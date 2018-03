Eder García, precandidato a las Juventudes Socialistas de Castilla y León

El soriano Eder García, actual secretario de Política Municipal del PSOE de Soria, anunció a través de sus redes sociales su precandidatura a la Secretaría General de las Juventudes Socialistas de Castilla y León. García, que también es secretario de Formación y Dinamización Territorial de la ejecutiva regional de las Juventudes Socialistas explica que «tengo la ilusión y las ganas de darle a nuestra Organización un nuevo liderazgo que sea capaz de retomar la unidad de todos y todas para centrarnos en lo que de verdad importa y da sentido a nuestra existencia como jóvenes socialistas: la defensa de los derechos y la promoción de las oportunidades de la juventud en nuestra comunidad».



En su mensaje el joven político apunta que «este verano se cumplirán 11 años desde que una mañana me acerqué a la Casa del Pueblo de Soria y registré mi ficha de afiliación a las Juventudes Socialistas» y asegura que «desde ese momento he vivido la militancia como un compromiso constante en la lucha por la igualdad, la justicia social y la defensa de aquellos y aquellas que no pueden alzar su voz». «Durante estos años he aprendido que esta organización siempre te da más de lo que le entregas. No solo he aprendido y evolucionado escuchando, debatiendo y rectificando mis posiciones, sino que también he conocido gente increíble que me ha enseñado el valor de la palabra compañero», subraya.



El mensaje trasladado por García concluye haciendo un llamamiento a la participación. Además del soriano, hay otro precandidato, Francisco Díaz, de Salamanca. Hasta el próximo día 13 los precandidatos deberán recoger los avales necesarios para formalizar sus candidaturas.