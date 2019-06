Los efectos por la hora de cierre de bares preocupan al Consistorio

El Ayuntamiento de Soria reconoce su «preocupación» por las posibles consecuencias que pueda derivar el horario limitado de cierre de los establecimientos hosteleros este año por primera vez, derivado del cumplimiento de la Orden de la Junta de Castilla y León, publicada en marzo de este año. «Los hosteleros nos han trasladado su preocupación y en el Ayuntamiento sí la compartimos y vemos la necesidad de buscar soluciones, ver si existe la posibilidad de excepciones a la norma, por el bien común», destaca el concejal y portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz.

En la reunión mantenida ayer entre representantes de la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo, Asohtur, con el Ayuntamiento se pusieron de manifiesto varios aspectos, como el problema de orden público que puede generarse cuando los bares cierren a las 4.30 horas, o los pubs a las 6.30, y la fiesta continúe en las calles. «Puede haber más botellón y jaleo, y es lo que no queremos», indica Muñoz, quien recalca que «hasta ahora nos había ido bien con el sistema anterior», en referencia a que hasta este año los hosteleros podían pedir la ampliación del horario de cierre durante las fiestas locales sin límite de hora. Con la nueva norma autonómica sólo podrán extender el horario normal de verano una hora y media más.

El Ayuntamiento es consciente de que se puede producir un problema de orden público que hasta ahora no existía, dándose la paradoja de que una norma que trata de conjugar también el derecho de los vecinos al descanso acabe por ser contraproducente, como sostiene también Asohtur. Su vicepresidente, Pablo Cabezón, quiere dejar claro que entienden las quejas de los vecinos y abogan por que los establecimientos cumplan los horarios todo el año, pero también opinan que las fiestas locales son un periodo excepcional.

El orden público fue uno de los temas que abordó la Junta Local de Seguridad celebrada ayer con motivo del Lavalenguas este sábado y las fiestas de San Juan. «Hay que anticiparse y estar prevenidos porque contamos con la Policía Local que contamos, no podemos ampliar la plantilla a nuestro antojo», señala el concejal, ante la llegada de quejas vecinales o posibles altercados. «Confío en el buen hacer de la ciudadanía y no pensamos que por el hecho de que haya un cambio normativo en la calle se vayan a organizar altercados, pero hay que estar prevenidos. Se ha demostrado que lo hecho hasta ahora funcionaba y el cambio nos preocupa», añade.

Al igual que Asohtur, considera que la ley se ha hecho para otras ciudades de la región donde sí se registran desórdenes públicos de calado, sin tener en cuenta la casuística de otras capitales y de los pequeños pueblos.

Lo que busca el Ayuntamiento es dar solución a esta situación y por eso ha puesto el asunto en manos de los servicios jurídicos, entendiendo que la Orden se aprobó «sin consenso» por parte de la Junta de Castilla y León. De hecho, el Ayuntamiento no era conocedor de la existencia de esta Orden, ni de que tiene que ser esta administración la que solicite la ampliación de horario para las verbenas. Fue Asohtur quien advirtió de los cambios a sus asociados, lo que ha provocado la reacción ante las posibles consecuencias.

«La norma debería haber sido consensuada en mayor medida de lo que lo ha sido. Intentamos buscar solución a un problema que se ha generado por falta de participación. No se puede pensar en una minoría de las grandes ciudades, porque quedan las zonas rurales», recalca Muñoz, quien añade que se dirigirán a la Junta como responsable de la Orden por si es posible que exista una «excepcionalidad para los días de fiestas, además de indicarle nuestra postura y objeciones, así como la dificultad para aplicarla». Muñoz considera que desde el Gobierno regional «deben ser sensibles y dar respuestas».

En cuanto al horario de las verbenas, el habitual que marca la Orden autonómica es de 22.00 horas hasta las 3.00 de la madrugada en fines de semana y festivos, que puede ampliarse hasta las 5.00 horas con motivo de las fiestas. No obstante, el objetivo es «coordinar» y equiparar horarios de la verbena y de los establecimientos.

Muñoz indica que realizarán en estos días la petición para ampliar el horario de finalización de las verbenas para San Juan, también para La Compra y con la intención de que llegue a tiempo para el Lavalenguas. «Entendemos que sí estará para el sábado», matiza el concejal, ya que la celebrada en la pasada fiesta del Desencajonamiento no contaba con dicha ampliación de horario al no haber sido solicitado.