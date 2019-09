Duruelo amanece gélida con 5,8 grados bajo cero

Duruelo de la Sierra se levantó ayer con temperaturas bajo cero que llegaron hasta la mínima de 5,8 grados en negativo, tal y como refleja en su página web meteoduruelo, una helada considerable teniendo en cuenta que todavía es verano, pero los durolenses que madrugaron se vieron obligados a rascar los cristales de sus vehículos. De lejos le siguió Ucero, donde la estación meteorológica de Aemet reflejó 0,8 grados bajo cero a las 8.00 horas. No obstante, las predicciones de la Agencia Estatal para otoño en Soria es de temperaturas algo más cálidas de la media y menos precipitaciones.

Lo cierto es que los termómetros también han registrado valores superiores a la media durante el pasado mes de agosto, con «constantes y significativas oscilaciones», de tal forma que las temperaturas se situaron prácticamente a lo largo de todo el mes «o por encima o por debajo de su valor promedio», tal y como indica el avance climatológico elaborado por la Agencia Estatal de Meterología (Aemet). El 17 de agosto fue el día más cálido del mes en cuanto a valores medios y las temperaturas nocturnas alcanzaron en esa fecha un promedio de 15 grados. Las temperaturas máximas más altas se registraron los días 6, 16 y 24, fechas en las que prácticamente en toda la Comunidad se superaron los 30 grados. Los días 12 y 20 fueron los días más fríos, con temperaturas máximas que no superaron los 25 grados.

Sin embargo, en cuanto a las precipitaciones, el valor medio fue «muy similar» al valor normal para el mes de agosto, aunque la mayor parte de las precipitaciones fueron en forma de chubasco y asociadas a tormentas, por lo que su distribución fue heterogénea. Además, la provincia registró el dato de mayor precipitación de toda la Comunidad, así como el más bajo. El valor acumulado más alto correspondió a Almazul, con 65 litros por metro cuadrado, y el más bajo a Ucero, con 2,8. De media se han cuantificado 30 litros por metro cuadrado en la provincia en agosto y se queda la precipitación acumulada desde el 1 de junio en más de 150 litros por metro cuadrado, un 30% superior a la media de los últimos veinte años, que no alcanzó los 100 litros por metro cuadrado, según Aemet. El año pasado superaron los 190 litros por metro cuadrado.