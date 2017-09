Una Ejecutiva a imagen y semejanza

Luis Rey velará por los destinos del PSOE de Soria durante los próximos cuatro años con un equipo diseñado a imagen y semejanza, una Comisión Ejecutiva Provincial que celebrará este jueves su primera reunión de coordinación a las órdenes del flamante secretario general.

Entre los 18 miembros que conforman la dirección del partido en la provincia, a los que hay que sumar también con voz pero sin voto a los parlamentarios nacionales, autonómicos y al alcalde de la capital soriana, hay una apuesta decidida por parte de Rey por un grupo en el que se conjugan los clásicos y los experimentados, los recuperados para la política, los del ala sindical y los recién llegados, aunque en general la mayoría de las caras son sobradamente conocidas

De los sanchistas, el rastro se reduce a Carlos Lafuente, quien apostara por el sector crítico junto a Virginia Barcones y a quien se le ha situado como secretarío de Formación, y a José Antonio Uceda Muñoz, paisano de la parlamentaria soriana, protagonista en su día de los convulsos días en el socialismo soriano con la secretaría general. Del mismo modo, José Antonio Celorrio, ex asesor de la Subdelegación del Gobierno durante los Gobiernos de Zapatero, aterriza desde Zaragoza después de unos años en los que la contribución al partido se ha producido en su agrupación local de Ólvega.

«Si por imagen y semejanza nos referimos a gente completamente involucrada con el partido, desde luego, se puede decir que sí, que es un grupo a imagen y semejanza», explicaba el secretario general Luis Rey, quien tendrá como fieles escuderos a Rosa Romero, curtida en mil batallas dentro del partido, ex edil del Ayuntamiento de Soria y con la responsabilidad que le ha dado encabezar la agrupación local más importante, la de la capital; y a Javier Muñoz, el hombre fuerte del Ayuntamiento de Soria después del alcalde, con Hacienda y Urbanismo como grandes avales. Rey les ha encargado la presidencia y la secretaría de Organización, respectivamente.

Con la despoblación como uno de los ejes centrales de su discurso, nada mejor que un hombre de provincia para hacerse cargo de la coordinación de Desarrollo Económico y Despoblación, toda vez que parece que ha llegado el momento de que Soria comience a percibir unos fondos muy ligados a la actividad económica. Jesús Cedazo, sacrificado por la Alcaldía de Almazán a pesar de ganar las elecciones, y actual diputado provincial, parece claro que le deben una al adnamantino y eso vuelve a tener reflejo en la composición de la Comisión Ejecutiva Provincial.

Eder García, de Juventudes Socialistas (secretario de Política Municipal) y Lorena Beatriz Rodríguez (Educación), concejala de Garray, representan rostros menos conocidos dentro del partido a los que se une Luisa Belén Antón Antón, alcaldesa de Muriel de la Fuente, con la responsabilidad de Pequeños Municipios, un claro guiño a la provincia que conquistó el partido con la ayuda de los actuales no adscritos.

María Irigoyen Pérez, aspirante a senadora que salió escaldada en las últimas elecciones a pesar de ir por delante del alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, sigue contando para los socialistas sorianos. En lo que se podría interpretar como un consuelo sin menoscabo de su valía evidente en política, gestionará la Secretaría de Cooperación y Exteriores.

Para la Secretaría de Administración, rasgos familiares para José Fernando Antón Cacho, hermano del diputado Javier, un hombre acostumbrado a empresas y a la gestión privada. Esther Pérez, la vicepresidenta de la Diputación Provincial, tampoco se baja del carro. La mano derecha de Rey en la Institución Provincial, con muchas horas en la sede de la calle Santa Luisa de Marillac, entregada al partido, coordinará el área de Desarrollo Rural, básicamente las funciones que viene ejerciendo como cargo público pero trasladado al partido.

Movimientos Sociales e Igualdad será para Ana Romero, ex secretaria de Comisiones Obreras. Rey no olvida su pasado en la formación como abogado e incorpora a una sindicalista de las de batalla diaria.

El referido Celorrio tendrá como misión las Infraestructuras y la Vertebración, parcelas en las que ya trabajó por su cargo en la Subdelegación, principalmente con el Plan Soria de Zapatero, del que quedaron demasiadas asignaturas como la Autovía del Duero. Ahora, con el PSOE en la oposición en España, y con las obras avanzadas sólo en algunos tramos, mientras otros aún esperan a las máquinas, sus reivindicaciones irán dirigidas a la finalización de las autovías, incluida la Soria-Tudela que ya ha bendecido Unión del Pueblo Navarro.

Pilar Delgado, teniente alcalde de San Esteban, también recibe su recompensa al triunfo socialista en la villa sanestebeña con la Secretaría Socio Sanitaria, de especial interés con temas tan relevantes como el Hospital de Santa Bárbara, que sigue esperando la adjudicación de las obras de la segunda fase, o el del Virgen del Mirón, puesto en tela de juicio por el que gira una de las grandes estrategias socialistas.

El repescado Uceda tendrá un área vital en la provincia como es la Agricultura y la Ganadería, mientras Teresa Ágreda, de marcado perfil rural, segunda de a bordo en Almazán tras Cedazo, tendrá el área de Innovación y Emprendimiento.

Para cerrar la lista, la Secretaría de Medio Ambiente recae en la alcaldesa de Vinuesa, Asunción Medrano, también diputada provincial, en la comarca de Pinares, pulmón de la provincia; y la de Cultura y Turismo en un hombre que puede considerarse recién llegado al partido, Martín Navas, de El Burgo de Osma, diputado provincial con pasado en Iniciativa por el Desarrollo de Soria (Ides) en El Burgo de Osma, un imposible asalto a los cielos desde cualquier partido que no sea el PP. Rey le ha encomendado los capítulos de Cultura y Turismo.

«Es una Ejecutiva en la que también hay caras nuevas, gente joven, como Eder o Lorena, con un buen equipo, y en el que hay que significar que es completamente paritario», subrayó el secretario general. «Para nosotros la paridad no es una novedad pero hay que ponerlo en valor».

«Es cierto que algunos se habían alejado del partido, al menos de la primera línea», continuó el político socialista. «y hay personas con contrastada experiencia como Rosa Romero, un valor seguro en el partido, como siempre. Rey define el grupo como «compensado en todo» que «ha encajado bien, esa es la verdad» y en el que «no sobra nadie». «Se ha elegido a la gente que puede funcionar bien, un poco, el resultado de la implicación de todos ellos».

El XV Congreso Provincial del PSOE certificó esta Comisión Ejecutiva Provincial con un 94,65% de los votos, con un escaso margen de contestación, en el que el citado Rey, ya se antojaba como el relevo natural de Carlos Martínez Mínguez al frente de la Secretaría Provincial, tal y como él mismo reconoce. «No ha cambiado mi vida por ser el secretario del PSOE, he seguido haciendo las mismas cosas aunque es verdad que es una mayor responsabilidad», apostilla.