el destino, tal y como aseguró Renfe.

En esta ocasión no fue necesario tomar un autobús, recurso utilizado en varias ocasiones el mes pasado ante las incidencias, siempre presentes, que registró el tren. El pasado jueves, todos los viajeros utilizaron el transporte ferroviario, si bien parte del viaje tuvieron que realizarlo en cercanías, como es el caso de los que se desplazaban de Soria a la estación de Chamartín y que habían salido del Cañuelo a las 19.06 horas con intención de llegar a las 22.06 horas. Evidentemente no fue así, tardaron, citando fuentes de Renfe, 17 minutos más, porque les desembarcaron en Guadalajara y tuvieron que tomar un cercanías hasta Madrid. No obstante, algunos usuarios que han denunciado la situación vivida a través de las redes sociales manifestaron que la demora sobre el horario previsto fue finalmente de 39 minutos. Eran 26 los usuarios que sufrieron esta incidencia.

De ese modo, la máquina que se dirigía hasta la estación madrileña pudo hacerse cargo de los viajeros que iban a Soria pero cuyo tren se averió en Azuqueca de Henares, y que estuvieron esperando su llegada para poder hacer el transbordo. Es decir, el servicio Soria-Madrid sólo llegó a Guadalajara y volvió, con diferentes pasajeros de los que salió.

«Dicho tren fue suprimido en Guadalajara debido a una incidencia técnica. Los viajeros serán encaminados hasta destino en el material del 17307 Soria-Madrid, que tiene prevista la llegada al punto de encuentro a las 21.30 horas», informó Inforenfe a preguntas de la Asociación Soriana de Amigos del Ferrocarril, Asoaf.

Renfe explica que se adoptó esta decisión para garantizar el servicio de la mañana entre Soria y Chamartín, cuya salida diaria está prevista a las 07.50 horas, con llegada a las 10.45 horas, tal y como informa la web de la operadora, un servicio que cuesta 22,15 euros.

A este respecto, Renfe señala que el cien por cien del coste del billete se reembolsará a todos los pasajeros del convoy de Madrid a Soria que lo soliciten, es decir, los 22 que arribaron con 109 minutos de retraso. Aquellos que tuvieron que subirse a un cercanías porque su tren no llegaba hasta Chamartín no tienen derecho a esta devolución ya que el retraso de 17 minutos no es reembolsable.

El último intercambio de viajeros se produjo el pasado 28 de septiembre. Renfe informó a través de las redes sociales de que los regionales Madrid-Soria y Soria-Madrid iban a intercambiar viajeros en Baides. Por lo visto, indicaba entonces Asoaf, a las 19.00 horas no estaba el tren en el andén indicado y Renfe habilitó otro hasta Chamartin, con lo que ya salió con retraso de Madrid. «Otra incidencia más, al menos resuelta en este caso con la mayor celeridad posible para provocar la mínima incomodidad al viajero», señaló entonces la asociación en redes sociales.

Asimismo, el pasado día 11 de septiembre, una nueva avería llevó a Renfe a determinar el traslado de los viajeros en autobús, en concreto en el tren que tenía prevista su salida de la estación del Cañuelo de Soria a las 10.45 horas. Siete pasajeros tuvieron que utilizar el autobús fletado por Renfe hasta Guadalajara, y una vez allí hicieron transbordo hacia un tren de cercanías que ya les llevó hasta la estación madrileña. Esta circunstancia ya que produjo el 24 de agosto. La operadora decidió que el servicio vespertino entre Madrid y Soria lo realizara un tren eléctrico, a sabiendas de que la línea Torralba-Soria no está electrificada.