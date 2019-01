«El atestado de la Guardia Civil contradice lo que dijo el director»

El atestado de la Guardia Civil elaborado tras la muerte de un interno de una residencia de ancianos en El Burgo de Osma a manos de su compañero de habitación «contradice lo que afirmó el director» del centro, asegura la familia del fallecido, quien señala que espera a la instrucción del caso en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Burgo de Osma, y «si existen responsabilidades, exigirlas», añade un familiar en referencia a las consecuencias para la residencia de la tercera edad donde ocurrieron los hechos el pasado 10 de enero. Dicho atestado indica que el anciano murió tras recibir varios golpes en la cabeza, presuntamente producidos por su compañero de habitación quien habría usado el bastón que utilizaba para caminar, ya que tiene 94 años. La víctima, 91.

Ésta no pudo defenderse porque estaba en la cama, con las muñecas atadas y por la cintura. Una circunstancia especialmente sensible para la familia por cuanto no había dado ningún tipo de consentimiento para ello. «No entendemos que una persona que está en pleno uso de sus facultades sea atada y no lo hagan con otra que reconocen que no lo estaba», sostienen fuentes de la familia, indignados con el tratamiento del caso que se ha hecho por parte del responsable de la residencia.

Consideran que han existido «irregularidades» pero apuestan por la prudencia y por ello no emprenderán acciones por el momento, exclusivamente la personación en la causa judicial. Dicen sentirse «engañados» por parte del centro burgense donde el fallecido, A.O.A. llevaba apenas tres meses ingresado. No obstante, únicamente estuvo tres días compartiendo habitación con el presunto homicida, M.P.C., quien sufría demencia senil, tal y como informó el director de la residencia, Javier Gómez, un deterioro que había sido progresivo a lo largo de los años. Los seis últimos ha permanecido ingresado en la residencia de la tercera edad de El Burgo de Osma, de carácter privado, bajo la tutela de la Fundación Castellano y Leonesa

La familia confirma que la autopsia todavía no se ha completado, fundamental para conocer exactamente la causa de la muerte y los golpes que recibió la víctima en la noche del pasado día 10, en torno a las 21.30 horas, poco después de que ambos se acostaran en la habitación que compartían.

Los familiares de A.O.A., natural de San Esteban de Gormaz, se sienten «engañados» por parte del responsable de la residencia de ancianos, «una cosa es no decir la verdad y otra cosa es mentir», sostienen. Se refieren en concreto al aspecto que presentaba el cadáver y la propia habitación donde ocurrieron los hechos, como atestiguan las fotografías tomadas por la Guardia Civil y los propios testimonios de los trabajadores del centro que descubrieron lo ocurrido. «Todo eso nos da la razón», aseguran desde la familia del fallecido presuntamente a manos de M.P.C.

Éste, natural de Fresno de Caracena, fue ingresado en la unidad de Psiquiatría del Hospital Santa Bárbara de Soria al día siguiente del trágico suceso, después de que el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Burgo de Osma decretara el ingreso en prisión, a petición de la Fiscalía.