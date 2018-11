El edil de Sorianos tiene embargado el sueldo municipal por no pagar la manutención de sus hijos

El concejal de Sorianos en el Ayuntamiento de Soria, Luis Alberto Romero, tiene embargada parte de las percepciones que recibe por su actividad municipal por no abonar la manutención a sus hijos. Según pudo saber este medio, Romero tiene pendiente una deuda con su ex pareja de más de 15.000 euros –que él mismo elevó a un total de 22.000 euros después de pagar durante dos años otros 7.000– lo que ha motivado una resolución judicial que retiene parte de su salario para dar cobertura a sus obligaciones paternales.

Fuentes cercanas al caso que confirmó el propio interesado explicaron a este medio que el embargo de las percepciones deriva del proceso judicial con número 73/2018 concerniente a una ejecución forzosa en un proceso de familia.

En la resolución judicial se da cuenta de que Luis Alberto Romero acumula una deuda principal de 11.779,32 euros a los que hay que sumar 3.533,79 euros en concepto de intereses y costes. En total, el edil de Sorianos debe en la actualidad 15.313,11 euros a su ex pareja.

Luis Alberto Romero entró a formar parte de la Corporación municipal tras las elecciones de 2015 como representante de la agrupación de electores Sorianos. Esta formación nació como consecuencia de la negativa de Podemos a presentarse a los comicios municipales bajo su propia marca.

En ese momento Romero, que formaba parte de la dirección de Podemos en Soria, tomó la decisión junto a otros compañeros, muchos de ellos procedentes de la formación morada, de lanzar Sorianos para competir en elecciones al Ayuntamiento de la capital soriana. La formación obtuvo un concejal, precisamente el propio Romero.

En el año 2017, el edil de Sorianos cobró del Ayuntamiento un total de 12.321,55 euros según consta en el portal municipal de Transparencia. Romero no tiene asignado un salario fijo del Ayuntamiento sino que cobra por su asistencia a Plenos y comisiones. Sorianos forma parte del grupo mixto municipal junto al concejal de Ciudadanos, Jesús de Lózar y el edil de Izquierda Unida, Enrique García. Los datos de 2017 evidencian que Romero cobró 2.000 euros más que De Lózar y 5.000 euros más que García el año pasado por su actividad municipal.

El concejal de Sorianos no tiene embargadas todas sus percepciones, sino que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un baremo en función del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Para el año 2018 el SMI está fijado en 10.302,6 euros anuales en 14 pagas o lo que es lo mismo unos 735,90 euros mensuales. Tal y como se expuso con anterioridad Romero cobró 12.321,55 euros en 2017 lo que equivale a 1.026 euros al mes, aunque hay que recordar que no es una cantidad fija sino que depende el número de comisiones y Plenos a los que acuda un determinado mes. La ley fija un porcentaje de embargo del 30, 50, 60 , 75 o 90% en función del volumen salarial por lo que tomando como referencia los 1.026 euros mensuales, Romero quedaría establecido en el primer escalafón, es decir, un embargo del 30%. El edil supera en 290 euros el SMI por lo que la retención afectaría al 30% de esos 290 euros, es decir, se la retienen unos 95 euros mensuales.

Según consta en la declaración de bienes presentada por Romerocuando accedió al Ayuntamiento, el concejal tiene como única propiedad un local en la calle Gerardo Diego de la capital.

Este inmueble fue adquirido en 2007 y tiene un valor catastral de 32.4989 euros. En la declaración también consta que Romero tiene una hipoteca contratada para el citado local por importe de 57.685 euros y dos préstamos personales, uno por valor de 1.155 euros y otros por 5.000 euros. En la última declaración, correspondiente al ejercicio 2014, el importe de la liquidación ascendió a -836,07 euros.

El propio Romero reconocía ayer los embargos practicados y notificados aunque elevó la deuda a 22.000 euros. «Soy transparente en este tema, no tengo disponibilidad económica y he tenido que pedir préstamos. Durante dos años, hasta la primavera pasada, tuve que hacer frente a otro embargo de 7.000 euros, y el pasado verano me llegó la notificación de otro embargo que efectivamente puede ser esa cantidad de 15.000, que todavía no ha comenzado a ejecutarse».

Romero relató que con el divorcio «me quedé sin casa, sin hijos y son nada» y que «se me han ido acumulando las cosas y mi ex pedía la ejecución de sentencia, incluidos algunos gastos de hijos que no me consultaba».

En este sentido, manifestó que «mis nóminas están colgadas en la página web junto con el porcentaje que se me retiene de embargo, el 30%. Me puse al día pero nuevamente me embargan cuando le da la gana a mi ex. No oculto que no me llega el dinero».

Luis Alberto Romero es graduado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Romero concluyó sus estudios en 2014 y tiene tres becas de excelencia concedidas por la Comunidad de Madrid y un premio extraordinario de fin de carrera por la propia Universidad. El concejal compagina su trabajo como artista con su actividad municipal. Además, en verano realiza trabajos de vigilancia contra los incendios forestales.