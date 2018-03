Dos de los tres nuevos pediatras renuncian a su puesto en Soria

Cubrir las plazas de pediatra en Soria se está convirtiendo en una misión imposible. De los tres profesionales designados para la provincia, después de pasar el último proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, de 2016, únicamente uno de ellos ha accedido a tomar posesión de la plaza, quedándose por tanto las otras dos vacantes.

En concreto, el único pediatra que ha asumido el puesto lo ha hecho en el Complejo Hospitalario de Soria, más concretamente en el Hospital Santa Bárbara, mientras que las personas asignadas en el centro de atención primaria Soria Norte y Soria Sur han renunciado, manteniéndose de nuevo la vacante, evidenciando al dificultad que encuentra la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para cubrir determinadas plazas.

Los nombramientos oficiales de estos tres pediatras y de otros 28 en el conjunto de la comunidad autónoma se produjo el pasado 31 de enero con la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. Entonces se les daba el plazo de un mes para que los aspirantes nombrados pudieran efectuar la toma de posesión en la Gerencia de Asistencia Sanitaria a la que está adscrita cada una de las plazas adjudicadas.

Los 31 profesionales superaron el proceso selectivo convocado para se personal fijo en puestos de la categoría de licenciado especialista en Pediatría y sus áreas específicas del Servicio de Salud de Castilla y León, además de acreditar documentalmente que cumplían los requisitos exigidos en la convocatoria.

Los destinos les fueron asignados en función de la puntuación obtenida, es decir, aquellos que obtuvieron más puntos fueron destinados a aquellas plazas que habían solicitado en primera instancia, mientras que el resto tuvo que conformarse con los destinos menos demandados.

En este caso, dos de los profesionales han optado por no asumir su plaza, algo que el propio gerente de Asistencia Sanitaria, Enrique Delgado, ya temía que pudiera ocurrir, dadas las dificultades habituales en cubrir este tipo de plazas en la provincia. Reconoció que habitualmente se trata de especialistas que ya están trabajando, quizá en condición de interinos, y que prefieren no moverse de su puesto si la plaza asignada, aunque sea de carácter fijo, no les resulta atractiva, principalmente por cuestión de movilidad. «Se trata de profesionales que están trabajando en otros sitios y pueden renunciar a la oposición», aseguró Delgado, consciente de que es una realidad que se produce con frecuencia.

Desde fuentes sindicales recuerdan, en ese mismo sentido, que a veces el trabajador prefiere renunciar a un puesto fijo por no alterar su vida cotidiana al tener que cambiar de provincia. La opción que se les presenta es la de asumir la plaza y solicitar una comisión de servicios pero en este caso todo indica que la Gerencia ha rechazado dichas peticiones.

Por otro lado, Delgado indicó en su momento que solicitará que cinco nuevos pediatras se incorporen a la provincia de Soria en la oferta de empleo público que ha convocado la Junta de Castilla y León, aprobada en el último Consejo de Gobierno, y que contempla 40 plazas de personal estatutario fijo para licenciados en Pediatría y sus áreas específicas.